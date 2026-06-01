Nữ diễn viên Việt từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực vì đòi tăng cát xê, giờ là “phượng hoàng tái sinh” đóng toàn phim hot

Nữ diễn viên này là trường hợp hiếm hoi của showbiz Việt khi có thể vực dậy sự nghiệp bị đóng băng nhờ thực lực xuất sắc.

Lê Khánh sinh năm 1981 tại Bến Tre, là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi của màn ảnh Việt duy trì được sức hút bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Xuất thân từ Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch trước khi từng bước chinh phục lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng nhưng giàu cảm xúc, Lê Khánh nhanh chóng trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến ngay từ những năm đầu bước chân vào nghề.

Thời kỳ đầu sự nghiệp, Lê Khánh ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sân khấu Idecaf - cái nôi sản sinh nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng kịch phía Nam. Tại đây, nữ diễn viên được đánh giá cao bởi khả năng xử lý đa dạng các dạng vai, từ hài kịch đến chính kịch. Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo theo kiểu minh tinh màn ảnh, nhưng sự gần gũi, duyên dáng và khả năng làm chủ sân khấu giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những "cô đào" sáng giá nhất của thế hệ mình.

Song song với sân khấu, Lê Khánh cũng tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên màn ảnh nhỏ thông qua nhiều bộ phim ăn khách như Hướng Nghiệp, Mùi Ngò Gai, Dù Gió Có Thổi, Cuộc Chiến Hoa Hồng hay Gạo Nếp Gạo Tẻ 2. Trong giai đoạn truyền hình Việt phát triển mạnh mẽ những năm 2000 và đầu 2010, cô được xem là một trong những nữ diễn viên có tần suất xuất hiện dày đặc và nhận được nhiều thiện cảm nhất từ khán giả.

Không dừng lại ở truyền hình, Lê Khánh còn chứng minh sức hút tại phòng vé với hàng loạt tác phẩm điện ảnh nổi bật như Cô Dâu Đại Chiến, Cô Dâu Đại Chiến 2, Ngày Nảy Ngày Nay, Tốc Độ Và Đường Cong, Thần Tiên Cũng Nổi Điên... Khả năng tung hứng hài hước, tiết chế cảm xúc tốt cùng nét diễn chân thật giúp cô trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều đạo diễn trong các dự án thương mại.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lê Khánh còn được biết đến như một trong những nghệ sĩ sân khấu thành công nhất Việt Nam. Cô nhiều lần giành giải thưởng diễn xuất cho Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất và luôn nằm trong nhóm diễn viên có lượng khán giả trung thành đông đảo. Giới chuyên môn đánh giá Lê Khánh là mẫu nghệ sĩ "sống được bằng nghề", giữ được phong độ ổn định và hiếm khi vướng vào những ồn ào ngoài chuyên môn.

Tuy nhiên, từ khoảng năm 2017 trở đi, tần suất xuất hiện của cô trên màn ảnh giảm đáng kể. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng Lê Khánh đã mất hút giữa thời điểm điện ảnh Việt bùng nổ với sự xuất hiện của một thế hệ diễn viên trẻ mới. Năm 2023, Lê Khánh lần đầu trải lòng về quãng thời gian sự nghiệp rơi vào khủng hoảng vì những tin đồn thất thiệt trong nghề. Theo nữ diễn viên, mọi chuyện bắt nguồn từ một cuộc trao đổi với nhà sản xuất về việc điều chỉnh cát-xê. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, liên tục đóng phim và chứng minh năng lực diễn xuất, cô cho rằng việc mong muốn mức thù lao tương xứng hơn với công sức và giá trị bản thân mang lại là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, câu chuyện sau đó bị thêu dệt và lan truyền theo hướng tiêu cực.

Từ mong muốn được tăng cát-xê một cách hợp lý, Lê Khánh bất ngờ bị gắn mác là diễn viên "hét giá", khó làm việc và thường đưa ra những yêu cầu quá đáng với nhà sản xuất. Những lời đồn này âm thầm lan truyền trong giới khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nữ diễn viên cho biết bản thân từng không hiểu vì sao nhiều lời mời hợp tác đột ngột biến mất hoặc các dự án đang trao đổi bỗng không có hồi âm. Mãi về sau, cô mới biết nguyên nhân xuất phát từ những thông tin không chính xác được truyền tai nhau trong nghề.

Sau quãng thời gian bị đóng băng sự nghiệp, Lê Khánh dần lấy lại tên tuổi và uy tín trong nghề, được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" nhờ tài năng diễn xuất đỉnh cao. Vài năm trở lại đây, Lê Khánh có màn trở lại mạnh mẽ khi liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm được chú ý như Gái Già Lắm Chiêu V, Bẫy Ngọt Ngào, Chị Dâu, Nhà Ba Tôi Một Phòng hay mới nhất là Ma Xó. Dù đảm nhận vai chính hay tuyến nhân vật hỗ trợ, cô đều để lại dấu ấn nhờ khả năng hóa thân tự nhiên, giàu cảm xúc và kinh nghiệm dày dạn tích lũy từ hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Ma Xó hiện đang chuẩn bị chạm mốc 100 tỷ, góp phần giúp Lê Khánh mở rộng tệp khán giả, thị phần hoạt động và chắc chắn sẽ đắt show hơn trong tương lai. Netizen gọi cô là "phượng hoàng tái sinh" vì đã vực dậy khỏi sự vùi dập trong thời gian dài và khôi phục lại vị trí trong showbiz.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất khiến nhiều người mơ ước, Lê Khánh còn có một cuộc tình gần 20 năm đầy viên mãn. Lê Khánh và Tuấn Khải là bạn học cùng lớp ở trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Hai người chính thức yêu nhau sau khi ra trường. Mối tình gần 20 năm của họ đã có một cái kết đẹp khi về chung một nhà và có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu.