Nữ diễn viên Việt duy nhất được lên phóng sự Hàn Quốc về cuộc sống giới siêu giàu Việt Nam

Được mệnh danh là ngọc nữ của màn ảnh Việt, Tăng Thanh Hà đến nay vẫn là gương mặt khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp thanh lịch không tuổi và cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG.

Tăng Thanh Hà từng liên tiếp gây chú ý qua Hương Phù Sa, Hàn Mặc Tử, và bứt phá mạnh mẽ với vai Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc - bộ phim đưa cô trở thành ngọc nữ hot nhất truyền hình Việt những năm 2000. Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức sang trọng tại TP.HCM. Kể từ đó, Hà Tăng gần như rút khỏi showbiz, ưu tiên chăm sóc gia đình và theo đuổi con đường kinh doanh. Hiện tại, cô điều hành chuỗi nhà hàng cao cấp tại TP.HCM, đồng thời tham gia quản lý một số thương hiệu thời trang và ẩm thực thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp gia đình.

Tăng Thanh Hà là nữ diễn viên Việt hiếm hoi được lên phóng sự của đài KBS (Hàn Quốc) về cuộc sống của giới siêu giàu Việt Nam. Phóng sự này tập trung giới thiệu về căn biệt thự dát vàng của gia đình chồng cô, từng gây chú ý vì độ xa hoa và vị trí đắc địa.

Toàn cảnh biệt thự dát vàng được truyền hình Hàn Quốc đưa tin

Biệt thự dát vàng của gia đình chồng Tăng Thanh Hà từng lộ diện qua vài hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của cô và Louis Nguyễn. Cơ ngơi được xây dựng theo phong cách cổ điển châu Âu, nổi bật với những đường nét điêu khắc tinh xảo và kiến trúc quy mô. Biệt thự ba mặt tiền nằm ở vị trí đắc địa gần sông Sài Gòn, gây ấn tượng với gam trắng sang trọng và diện tích khoảng 500m², bao quanh là khu vườn xanh tươi tạo nên không gian biệt lập. Bên trong còn tích hợp sân tennis, khu vui chơi và hồ bơi, đúng chuẩn không gian sống của giới thượng lưu.

Những hình ảnh đầu tiên về biệt thự dát vàng từng được hé lộ trong đám cưới của Hà Tăng và Louis Nguyễn

Toàn cảnh cơ ngơi đẳng cấp mang phong cách cổ điển châu Âu

Biệt thự ba mặt tiền, toạ lạc tại vị trí đắc địa gần sông Sài Gòn

Cơ ngơi này từng được Đài KBS Hàn Quốc giới thiệu trong phóng sự về "cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu Việt Nam"

Biệt thự triệu đô hiện tại của vợ chồng Tăng Thanh Hà

Khối tài sản và bất động sản của Tăng Thanh Hà và gia đình chồng thực sự khó có thể đếm xuể. Ngoài cơ ngơi dát vàng đình đám, biệt thự trắng - nơi vợ chồng cô đang sinh sống, cũng là một trong những căn nhà khiến công chúng phải trầm trồ, xuýt xoa. Căn biệt thự bề thế này nằm trên khu đất đắt đỏ giữa lòng TP.HCM, sở hữu diện tích lớn và thiết kế sang trọng, được ước tính có giá trị lên đến hàng triệu đô nhờ vị trí, quy mô và độ xa xỉ trong từng chi tiết.

Hà Tăng và Louis Nguyễn sinh sống trong biệt thự riêng, có thiết kế xa hoa và bề thế, nằm ở khu đất đắt đỏ tại TP.HCM

Vào dịp lễ Tết, trước cửa biệt thự luôn ngập tràn những chậu hoa rực rỡ sắc màu

Nội thất trong nhà tinh tế, sang trọng, được thiết kế với hai tông màu chủ đạo đen và trắng

Phòng khách rộng tới mức con gái của Tăng Thanh Hà có thể đi xe đạp chơi trong nhà

Bên trong biệt thự của vợ chồng Hà Tăng có phòng riêng dành cho việc tập yoga, hồ bơi, khu vực sân vườn...

Ở tuổi U40, ngọc nữ màn ảnh Việt có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.

Tổng hợp