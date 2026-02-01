Nữ hoàng chuyển giới Nong Poy: 40 tuổi đẹp thách thức thời gian, cưới chồng hào môn gia thế khủng

Nong Poy có tên thật là Treechada Petcharat, là một biểu tượng của cộng đồng chuyển giới không chỉ ở Thái Lan mà còn trên toàn châu Á. Sinh ngày 5/10/ 1986 tại Phang Nga, Thái Lan, cô đã trải qua một hành trình đầy nghị lực để trở thành "nữ hoàng chuyển giới" được hàng triệu người ngưỡng mộ.

Bước sang tuổi 40, Nong Poy vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, làn da mịn màng và vóc dáng thanh thoát, khiến nhiều người phải trầm trồ rằng thời gian dường như "bỏ quên" cô. Hiện tại, cô đang sống hạnh phúc bên chồng đại gia Oak Phakwa Hongyok, người thừa kế của một gia tộc giàu có với lịch sử lâu đời trong ngành khai thác thiếc tại Phuket. Cuộc đời Nong Poy không chỉ là câu chuyện về sắc đẹp mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.

Hành trình cuộc đời đầy cảm hứng và thử thách

Nong Poy sinh ra với tên khai sinh là Saknarin Marnyaporn, trong một gia đình bình dân ở Thái Lan. Từ nhỏ, cô đã nhận thức rõ ràng về sự không phù hợp giữa cơ thể sinh học và bản dạng giới tính của mình. Năm 17 tuổi (2003), Nong Poy quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển giới – một quyết định dũng cảm ở thời điểm mà xã hội Thái Lan vẫn còn nhiều định kiến.

Nong Poy chuyển giới từ năm 17 tuổi. Ảnh: Pinterest

Chỉ một năm sau, ở tuổi 18, cô tham gia và giành chiến thắng tại hai cuộc thi sắc đẹp danh tiếng dành cho người chuyển giới: Miss Tiffany's Universe và Miss International Queen 2004 – đây là cuộc thi Miss International Queen đầu tiên. Không ngạc nhiên khi Nong Poy đã trở thành người thắng cuộc đầu tiên, đồng thời nhận giải Best Swimwear nhờ vẻ đẹp tự nhiên và thân hình cân đối. Những chiến thắng này không chỉ mang lại danh tiếng mà còn mở ra cánh cửa sự nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy quyền lợi cộng đồng LGBTQ+ tại Thái Lan và khu vực Đông Nam Á.

Nong Poy từng chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng hành trình của mình là minh chứng cho sự kiên cường và chấp nhận bản thân. Cô trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người chuyển giới, chứng minh rằng giới tính không phải là rào cản để đạt được thành công.

Nong Poy đăng quang 2 cuộc thi hoa hậu chuyển giới. Ảnh: Pinterest

Nhan sắc của cô khiến công chúng châu Á phải trầm trồ. Ảnh: Pinterest

Sự nghiệp tỏa sáng: Từ sàn catwalk đến màn ảnh lớn

Sau khi đăng quang Miss International Queen và Miss Tiffany's Universe năm 2004, Nong Poy nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu chuyển giới hàng đầu Thái Lan. Cô tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu cao cấp, trình diễn thời trang tại các sàn runway quốc tế, và xuất hiện trong các MV ca nhạc. Được mệnh danh là "mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan", Nong Poy đã hợp tác với các nhà thiết kế danh tiếng và thậm chí làm giám khảo cho các chương trình người mẫu. Sự nghiệp của cô không chỉ giới hạn ở nghề người mẫu mà còn mở rộng sang kinh doanh, nơi cô đầu tư vào các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và thời trang, góp phần xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân mạnh mẽ.

Sự nghiệp diễn xuất của Nong Poy thực sự bùng nổ từ năm 2010, khi cô bắt đầu lấn sân sang làng phim ảnh Thái Lan, Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Bộ phim đầu tay của cô là With Love (2010), nơi cô thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên và cuốn hút khán giả bằng sự duyên dáng. Năm 2012, Nong Poy tham gia phim hài hành động Spicy Beauty Queen of Bangkok 2, nơi vai diễn của cô nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình. Đỉnh cao sự nghiệp đến với Nong Poy vào năm 2013 qua phim hành động The White Storm, nơi cô vào vai Mina – một tay buôn ma túy Thái Lan. Vai diễn này không chỉ giúp cô nhận được lời khen ngợi về khả năng diễn xuất mà còn mở rộng danh tiếng sang thị trường Hong Kong (Trung Quốc) với dàn diễn viên nổi tiếng như Lưu Đức Hoa.

Ảnh: Pinterest

Tiếp nối thành công, đến năm 2015, Nong Poy đảm nhận vai trùm mafia trong From Vegas to Macau II – một bộ phim hài hành động với dàn sao hạng A như Châu Nhuận Phát, Lưu Gia Linh và Dư Văn Lạc. Tên tuổi của cô còn gắn với nhiều phim khác như Insomnia Lover, Witch Doctor và đặc biệt là The Cave - bộ phim dựa trên sự kiện giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan vang danh toàn cầu.

