Nữ giám đốc lương 2,6 tỷ/năm bỏ việc để làm mẹ toàn thời gian, 5 năm sau con viết văn: "Người tôi ghét nhất là mẹ"

"Tôi ghét mẹ nhất, tình yêu của mẹ như cái lồng, khiến tôi ngột ngạt không thở nổi".

Khi cô giáo tiểu học đưa bài văn này cho Trần Lan, chiếc bình giữ nhiệt trên tay chị rơi "xoảng" xuống đất. Nước trà nóng hổi thấm đẫm trang giấy, làm nhòe đi câu chữ sắc nhọn của con gái, cũng như dội một gáo nước lạnh vào 5 năm hy sinh thầm lặng của chị.

Năm 2018, Trần Lan còn là giám đốc marketing của một công ty niêm yết, với mức lương 700.000 tệ (khoảng 2,6 tỷ đồng) mỗi năm. Vali của chị khi đi công tác luôn đầy ắp đặc sản từ khắp nơi mua cho cô con gái nhỏ tên Tiểu Ngữ. Nhưng mọi thứ thay đổi sau buổi họp phụ huynh khi Tiểu Ngữ học lớp 3. Câu nói của cô giáo chủ nhiệm: "Dạo này cháu hay mất tập trung trong lớp, phụ huynh cần quan tâm hơn" khiến Trần Lan trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau, chị nộp đơn xin nghỉ việc.

"Lúc đó tôi nghĩ, tiền thì có thể kiếm lại, nhưng tuổi thơ của con chỉ có một lần" , người mẹ này kể lại.

Ảnh minh họa

Kể từ đó, Trần Lan trở thành một người mẹ toàn thời gian, đồng hành cùng con trong từng bước học hành. Mỗi sáng, chị dậy từ 5 rưỡi để chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng, tỉ mỉ xếp trứng thành hình chú thỏ đáng yêu. Sau khi đưa Tiểu Ngữ đến trường, chị "cắm chốt" trong nhóm chat phụ huynh, ghi chép cẩn thận từng thông báo của giáo viên. Buổi tối, chị ngồi kèm con làm bài tập đến tận 11 giờ khuya, sửa đi sửa lại từng lỗi sai trong vở. Cuối tuần, chị đưa con đi học thêm toán, tiếng Anh, đàn piano, xách theo chiếc cặp nặng trĩu và luôn mang theo bình nước ấm đúng độ cho con.

Nhưng tất cả những nỗ lực ấy, trong mắt Tiểu Ngữ, lại trở thành "gánh nặng". Trong bài văn, cô bé viết: "Mẹ không bao giờ cho con xem phim hoạt hình, bảo rằng tốn thời gian. Con muốn đi công viên với bạn, mẹ bắt con ở nhà học từ vựng. Lần trước con được 98 điểm, mẹ chỉ hỏi tại sao không được 100". Mỗi câu chữ như mũi kim đâm vào trái tim Trần Lan.

"Tôi cứ nghĩ dành cho con những điều tốt nhất chính là tình yêu" , Trần Lan nghẹn ngào trong phòng tư vấn tâm lý.

Chị cho chuyên gia tư vấn xem hàng loạt ảnh chụp các giấy khen của Tiểu Ngữ từ lúc lọt lòng, nhưng trong điện thoại chị, không hề có một bức ảnh nào mẹ con cùng cười vui vẻ. Chuyên gia tâm lý cấp quốc gia Trương Mẫn nhận xét: "Phụ huynh thường lấy lý do 'vì tốt cho con' để áp đặt, nhưng quên hỏi con thực sự mong muốn điều gì. Cách giáo dục hy sinh bản thân như vậy dễ khiến trẻ cảm thấy tội lỗi, từ đó làm rạn nứt mối quan hệ mẹ con".

Giờ đây, Trần Lan đang học cách "buông tay". Chị tìm một công việc bán thời gian, không còn kè kè kiểm tra bài tập của con mỗi ngày, và cuối tuần sẽ hỏi Tiểu Ngữ: "Con muốn đi đâu chơi?". Tuần trước, trong bài văn mới, Tiểu Ngữ viết: "Dạo này mẹ không còn cau mày nữa, mẹ cười trông thật xinh".

Câu chuyện của Trần Lan được chia sẻ trong nhóm phụ huynh đã khiến nhiều người giật mình, nhận ra bóng dáng mình trong đó. Như lời giáo sư Vương, một chuyên gia giáo dục, chia sẻ: "Giáo dục gia đình thực sự không phải là sự hy sinh một chiều của cha mẹ, mà là cùng con trưởng thành. Thay vì 'hy sinh tất cả vì con', điều con cần là một người mẹ hạnh phúc và một mái ấm có ranh giới lành mạnh".