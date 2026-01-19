Nữ diễn viên vừa bị tố lừa đảo lại khiến dân mạng tranh cãi vì chuyện dạy con: Văn minh hay vì giàu nên mới được như thế?

Diêm Học Tinh sinh năm 1972, là nữ diễn viên Trung Quốc từng nổi tiếng với các phim truyền hình như Lưu Lão Căn, Người Ngoại Tỉnh Ở Chốn Đô Thành, Mẹ Tôi - Điền Tiểu Thảo, Trò Chuyện Về Tình Yêu Cùng Mẹ....

Cách đây không lâu, Diêm Học Tinh lên mạng than gia đình khó khăn,con trai bất tài, con dâu không có tiền, 1 mình cô phải bươn chải nuôi cả nhà. Khán giả vì thế đã nhiệt tình ủng hộ việc bán hàng livestream của nữ diễn viên.

Sự thật lại khiến nhiều người ngã ngửa. Diêm Học Tinh bị trang QQ "bóc phốt" không hề nghèo mà còn cực kỳ giàu có. Gia đình cô sở hữu 1 căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và 2 căn biệt thự hướng biển ở Tam Á (Trung Quốc). Mỗi bữa, thức ăn dọn lên bàn trong nhà cô phải đủ 11 món. Quần áo, túi xách toàn đồ hàng hiệu xa xỉ.

Sau khi vạch trần bộ mặt thật, Diêm Học Tinh bị chỉ trích, tẩy chay dữ dội. Cô lên tiếng xin lỗi, nhưng không được công chúng chấp nhận và bị mỉa mai là kẻ lừa đảo. Kể từ khi dính bê bối, Diêm Học Tinh ở ẩn, không còn dám ló mặt trước truyền thông thêm lần nào nữa.

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên cùng con gái 9 tuổi xuất hiện tại sân bay Tam Á đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng, gây ra thêm một cuộc tranh cãi lớn.

Diêm Học Tinh và con gái

Hình ảnh giản dị và câu chuyện "bỏ phố về biển"

Tại sảnh sân bay Phượng Hoàng (Tam Á), nhiều người hâm mộ đã tình cờ bắt gặp nữ diễn viên. Cô diện áo khoác da đen phối cùng quần jeans, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng và để mặt mộc hoàn toàn. Đi ngay phía sau là cô con gái nhỏ 9 tuổi - "trái ngọt" của cuộc hôn nhân thứ 2, đang ngoan ngoãn đẩy xe hành lý.

Ngay khi những hình ảnh này được lan truyền, bên cạnh lời khen ngợi sự ngoan ngoãn của cô bé, không ít cư dân mạng thắc mắc: "Đang giữa tuần, sao bé không phải đi học?" . Thực tế, câu trả lời nằm ở quyết định thay đổi cuộc sống của gia đình nữ diễn viên: Chuyển nhà.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Diêm Học Tinh từng tiết lộ gia đình cô đã bán căn nhà tại Bắc Kinh và chuyển hẳn đến Tam Á định cư từ năm ngoái. Mục đích chính là tìm kiếm một môi trường sống khí hậu ôn hòa và giảm tải áp lực cho con. Hiện tại, cô bé đã chuyển từ trường tiểu học ở Bắc Kinh sang một trường công lập tại Tam Á. Hơn nữa, thời điểm này đang là kỳ nghỉ đông, nên việc hai mẹ con xuất hiện thoải mái tại sân bay là hoàn toàn hợp lý.

Diêm Học Tinh

Từ bỏ "cuộc đua" điểm số để con được ngắm biển, nhặt vỏ sò

Quyết định của Diêm Học Tinh đã tạo ra một làn sóng tranh luận sôi nổi hơn cả việc cô bị bắt gặp tại sân bay. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên sóng livestream về nỗi ám ảnh học tập tại Bắc Kinh: con gái cô thường xuyên phải làm bài tập đến 11 giờ đêm, cuối tuần bị lấp kín bởi các lớp học thêm. Nhìn con kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, bản thân cô cũng rơi vào trạng thái lo âu.

Cuối cùng, cô chọn cách "rút lui" khỏi guồng quay áp lực đó. Tại Tam Á, thời gian biểu của con không còn là những bài toán Olympic hay luyện thi tiếng Anh, mà thay vào đó là học bơi, nhặt vỏ sò và chạy nhảy trên bãi biển. "Tiếng cười của tuổi thơ quý giá hơn bất kỳ tấm bằng cấp hay chứng chỉ nào" , Diêm Học Tinh khẳng định.

Tranh cãi trái chiều: Sự thức tỉnh hay đặc quyền của người giàu?

Câu nói của Diêm Học Tinh nghe rất lãng mạn, nhưng lại chạm vào nỗi lòng phức tạp của nhiều phụ huynh. Một số ý kiến cho rằng đây thực chất là một "cú đánh giáng duy" (sử dụng ưu thế vượt trội để cạnh tranh ở môi trường thấp hơn). Họ nhận định, các gia đình bình thường bị trói buộc bởi nỗi lo cơm áo, áp lực trường chuyên lớp chọn, hoàn toàn không có đủ tiềm lực tài chính để tùy ý bán nhà, chuyển trường như nữ diễn viên. Với họ, sự lựa chọn của Diêm Học Tinh là một "lối tắt" mà chỉ những người có tiền và tài nguyên mới đi được.

Bên cạnh đó, cũng có người nhắc lại những tranh cãi trong quá khứ của cô và cho rằng quan điểm "giáo dục hạnh phúc" này có phần xa rời thực tế đối với đại đa số.

Tuy nhiên, gác lại những tranh luận về giàu nghèo, câu chuyện của Diêm Học Tinh vẫn mang đến một thông điệp đáng suy ngẫm về mục tiêu cuối cùng của giáo dục.

Hành động của nữ diễn viên có thể là một ví dụ cực đoan nhờ vào điều kiện kinh tế, nhưng nó phơi bày một thực tế trần trụi: Sự công bằng tuyệt đối trong giáo dục là điều khó tồn tại. Thế nhưng, việc quan tâm đến sức khỏe tâm thần của trẻ và dành thời gian chất lượng cho con là điều mà mọi gia đình, dù ở hoàn cảnh nào, đều có thể nỗ lực hướng tới.

Chúng ta có thể không đủ điều kiện để tặng con cả một bãi biển riêng, nhưng hoàn toàn có thể gác lại những buổi học thêm kín mít vào cuối tuần để cùng con dạo công viên. Chúng ta có thể không tránh khỏi áp lực cạnh tranh, nhưng có thể dạy con rằng: "Giá trị của con không chỉ được định nghĩa bằng những con điểm" .

Mỗi gia đình đều phải tự tìm lối đi riêng. Ánh nắng Tam Á không thể giải quyết mọi vấn đề của nền giáo dục, nhưng ít nhất nó nhắc nhở chúng ta: Trên hành trình trưởng thành đằng đẵng của con trẻ, đôi khi đi chậm lại một chút để tiếng cười vang to hơn, lại quan trọng hơn việc mải miết tranh giành vị trí dẫn đầu.