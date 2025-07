Từ chối thanh toán tiền phòng tại 10 cơ sở lưu trú

Theo Red Star News, khoảng 13h ngày 15/3/2025, cảnh sát Thượng Hải, Trung Quốc, nhận được trình báo từ ông Lưu - giám đốc một chuỗi khách sạn tại địa phương. Ông cho biết một nữ du khách tên Vương đã yêu cầu được hoàn tiền phòng với lý do cơ sở vật chất không sạch sẽ, dẫn đến tranh chấp tài chính giữa hai bên.

Camera giám sát tại quầy lễ tân của một khách sạn ở Thượng Hải đã ghi lại hình ảnh của Huang khi cô ta đang cố gắng lừa đảo khách sạn. Ảnh: 163.com

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát Thượng Hải xác định Vương đã nhận phòng khách sạn từ ngày hôm trước. Tuy nhiên, khi trả phòng, cô phàn nàn rằng điều kiện vệ sinh của khách sạn quá kém. Dẫn đến, cô nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, dị ứng và yêu cầu hoàn lại tiền phòng. Quá trình thương lượng giữa hai bên không đi đến thỏa thuận, buộc khách sạn phải gọi cảnh sát can thiệp.

Trong khi vụ việc đang được cảnh sát hòa giải, một phát hiện bất ngờ đã xảy ra. Nhân viên dọn dẹp phòng của khách sạn vô tình tìm thấy một tờ báo cáo y tế bị bỏ quên trên bàn. Theo đó, nội dung cho thấy nữ du khách đã được chẩn đoán mắc bệnh dị ứng da từ trước khi nhận phòng.

Cùng thời điểm, ông Lưu kiểm tra hệ thống nội bộ của chuỗi khách sạn và phát hiện: Vương từng gây ra các vụ tranh chấp tương tự tại nhiều khách sạn khác. Đây là dấu hiệu cho thấy có hành vi của nữ du khách này vô cùng đáng ngờ.

Tiếp tục điều tra, cảnh sát thu thập hồ sơ và phát hiện rằng Vương đến Thượng Hải khoảng đầu tháng 2. Trong thời gian đó, nữ du khách đã lưu trú tại hơn 10 khách sạn đắt đỏ bậc nhất của thành phố.

Điểm đáng chú ý là cô luôn rời đi sau chưa đầy 2 ngày. Mỗi lần, cô đều yêu cầu cơ sở lưu trú hoàn tiền với lý do “dị ứng da do vệ sinh kém”. Các quản lý tại khách sạn mà Vương từng lưu trú đều xác nhận nữ khách hàng này đều đến và lấy lý do tương tự để không phải trả tiền phòng.

Lời khai của nữ du khách

Đến ngày 24/4, sau khi thu thập đủ bằng chứng xác thực về hành vi sai phạm, cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ Vương.

Tại cơ quan điều tra, Vương đã thừa nhận hành vi cố ý bịa đặt vấn đề vệ sinh để yêu cầu hoàn tiền phòng. Cô khai rằng mình bị dị ứng da từ nhỏ, dễ nổi mẩn và ngứa.

Lợi dụng tình trạng này, cô đã liên tục viện lý do khách sạn không đảm bảo vệ sinh để đòi hoàn tiền ngay trước khi trả phòng. Trong các buổi thăm khám, Vương còn cố tình che giấu tiền sử bệnh và hồ sơ y tế để tạo ra sự mơ hồ, khó xác minh cho các bác sĩ và nhân viên khách sạn.

Chỉ trong vòng hơn một tháng tại Thượng Hải, Vương đã lặp lại thủ đoạn này tại nhiều khách sạn khác nhau nhằm tránh phải trả tiền lưu trú. Hành vi của cô không chỉ gây thiệt hại tài chính cho các đơn vị kinh doanh mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường thương mại chung.

Không chỉ gian lận tại khách sạn, Vương còn thường xuyên đặt đồ ăn trực tuyến, sau đó viện lý do chất lượng kém để yêu cầu hoàn tiền từ nhà hàng. Đối với phương tiện di chuyển, cô tải hàng loạt ứng dụng gọi xe, sử dụng lần lượt và khi kết thúc chuyến đi, thường xuyên gửi khiếu nại để trốn trả tiền. Trong nhiều trường hợp, cô cố tình tạo ra xung đột với tài xế để tranh luận về phí dịch vụ.

Bên cạnh đó, người phụ nữ này còn tận dụng triệt để chính sách hoàn trả hàng trong vòng 7 ngày của các cửa hàng quần áo trên các sàn thương mại điện tử. Cô đặt quần áo mới, mặc vài ngày rồi trả lại mà không tốn phí.

Một chủ tiệm làm đẹp tại Thượng Hải cho biết người này từng đến làm móng và nối mi. Sau đó, cô lấy lý do “thấy không khỏe” để yêu cầu không tính phí. Nhân viên của tiệm phải tháo toàn bộ phần mi nối mới gắn trước đó.

Theo SCMP, người phụ nữ này không ngần ngại gọi cảnh sát để giải quyết các tranh chấp. Khi cảnh sát không đứng về phía cô, cô liên tục gửi đơn khiếu nại ngược lại nhằm gây sức ép. Chính sự tự tin đó và quyết liệt trong hành động đã giúp người phụ nữ này “qua mặt” được nhiều cơ sở trong thời gian dài mà không bị nghi ngờ.

Theo SCMP, Red Star News