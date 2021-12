Bạn còn nhớ năm 10 tuổi mình đang làm những gì không? Chơi điện tử quên học, hay tích tiền để mua kẹo mút? Một cô bé đến từ Úc đã chẳng còn thời gian cho những việc làm ấy vì quá bận bịu với sự nghiệp của bản thân.

Pixie Curtis, 10 tuổi đến từ Úc, đang học tiểu học và đã thành lập công ty riêng của mình mang tên Pixie's Fidgets, tất nhiên có cả sự hỗ trợ từ mẹ mình Roxy. Hai mẹ con họ chỉ vừa bắt đầu kinh doanh đồ chơi vào tháng 5 năm nay, và trong 48h đầu tiên, toàn bộ những món đồ chơi màu sắc mà họ thiết kế đã bán hết sạch.

Pixie Curtis - doanh nhân nhí có tiếng tại Úc

Theo bà mẹ Roxy - chuyên gia mảng PR, công ty của con gái đã thu về lợi nhuận 200.000 đô la (4,6 tỷ đồng) trong tháng đầu tiên. Đây cũng không phải công việc kinh doanh duy nhất của bé Pixie vì trước đó, mẹ em đã tạo ra một thương hiệu phụ kiện tóc mang tên con mình, Pixie's Bows. Hai công ty đều trực thuộc Pixie’s Pixs - chuyên bán đồ chơi trẻ em, quần áo và phụ kiện khác, có dấu mộc đỏ dưới tên cô bé 10 tuổi.

Gian hàng phụ kiện tóc của Pixie

Với sự khởi đầu thuận lợi và tạo được danh tiếng, bà mẹ Roxy cho biết đang sắp xếp mọi thứ tốt nhất để con cô có thể "nghỉ hưu ở tuổi 15" và hưởng thụ cuộc sống, nếu con muốn. "Điều thú vị nhất với tôi chính là thấy được khả năng kinh doanh của con gái dù mới 10 tuổi. Năm 14 tuổi, tôi nhận được công việc làm thêm tại McDonald’s vì thời đó, ai cũng làm thế. Vì vậy, điều quan trọng nhất với tôi là thúc đẩy 'máu kinh doanh' bên trong Pixie", cô nói.

Cô bé 10 tuổi được chuẩn bị để nghỉ hưu năm 15 tuổi

Được biết, Pixie còn có một cậu em trai 6 tuổi, cả gia đình 4 người hiện đang sống trong một biệt thự trị giá 6,6 triệu đô la tại thành phố Sydney. Vào tháng 8, Pixie được các hãng thời trang lớn như Balenciaga, Prada gửi tặng quà nhận dịp tròn 10 tuổi.

Bốn tháng trước, Roxy cũng đã tậu thêm một chiếc Mercendes Benz trị giá 4,3 tỷ được bổ sung các tính năng an toàn, chuyên để đưa 2 con đến trường. "Điều quan trọng nhất là các con tôi được an toàn, quá nhiều tai nạn xảy ra vì vậy chúng tôi phải làm mọi điều có thể để giữ chúng được an toàn", bà mẹ Roxy nói.

Nguồn: The Sun