Nữ doanh nhân chi nghìn tỷ làm khu công nghiệp tại Quảng Nam là ai?

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.



Theo đó, mục tiêu của dự án là đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần công nghiệp và đô thị An An Hòa.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với quy mô sử dụng đất 435,8 ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 462 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần công nghiệp và đô thị An An Hòa. (Nguồn: quangnam.gov.vn)

Công ty cổ phần công nghiệp và đô thị An An Hòa được được thành lập từ tháng 3/2019, có trụ sở tại khu công nghiệp - Hậu cần Cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Công ty với quy mô vốn điều lệ 391 tỉ đồng. Ngành nghề chính của Công ty An An Hòa là đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và kinh doanh bất động sản.

Cơ cấu cổ bao gồm: bà Lê Thị Nghĩa (SN 1984) sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đình Hà (SN 1978) nắm 39% vốn điều lệ và CTCP Comin An An Hoà (Comin An An Hoà) sở hữu 10% vốn điều lệ.

Ngoài An An Hoà, nữ doanh nhân Lê Thị Nghĩa còn là cổ đông sáng lập, nắm giữ 30% vốn điều lệ của Comin An An Hoà và đứng tên tại một loạt các pháp nhân khác như: Công ty TNHH MTV An An Hoà (An An Hoà), CTCP Indusvalley Chu Lai, CTCP Dịch vụ đăng kiểm Nam Quảng Nam.

Các pháp nhân này đều đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Quảng Nam, phần nào cho thấy khu vực hoạt động của nhóm An An Hoà.

Công ty Comin An An Hòa thành lập vào năm 2016 hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, trong đó, ông Vũ Đức Thiệp góp 6 tỷ đồng, tương đương 30%; ông Dương Văn Luận góp 8 tỷ đồng, tương đương 40% và bà Lê Thị Nghĩa góp 6 tỷ đồng, tương đương 30%.

Trong quá trình hoạt động, Comin An An Hòa cũng đã tăng vốn điều lệ lên 23 tỷ đồng vào cuối năm 2018, sau đó tăng lên thành 79 tỷ đồng vào tháng 9/2019.

Theo cập nhật gần đây nhất, hiện người điều hành Comin An An Hòa đang là bà Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1982), thường trú tại thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Sau một năm hoạt động, Comin An An Hoà bắt đầu có lãi. Năm 2017, công ty này ghi nhận doanh thu 59,1 tỉ đồng, báo lãi 5,36 tỉ đồng.

Một năm sau, doanh thu của Comin An An Hoà tăng 3,7 lần năm trước, báo lãi 5,78 tỉ đồng.

Tuy nhiên,trong năm 2019, doanh thu của công ty giảm nhẹ xuống còn 193,5 tỉ đồng, báo lãi 2,59 tỉ đồng (bằng một nửa so với năm 2018).

Đến cuối tháng 12/2019, quy mô tổng tài sản của Comin An An Hoà ở mức 255,5 tỉ đồng, cao gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu.