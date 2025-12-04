Theo hồ sơ, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 4 năm 2024, nữ bị cáo Hoàng (sinh sau năm 90) lợi dụng vỏ bọc hiệu trưởng mầm non và chủ doanh nghiệp đào tạo nhân lực, tự xưng có “quan hệ rộng”, có thể lo được những “việc khó” như chuyển trường cho trẻ, xin biên chế, giữ lại chức vụ trong cơ quan nhà nước. Bằng các thủ đoạn thêu dệt kênh chạy việc, giả mạo hợp đồng tuyển dụng, tài liệu bổ nhiệm, Hoàng cùng đồng phạm đã lừa 10 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng hơn 14,51 triệu tệ (khoảng 54 tỷ đồng).

Điều tra cho thấy Hoàng từng kinh doanh trường mầm non nhưng sa vào lối sống xa xỉ, nợ nần hơn 2 triệu tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng). Sau đó, cô ta lập công ty đào tạo nhân lực nhằm tiếp tục hành vi lừa đảo. Trong đường dây, Hoàng đóng vai “người có quan hệ”, hai đồng phạm lần lượt hóa thân thành “Trưởng bộ phận Tần”, “Trưởng bộ phận Mao” để tạo lòng tin, yêu cầu các nạn nhân “nộp phí lo việc”.

Số tiền lừa được, Hoàng dùng để thuê biệt thự - siêu xe, mua hàng hiệu và bao nuôi người mẫu nam, tiêu xài phung phí.

Trong số người bị hại, một người đã nộp hơn 1 triệu tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) để lo chuyển trường cho con và xin biên chế cho bản thân. Một người khác cũng mất hơn 8,04 triệu tệ (khoảng 30 tỷ đồng) để “giữ công chức”, sau đó tiếp tục bị yêu cầu chi tiền để “sắp xếp đơn vị mới”. Ngoài ra còn nhiều người khác bị lừa khi nhờ Hoàng “xin biên chế giáo viên” hoặc “xin vào cơ quan nhà nước”.

Quá trình điều tra cũng phát hiện công ty đào tạo nhân lực của Hoàng giả mạo giao dịch tài chính để lấy báo cáo kiểm toán, từ đó xin được giấy phép hoạt động dịch vụ phái lao động, hành vi cấu thành tội Khai khống vốn điều lệ. Viện kiểm sát đã bổ sung truy tố tội danh này và yêu cầu thu hồi tài sản phạm tội.

Đến thời điểm xét xử, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 500.000 tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng) tiền bất chính.