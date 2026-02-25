“Nữ hoàng nhạc đỏ” có học vị Tiến sĩ, làm mẹ đơn thân nuôi 4 con, luôn nghĩ sẽ cô đơn suốt đời

Giọng ca nhạc đỏ hàng đầu

Anh Thơ (sinh năm 1976, quê Thanh Hóa) là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ và thính phòng Việt Nam. Cô ghi dấu ấn với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như: Tình ta biển bạc đồng xanh, Xa khơi, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông La…

Đam mê âm nhạc từ nhỏ, Anh Thơ sớm bộc lộ năng khiếu ca hát bẩm sinh. Năm 1993, khi biết tin trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tuyển sinh, cô đăng ký dự thi và trúng tuyển. Tuy nhiên, để có điều kiện theo học, nữ ca sĩ phải tự buôn bán, kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Theo Anh Thơ, chỉ đến khi ra Hà Nội học Nhạc viện (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), cuộc sống của cô mới dần ổn định hơn nhờ tích cực chạy show tại nhiều sân khấu.

Sở hữu chất giọng full lirico soprano (nữ cao trữ tình đầy đặn) với âm lượng lớn, dày, ấm và giàu nội lực, Anh Thơ được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc. Cô được đào tạo bài bản, có thể thể hiện tốt cả dòng nhạc cổ điển thính phòng lẫn dân ca, được đánh giá là một tài năng tại Nhạc viện ngày đó.

Trong quá trình học tập, nữ ca sĩ giành được nhiều giải thưởng như giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 1998, giải Ba Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, giải Nhì cuộc thi hát thính phòng toàn quốc năm 2000…

Tháng 8/2005, Anh Thơ phát hành album đầu tay mang tên Tình em, đánh dấu bước phát triển quan trọng trên con đường hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp cá nhân thành công, cô còn được khán giả yêu mến khi kết hợp cùng Trọng Tấn. Cả hai trở thành cặp song ca nhạc đỏ ăn ý, thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc lớn.

Anh Thơ và Trọng Tấn là cặp song ca được khán giả yêu mến

Anh Thơ cho biết cô vẫn luôn cảm ơn âm nhạc bởi nhờ đam mê này mà cô trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, được nhiều người biết đến. Có thời điểm, nữ ca sĩ đi diễn 5 - 6 show/ngày, thường xuyên di chuyển giữa các tỉnh.

Ngoài hoạt động biểu diễn, Anh Thơ còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô đã giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ học trò, ca sĩ trong hàng chục năm qua. Năm 2022, nữ ca sĩ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học với đề tài: “Giảng dạy các ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung trong đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”.

Anh Thơ giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ học trò, ca sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Cuộc sống bình yên cùng 4 con

Anh Thơ có cuộc sống khá kín tiếng sau đổ vỡ hôn nhân. Hiện cô sống cùng 4 con tại Hà Nội. Các con ở nhiều độ tuổi khác nhau nên nữ ca sĩ chú trọng gắn kết gia đình bằng những buổi trò chuyện, chia sẻ. Cô cũng sẵn sàng đầu tư để các con có điều kiện học tập, du lịch và trải nghiệm cuộc sống.

“Làm mẹ đơn thân của 4 con rất vất vả. Ngoài việc chăm con, tôi vẫn phải đi dạy, đi diễn, chạy show các tỉnh nhưng về nhà là tôi chơi với con và vẫn phải tự tay làm tất cả”, Anh Thơ chia sẻ.

Nếu lưu diễn tỉnh, cô hầu như không ở lại qua đêm mà sắp xếp trở về ngay. Có lần biểu diễn tại TP.HCM, dù đã khuya, cô vẫn bay về Hà Nội để kịp sáng hôm sau đưa con đi học. Với Anh Thơ, việc tự tay đưa đón con, đi chợ, nấu ăn và trò chuyện, thấu hiểu thay vì áp đặt là cách cô gìn giữ sự gắn bó trong gia đình.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ vẫn sẵn sàng mở lòng với tình yêu mới, song thừa nhận điều đó không dễ. “Không hiểu sao tôi luôn nghĩ, mình sẽ độc thân, cô độc đến cuối đời. Chắc là cái số của mình phải vậy”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Nữ ca sĩ thẳng thắn nói cô sợ nhất là trao đi tình cảm rồi lại làm nhau tổn thương, vì thế hiện tại cô chọn dành trọn yêu thương cho các con.

Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân

Dù đôi lúc mệt mỏi vì khối lượng công việc lớn, giọng ca sinh năm 1976 vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có thể tự chủ kinh tế và quán xuyến gia đình. Cô cũng từng bày tỏ mong muốn dừng ca hát ở tuổi 55 để giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả và nhường sân khấu cho thế hệ trẻ.

“Tôi muốn chuẩn bị thật kỹ về kinh tế, sức khỏe, tinh thần… cho việc đến một ngày mình sẽ dừng lại. Ai rồi cũng phải già nhưng với cái nghề ca hát này thì phải dừng đúng thời điểm”, nữ ca sĩ cho biết.

