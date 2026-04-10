Nữ diễn viên xưng hô vợ chồng, khoe giấy đăng ký kết hôn với bạn trai hoá ra chỉ là cú lừa chiêu trò gây chú ý

HA |

Sao nữ này gây bức xúc vì mang chuyện đời tư làm "tư liệu" tạo chiêu trò.

Showbiz Việt chưa bao giờ thiếu drama, nhưng đôi khi có những câu chuyện khiến người ta phải "đứng hình mất 5 giây".  Từ một nữ diễn viên vốn không quá nổi bật về sự nghiệp, nhân vật trong câu chuyện hôm nay tạm gọi là N đã liên tục khiến mạng xã hội phải nhắc đến nhờ những tình tiết đời tư "plot twist hơn phim".  Và nữ diễn viên trong câu chuyện hôm nay, tạm gọi là cô N là một trường hợp điển hình. Sở hữu vài vai diễn nhưng không để lại nhiều dấu ấn, điều khiến cô được nhớ đến lại là những câu chuyện tình cảm đầy sóng gió.

Từng có thời điểm, cô khiến mạng xã hội xôn xao khi cạo đầu vì thất tình, một hành động được xem là cực đoan nhưng cũng đủ để kéo sự chú ý về phía mình. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nữ diễn viên nhanh chóng bước vào một mối quan hệ mới với một chàng diễn viên cũng không có nổi bật. Mối tình này cũng từng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng rồi lại kết thúc trong im lặng.

Tưởng chừng câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng drama phía sau lại còn gây bất ngờ hơn.

Ảnh minh hoạ

Chuyện là trong thời gian yêu đương, cô N từng  bất ngờ đăng tải hình ảnh giấy đăng ký kết hôn, như một lời xác nhận cho mối quan hệ đã bước sang giai đoạn mới. Song song đó, nữ diễn viên này còn  nhiều lần tung hint về chuyện bầu bí. Những chi tiết nhỏ được cài cắm khéo léo trong hình ảnh, trạng thái khiến cư dân mạng không ít lần đặt nghi vấn cô đang có tin vui. Thời điểm đó, nhiều người đã gửi lời chúc mừng, thậm chí còn cho rằng đây là "happy ending" sau chuỗi ồn ào tình cảm.

Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn khác.

Theo một nguồn tin thân cận, tờ giấy đăng ký kết hôn được cô N flex thực chất chỉ là sản phẩm chỉnh sửa, không mang giá trịb pháp lý. Không dừng lại ở đó, những lần "nhá hàng" chuyện bầu bí trước đó cũng được xác nhận là không có thật, chỉ là chiêu trò nhằm tạo sự chú ý.

Việc liên tục "gợi hint" về những vấn đề nhạy cảm như hôn nhân, mang thai  vốn là những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người đã khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, Không ít ý kiến cho rằng đây là cách gây chú ý thiếu tinh tế, thậm chí phản cảm nếu bị lạm dụng.

Trong bối cảnh showbiz ngày càng khốc liệt, việc tạo dấu ấn là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, khi ranh giới giữa sáng tạo và chiêu trò trở nên mong manh, những "cú twist" kiểu này rất dễ phản tác dụng. Không thiếu cách để một nghệ sĩ tỏa sáng, nhưng nếu vượt quá giới hạn, cái giá phải trả đôi khi không chỉ là sự quay lưng của khán giả. Bởi suy cho cùng, những gì được dựng lên có thể thu hút nhất thời, nhưng sự thật thì sớm muộn cũng sẽ lộ diện và khi đó, thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là chính hình ảnh mà người trong cuộc đã dày công xây dựng.

