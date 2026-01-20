Nữ diễn viên Việt duy nhất cả đời chưa bao giờ phải đi casting, khen nghìn năm có 1 cũng không thấy đủ

NSƯT Minh Phương sinh năm 1962, là người dân tộc Mường quê Hòa Bình. Cô bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, khi mới 16 tuổi đã thi tuyển và trở thành một trong những diễn viên kịch đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ - nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Chí Trung, Lê Khanh, Ngọc Huyền, Lan Hương, Minh Hằng, Anh Tú…

Xuất thân từ tỉnh lẻ, những năm đầu bước chân vào môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, Minh Phương mang nhiều mặc cảm và khá rụt rè. Cô cần một khoảng thời gian dài để hòa nhập, làm quen với nhịp làm việc cũng như tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân. Ngay cả khi đã có cơ hội diễn xuất ở Nhà hát Tuổi trẻ, cô vẫn giữ sự dè dặt nhất định và chỉ thực sự thay đổi sau vài năm gắn bó với nghề.

Năng khiếu diễn xuất của Minh Phương bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Trong những năm sơ tán, được xem các bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam như Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm, Cánh Buồm Đỏ Thắm, Đường Về Quê Mẹ…, cô say mê tưởng tượng và diễn lại những nhân vật mình yêu thích. Hình tượng nghệ sĩ mà Minh Phương luôn ngưỡng mộ và coi là mục tiêu theo đuổi trong nghề chính là NSND Trà Giang, còn nam diễn viên khiến cô đặc biệt yêu thích là NSND Lâm Tới.

Năm 1978, với tình yêu dành cho nghệ thuật, Minh Phương thi tuyển vào khóa diễn viên kịch của Nhà hát Tuổi trẻ, trở thành lớp nghệ sĩ đầu tiên của nhà hát cùng nhiều gương mặt sau này thành danh như Chí Trung, Lan Hương, Ngọc Huyền. Trên sân khấu kịch, cô gắn bó với các vở diễn như Đời Cười 5, Bến Osin, Lời Thề Thứ 9, Nắng Quái Chiều Hôm…

Dù xuất thân từ sân khấu, Minh Phương lại có duyên đặc biệt với điện ảnh, nhất là phim truyền hình. Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, cô để lại dấu ấn đậm nét với khán giả màn ảnh nhỏ qua hàng loạt vai diễn giàu nội tâm như bà Son trong Đất Và Người, người đàn mù trong Nắng Trong Mắt Bão, bà Mai Lan (Bản Di Chúc Bí Ẩn), bà Máy (Lặng Yên Dưới Vực Sâu), bà Phương (Tình Yêu Và Tham Vọng) cùng nhiều vai diễn khác.

Trong suốt quá trình làm nghề, NSƯT Minh Phương cho rằng diễn xuất là lĩnh vực vừa dễ vừa khó. Dễ ở chỗ nếu có năng khiếu bẩm sinh thì đó là lợi thế lớn, nhưng khó khi phải hóa thân vào những kiểu nhân vật có đời sống, nghề nghiệp xa lạ. Để diễn trọn vẹn, cô luôn dành nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu và đào sâu tâm lý nhân vật. Minh Phương cũng tự nhận mình có thế mạnh ở những phân đoạn khóc, những vai diễn nặng về cảm xúc, tâm lý, và chính điều đó khiến cô thường được lựa chọn cho các vai người phụ nữ đau khổ, cam chịu.

Minh Phương khẳng định cô không phải mẫu nghệ sĩ tỏa sáng nhờ ngoại hình. Trong suốt sự nghiệp, cô không đi xin vai và không tham gia casting. Theo cô, các đạo diễn và nhà làm phim nhìn thấy khả năng diễn xuất cũng như sự phù hợp của cô với nhân vật, nên mọi cơ hội đến khá tự nhiên. Với Minh Phương, chính sự nghiêm túc và đam mê với nghề đã giúp con đường nghệ thuật diễn ra suôn sẻ.

Bước sang tuổi 64, NSƯT Minh Phương chủ động lùi về phía sau để nhường cơ hội cho các thế hệ kế cận, coi đó là quy luật tất yếu của nghề. Sức khỏe không còn cho phép cô theo đoàn phim từ sáng sớm hay đảm nhận những vai diễn đòi hỏi cường độ cao, nhiều cảnh khóc lóc, quằn quại kéo dài, dù cô hoàn toàn có thể làm tốt. Vì vậy, Minh Phương chỉ lựa chọn những công việc phù hợp với thể trạng và độ tuổi của mình.

Ở đời thường, NSƯT Minh Phương vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phúc hậu so với tuổi. Gương mặt hiền hòa, làn da sáng cùng thần thái điềm đạm giúp cô luôn tạo cảm giác gần gũi, dễ mến. Những năm gần đây, ngoài hoạt động nghệ thuật phù hợp với sức khỏe, Minh Phương còn chăm chỉ xuất hiện trên nền tảng TikTok trong vai trò người mẫu bán quần áo, giới thiệu các thiết kế dành cho phụ nữ trung niên, các cô, các bác.