Ngoài ra, cô còn là một doanh nhân thành đạt, với các dự án kinh doanh liên quan đến sắc đẹp, thời trang và giải trí. Nong Poy cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, như làm đại sứ cho các chiến dịch nâng cao nhận thức về quyền LGBTQ+, và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện như Gender Fair do Bộ Phát triển Xã hội Thái Lan tổ chức. Cô không chỉ là diễn viên mà còn là biểu tượng thời trang, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cao cấp trên khắp thế giới.

Nong Poy là biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+. Ảnh: Instagram

Chuyện tình như cổ tích và đám cưới đúng chuẩn hào môn

Chuyện tình của Nong Poy và Oak Phakwa Hongyok là một câu chuyện đẹp như cổ tích, bắt nguồn từ mối quan hệ bạn bè kéo dài hơn 20 năm. Oak sinh năm 1982, là anh trai người bạn thân nhất của Nong Poy. Họ quen biết nhau từ thời còn học cùng trường, và thậm chí biết rõ gia đình của nhau. Ban đầu, mối quan hệ của họ giống như anh em, Oak coi Nong Poy như bạn của em gái mình. Tuy nhiên, theo thời gian, tình cảm dần nảy nở, và họ chính thức công khai mối quan hệ lãng mạn vào năm 2022. Nong Poy từng chia sẻ rằng Oak là người đàn ông hiểu và chấp nhận cô hoàn toàn, không hề e ngại về quá khứ chuyển giới của cô.

Đầu năm 2023, Oak cầu hôn Nong Poy trong một buổi lễ lãng mạn, và cô đã đồng ý. Đám cưới chính thức diễn ra vào ngày 1/3/2023 tại Phuket, theo phong cách Peranakan truyền thống (hậu duệ của người Trung Quốc định cư tại Đông Nam Á), tôn vinh nguồn gốc gốc Hoa của gia đình Oak. Lễ cưới được tổ chức riêng tư tại Baan Ar-Jor – một dinh thự 84 năm tuổi, nay là bảo tàng, nhà hàng và khách sạn cao cấp thuộc sở hữu của gia đình Oak.

Ảnh: Pinterest

Nong Poy và chồng vốn là bạn thời thơ ấu. Ảnh: Pinterest

Trang phục cưới của cặp đôi trị giá khoảng 20 triệu baht (hơn 15 tỷ đồng), được chế tác thủ công trong nhiều tháng, với Nong Poy diện váy vàng lộng lẫy, đeo vòng cổ và vương miện hoa truyền thống. Đám cưới chỉ dành cho gia đình và bạn bè thân thiết, nhưng vẫn gây bão truyền thông nhờ sự xa hoa, ý nghĩa văn hóa và câu chuyện tình yêu chân thành.

Trước đám cưới, Oak đã nói chuyện với gia đình Nong Poy để xin phép, và cả hai bên gia đình đều ủng hộ. Sau hôn nhân, Nong Poy chia sẻ rằng cuộc sống vợ chồng đòi hỏi sự kiên nhẫn và điều chỉnh, nhưng mọi thứ đều "bình thường và ngọt ngào". Họ thường lập kế hoạch cho tương lai, và Oak luôn mang lại sự ấm áp và bình yên cho Nong Poy.

Ảnh: Pinterest

Ảnh: Pinterest

Đám cưới của Nong Poy vô cùng hoành tráng, xứng danh hào môn giàu nhất nhỉ Phuket. Ảnh: Pinterest

Nhan sắc thách thức thời gian và cuộc sống viên mãn

Bước sang tuổi 40, Nong Poy vẫn sở hữu vẻ đẹp mặn mà, làn da mịn màng và thân hình cân đối khiến nhiều phụ nữ trẻ phải ghen tị. Bí quyết của cô bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn, và sử dụng sản phẩm dưỡng da cao cấp. Dù đã trải qua phẫu thuật chuyển giới hơn 20 năm, nhan sắc của Nong Poy dường như không phai mờ, thậm chí còn rạng rỡ hơn nhờ cuộc sống hạnh phúc và sự tự tin. Cô thường chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh đời thường, chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Nhan sắc của Nong Poy ở tuổi 40 như thách thức thời gian. Ảnh: Instagram

Hiện tại, Nong Poy đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm bên chồng Oak. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn trên Instagram, như đi du lịch, dùng bữa tối hay tham gia sự kiện cùng nhau. Nong Poy chia sẻ rằng hôn nhân đã mang lại cho cô sự bình yên, và họ đang lập kế hoạch cho tương lai, có thể bao gồm việc xây dựng gia đình. Dù bận rộn, cô vẫn tiếp tục hoạt động như một người ủng hộ quyền LGBTQ+, tham gia các sự kiện và sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy bình đẳng giới.

Cuộc đời Nong Poy là câu chuyện đẹp về sức mạnh của tình yêu, nghị lực và sự chấp nhận bản thân. Từ một cô gái chuyển giới ở vùng quê Phang Nga đến biểu tượng toàn cầu, cô đã chứng minh rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc sống đúng với chính mình.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram