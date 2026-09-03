Nữ hoàng dancesport cưới chồng kiện tướng kém 11 tuổi, sinh ra 3 cực phẩm visual, câu chuyện sinh con dịp nghỉ lễ càng thu hút sự chú ý

Gấp 5 visual cho bộ ảnh gia đình Khánh Thi - Phan Hiển, câu chuyện sinh con ngày lễ của “nữ hoàng dancesport” còn gây chú ý hơn.

Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển gây chú ý khi tung ra bộ ảnh gia đình xịn xò trong khung hình ngập sắc hồng. Vợ chồng kiện tướng dancesport và ba con cùng diện những trang phục sáng màu, quây quần bên chiếc bánh nhỏ dành cho cô út Lisa. Không cầu kỳ theo kiểu một bộ ảnh thời trang, loạt khoảnh khắc lại mang đến cảm giác ngọt ngào, ấm áp đúng với thông điệp mà Khánh Thi muốn gửi gắm trong dịp đặc biệt này.

Nổi bật giữa khung hình là Khánh Thi trong chiếc váy ren trắng được đính họa tiết hoa tinh tế, mái tóc uốn xoăn nhẹ và nụ cười rạng rỡ. Phan Hiển diện suit trắng, còn Kubi, Anna và Lisa cùng khoác lên mình những bộ trang phục tông trắng, tạo thành một gia đình nhỏ nổi bật giữa phông nền hồng pastel.

Đặc biệt, Lisa - cô con gái út sắp tròn 3 tuổi - trở thành nhân vật đáng yêu nhất trong bộ ảnh. Khi thì cô bé được bố mẹ và các anh chị vây quanh, lúc lại cùng mọi người cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Những biểu cảm ngây thơ của Lisa khiến khung hình gia đình càng thêm sinh động.

Ảnh: Khánh Thi Phan Hiển

Ảnh: Khánh Thi Phan Hiển

Khánh Thi cho biết năm nay, gia đình cô chọn màu hồng cho bộ ảnh 2/9. Với nữ kiện tướng, đây là màu của những trái tim ấm áp, của gia đình, yêu thương và bình yên. Và chiếc bánh xuất hiện trong bộ ảnh cũng mang một ý nghĩa rất riêng, bởi chỉ vài ngày nữa, Lisa sẽ chính thức bước sang tuổi thứ 3.

Ít ai biết rằng cũng vào đúng dịp 2/9 cách đây ba năm, cô bé này từng khiến cả gia đình có một phen “hết hồn” khi mẹ Khánh Thi đang mang bầu bất ngờ đau bụng trong chuyến nghỉ lễ ở Vũng Tàu. Cả nhà vội vàng trở về TP.HCM vì tưởng Lisa đã muốn chào đời. Thế nhưng cô út lại khiến mọi người phải chờ thêm một tuần nữa mới chịu gặp ba mẹ.

Đến ngày 9/9/2023, Lisa mới chính thức cất tiếng khóc đầu đời. Và từ một kỳ nghỉ lễ khiến cả gia đình thấp thỏm chờ đợi, ngày 2/9 ba năm sau lại trở thành một dịp thật bình yên để cả nhà cùng ở bên nhau, lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào với cô út.

Ảnh: Khánh Thi Phan Hiển