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"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp"

PV
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"Mình đã vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất, những tổn thương, những lần thất vọng và cả những ngày cảm thấy lạc lõng", Ngọc Trinh bày tỏ.

Ngọc Trinh vừa khiến người hâm mộ chú ý khi tung bộ ảnh diện váy cưới với vẻ đẹp quyến rũ nhưng không kém phần mong manh, đi kèm dòng chia sẻ đầy chiêm nghiệm về hành trình trưởng thành và những biến cố đã trải qua. Những tâm sự của người đẹp nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, cùng nhiều lời chúc mong cô sớm tìm được hạnh phúc.

Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh khoác lên mình thiết kế váy cưới cách điệu tông trắng với phần thân trên đính kết cầu kỳ, kết hợp chân váy lụa mềm và khăn voan dài phủ ren tinh xảo. Người đẹp lựa chọn phong cách trang điểm trong trẻo, búi tóc gọn gàng, đeo trang sức kim cương và tạo dáng giữa khu vườn ngập nắng.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 1.
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 2.
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 3.

Ngọc Trinh đẹp đầy quyến rũ trong bộ váy cưới cắt xẻ eo táo bạo

Đi kèm loạt ảnh, Ngọc Trinh trải lòng bằng những dòng chia sẻ khiến nhiều người xúc động: "Có thể một ngày nào đó mình sẽ thật sự được khoác lên chiếc váy cưới này. Cũng có thể là không…

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Nhưng nếu thật sự có ngày đó, mình tin đó sẽ không chỉ là ngày mình mặc một chiếc váy cưới đẹp… Mà sẽ là ngày mình nhìn lại tất cả những gì đã đi qua và mỉm cười. Vì cuối cùng, mình đã vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất, những tổn thương, những lần thất vọng và cả những ngày cảm thấy lạc lõng.

Cuối cùng, mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp. Và dù kết thúc có là một đám cưới hay không, mình vẫn hy vọng bản thân sẽ luôn là người khiến chính mình cảm thấy tự hào".

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 4.

"Nữ hoàng nội y" tâm sự dù có cưới hay không cô vẫn hy vọng sẽ luôn khiến chính mình tự hào

Những dòng tâm sự nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả cho rằng đây không chỉ là lời bộc bạch về chuyện tình yêu mà còn là cách Ngọc Trinh nhìn lại chặng đường nhiều biến động đã trải qua. Không ít người gửi lời chúc cô sớm tìm được hạnh phúc viên mãn sau những thử thách trong cuộc sống.

Ngọc Trinh khá kín tiếng về chuyện tình cảm trong những năm gần đây. Trước đó, cô từng nhiều lần chia sẻ mong muốn có một gia đình hạnh phúc và luôn tin vào tình yêu, nhưng cũng khẳng định không còn đặt nặng việc phải kết hôn bằng mọi giá. Người đẹp từng cho biết sau những trải nghiệm trong cuộc sống, cô lựa chọn yêu bằng sự bình yên và trưởng thành hơn thay vì những cảm xúc bồng bột.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 5.
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 6.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông, Ngọc Trinh cũng từng thừa nhận tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình đã thay đổi. Nếu trước đây cô chú trọng điều kiện kinh tế thì hiện tại điều quan trọng hơn là sự chân thành, trách nhiệm và khả năng mang lại cảm giác an toàn. Người đẹp cho biết cô không còn vội vàng bước vào một mối quan hệ chỉ vì áp lực tuổi tác hay sự kỳ vọng từ người khác.

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sao Việt

Ngọc Trinh

nữ hoàng nội y

mặc váy cưới

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