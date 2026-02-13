Nữ game thủ Liên Quân Thái Lan gây lùm xùm vì gian lận tại SEA Games 33 bị truy tố hình sự

Vụ việc gian lận từng gây chấn động cộng đồng esports Đông Nam Á nay tiếp tục bước sang giai đoạn mới khi nữ tuyển thủ Liên Quân Mobile của Thái Lan - nhân vật trung tâm trong scandal tại SEA Games 33, chính thức bị truy tố hình sự. Từ một án phạt thể thao, sự việc nay đã trở thành vụ án pháp lý nghiêm trọng, cho thấy ranh giới mong manh giữa vi phạm quy định thi đấu và hành vi phạm pháp trong môi trường thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Từ án phạt thi đấu đến hồ sơ hình sự của nữ game thủ tiềm năng

Trước đó, Warasin Naraphat (nickname TokyoGurl), nữ xạ thủ của đội tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan, đã bị truất quyền thi đấu tại toàn bộ các nội dung esports ở SEA Games 33 vì bị xác định sử dụng phần mềm bên thứ ba để gian lận. Thời điểm đó, dư luận đã vô cùng bức xúc khi nghi vấn "đánh hộ" xuất hiện sau trận thua 0-3 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Những biểu hiện bất thường trong thi đấu của nữ game thủ, cùng phản ứng từ chính đồng đội và giới chuyên môn, khiến nghi ngờ ngày càng lớn.

Tuy nhiên, diễn biến mới cho thấy vụ việc không chỉ dừng lại ở mức kỷ luật thể thao. Cục Điều tra Hình sự Thái Lan (CIB) đã chính thức buộc tội TokyoGurl và một cá nhân khác có biệt danh “ROV medium” với hành vi can thiệp trái phép vào hệ thống thi đấu, vi phạm Luật Tội phạm máy tính. Cả hai bị cáo buộc lừa đảo, xâm nhập hệ thống được bảo vệ và làm lộ thông tin đăng nhập tài khoản thi đấu chính thức.

Theo điều tra, TokyoGurl đã chia sẻ tài khoản thi đấu cho người khác, tạo điều kiện để đối tượng này đăng nhập và can thiệp vào trận đấu. Mặc dù do sự cố kỹ thuật, game thủ này vẫn phải trực tiếp thi đấu trong ngày diễn ra trận bán kết, nhưng việc để lộ cuộc trò chuyện Discord và dấu hiệu trao đổi thông tin đã khiến trọng tài phát hiện bất thường, dẫn đến việc trận đấu bị tạm dừng và mở điều tra. Những bằng chứng như nhật ký IP, thiết bị điện thoại, cùng dữ liệu trò chuyện đã củng cố hồ sơ buộc tội, khiến vụ việc được chuyển lên tòa án để truy tố theo pháp luật hình sự.

Hệ lụy nặng nề cho cộng đồng esports và cả hình ảnh tuyển thủ

Việc một tuyển thủ esports bị truy tố hình sự là điều hiếm gặp, nhưng lại phản ánh rõ sự phức tạp của thể thao điện tử chuyên nghiệp. Nếu trước đây, gian lận trong game thường chỉ dẫn đến án cấm thi đấu hoặc truất quyền tham dự giải, thì nay, khi esports ngày càng gắn chặt với yếu tố công nghệ, dữ liệu và hệ thống mạng, các hành vi vi phạm đã vượt ra ngoài phạm vi "luật giải đấu" để trở thành hành vi phạm pháp thực sự.

Vụ việc của TokyoGurl không chỉ làm tổn hại danh tiếng cá nhân mà còn ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh esports Thái Lan, đặc biệt là bộ môn Liên Quân Mobile / Arena of Valor trong khu vực Đông Nam Á. Niềm tin của khán giả vào tính công bằng, minh bạch của các giải đấu bị lung lay, trong khi các tuyển thủ khác phải chịu "vạ lây" từ sự hoài nghi của cộng đồng.

Từ một nữ game thủ thủ được kỳ vọng tại đấu trường khu vực, TokyoGurl nay trở thành ví dụ điển hình cho cái giá phải trả khi đánh đổi danh dự và sự nghiệp bằng gian lận. Nếu bị kết tội, hậu quả không chỉ là án cấm thi đấu vĩnh viễn, mà còn là tiền án pháp lý, ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống cá nhân.

Nguồn: The Nation