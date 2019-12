Nữ giúp việc cầm chân dốc ngược bé gái 1 tuổi ở Nghệ An bị khởi tố

Ngày 16/12, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú huyện Đô Lương) về tội Hành hạ người khác.



Quá trình điều tra, bị can Doan đã thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình đã gây ra với nạn nhân.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 5/12 vợ chồng chị H (trú tại thành phố Vinh) trong lúc kiểm tra dữ liệu camera an ninh tại căn hộ chung cư của gia đình đã bàng hoàng khi phát hiện bà Nguyễn Thị Doan - người giúp việc đã có hành động thô bạo với con gái hơn 1 tuổi của chị H.



Theo đó, trong thời gian vợ chồng gia chủ đi vắng, bà Doan trong lúc trông coi bé gái đã dùng tay nhúi đầu bé, dốc ngược…,mặc cho nạn nhân liên tục khóc. Tất cả diễn biến này đã được camera ghi lại.

Ban đầu khi vợ chồng gia chủ gặng hỏi thì bà Doan chối bỏ, song một lúc sau đã thừa nhận hành vi và muốn gửi lời xin lỗi về hành động của mình. Trước khi hành hạ đứa trẻ, bà Doan đã giúp việc cho gia đình này được gần tròn một tháng với mức lương thỏa thuận 4,5 triệu đồng/tháng.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.