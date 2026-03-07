“Nữ hoàng nhạc đỏ” là mẹ đơn thân 4 con và nỗi sợ cô độc tới cuối đời DẠ VŨ | 07/03/2026 21:00 Báo lỗi cho Soha Dù có nỗi sợ trong lòng nhưng "nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân 4 con vẫn sống lạc quan và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. "Nữ hoàng nhạc đỏ" Anh Thơ. Anh Thơ sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam. Cô tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sở hữu chất giọng soprano cao, vang và giàu cảm xúc, gắn liền với nhiều ca khúc quen thuộc như Xa khơi, Người con gái sông La, Tình em… Với giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn sang trọng, cô được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng nhạc đỏ". Bên cạnh giọng hát, Anh Thơ còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đằm thắm, phúc hậu. Nữ ca sĩ thường xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, nền nã và đặc biệt vẫn giữ nét truyền thống với mái tóc dài đen đặc trưng, tạo nên phong thái rất riêng trên sân khấu. Dù thành công trong sự nghiệp, cuộc sống riêng của nữ ca sĩ trải qua không ít thăng trầm. Hiện Anh Thơ là mẹ đơn thân của 4 người con và dành phần lớn thời gian chăm lo cho gia đình. Nữ ca sĩ từng bộc bạch nỗi lo về chuyện tình cảm: "Không hiểu sao tôi luôn nghĩ, mình sẽ độc thân, cô độc đến cuối đời. Chắc là cái số của mình phải vậy", Anh Thơ từng nói trên tờ Dân trí. Theo Anh Thơ, việc là mẹ của 4 con khiến cô e ngại khi nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Nữ ca sĩ cũng cũng không tin có người đủ yêu thương mình và 4 người con. Hiện tại, Anh Thơ vẫn đắt show. Cô thường xuyên đi lưu diễn khắp nơi trên cả nước và ở đâu cũng được đón chào. Với nữ ca sĩ, 4 người con chính là "gia tài" là động lực để cố gắng mỗi ngày. Danh ca Khánh Ly làm sáng rõ mối quan hệ với Trịnh Công Sơn Tags sao Việt mẹ đơn thân Anh Thơ nữ hoàng nhạc đỏ Theo thanhnienviet.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/nu-hoang-nhac-do-la-me-don-than-4-con-va-noi-so-co-doc-toi-cuoi-doi-209260307161213098.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha