Giáo viên “ảo” lĩnh lương 16 năm

Vụ việc bắt đầu từ 1 nữ giáo viên người bản địa Duisburg. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sư phạm (chuyên ngành Sinh học và Địa lý), bà bắt đầu giảng dạy tại 1 trường dạy nghề ở Wesel từ năm học 2003 - 2004. Tuy nhiên, kể từ tháng 8/2009, bà liên tục viện lý do mắc bệnh tâm lý mãn tính để kéo dài thời gian nghỉ ốm. Thời gian nghỉ ốm kéo dài mãi đến khi vụ việc bị phanh phui.

Ngôi trường liên quan đến vụ việc

Theo báo chí Đức, nữ giáo viên này có thân phận công chức, vì vậy trong thời gian nghỉ ốm bà vẫn được hưởng nguyên lương, trong khi nhân viên doanh nghiệp thông thường chỉ nhận được một khoản trợ cấp thấp hơn. Điều đáng nói là hiệu trưởng đương nhiệm của ngôi trường này, nhậm chức từ năm 2015, lại hoàn toàn không hay biết trong biên chế nhà trường vẫn còn một giáo viên như vậy.

Theo bảng lương, mức thu nhập hàng tháng của bà dao động từ 5.051 - 6.174 euro (khoảng 154 – 189 triệu đồng). Như vậy, trong suốt 16 năm (tương đương 192 tháng) không hề đi dạy, nữ giáo viên này đã nhận tổng cộng khoảng 970.000 - 1,18 triệu euro (khoảng 29,7 – 36,1 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong thời gian nghỉ bệnh, nữ giáo viên này còn tranh thủ hành nghề trị liệu để kiếm thêm thu nhập. Bà đã thi lấy chứng chỉ tư vấn tâm lý và mở dịch vụ “liệu pháp tự nhiên” cho khách hàng. Liên đoàn Giáo viên Đức ra tuyên bố lên án hành vi của nữ giáo viên, cho rằng đó là “sự sỉ nhục đối với phẩm giá nghề giáo”.

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi một giáo viên nghỉ ốm dài hạn, nhà trường không được phép tuyển thêm nhân sự thay thế, buộc đội ngũ giáo viên còn lại phải làm thêm giờ không lương để chia sẻ khối lượng công việc.

Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt trong dư luận Đức về chế độ công chức và quản lý nghỉ ốm. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích nữ giáo viên đã lợi dụng kẽ hở của cơ chế quản lý quá lỏng lẻo, trong khi một số khác lại đặt câu hỏi vì sao nhà trường không sớm tiến hành điều tra. Trước sức ép của dư luận, chính quyền bang Nordrhein-Westfalen và ngành giáo dục đang phải đối mặt với yêu cầu cải cách cơ chế giám sát.

Tiến hành điều tra vụ việc

Ảnh minh họa

Đến tháng 4/2025, chính quyền bang Nordrhein-Westfalen đã yêu cầu nữ giáo viên nói trên phải tham gia kiểm tra sức khỏe. Nếu kết quả giám định xác định bà “vĩnh viễn không đủ khả năng công tác”, bà sẽ không còn được hưởng nguyên lương mà sẽ chuyển sang chế độ “lương hưu dài hạn” với mức chi trả thấp hơn. Ngược lại, nếu được kết luận vẫn có khả năng làm việc, bà sẽ buộc phải ngay lập tức quay lại giảng dạy. Đồng thời, những hành vi bị nghi ngờ gian lận và làm thêm trái quy định trong thời gian nghỉ bệnh cũng sẽ bị điều tra.

Tuy nhiên, nữ giáo viên đã bày tỏ sự phản đối và kháng cáo lên Tòa Thượng thẩm Münster. Mới đây, trong phán quyết được công bố, tòa án nhận định: “Việc chính quyền bang mất quá nhiều thời gian mới phát hiện ra vụ việc này quả thật khó hiểu”. Song, tòa khẳng định nữ giáo viên phải chấp hành yêu cầu kiểm tra sức khỏe, đồng thời buộc bà tự chi trả 2.500 euro (khoảng 77 triệu đồng) án phí.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo Spiege