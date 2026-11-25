Qua kiểm tra hành lý của nữ hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), ngành chức năng phát hiện 3 khẩu súng ngắn cùng 17 viên đạn.

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nữ hành khách mang quốc tịch Úc có hành vi mang 3 khẩu súng ngắn và đạn từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam, để điều tra về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Nữ hành khách bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh

Trước đó, khoảng 7h45 ngày 18/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Tang vật thu giữ.

Qua kiểm tra chiếc vali màu đen của Sarah Therese (SN 1993, quốc tịch Australia), lực lượng chức năng phát hiện 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn. Theo lời khai ban đầu, Sarah Therese được một người đàn ông liên hệ, thuê vận chuyển số súng, đạn nói trên từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.