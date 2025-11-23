Nữ diễn viên Việt bất ngờ xuống tóc sau lùm xùm chia tay chồng chuyển giới

Mạng xã hội không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh mới nhất của Tú Tri - nữ diễn viên từng gây dấu ấn trong Lật Mặt 6. Cô bất ngờ xuất hiện với mái đầu cạo sát, diện mạo đơn giản tại một quán cà phê khiến công chúng không khỏi bàn tán. Trong hình ảnh lan truyền, Tú Tri ngồi cùng vài người bạn, nở nụ cười nhẹ nhưng không giấu được vẻ trầm lắng.

Ngay khi hình ảnh được đăng tải, dân mạng để lại nhiều bình luận bàn luận về diện mạo mới của nữ diễn viên. Một bộ phận cho rằng việc xuống tóc là tín hiệu Tú Tri đang bước sang một giai đoạn khác trong cuộc sống, muốn buông bỏ những ồn ào đã qua. Một số khán giả bày tỏ mong cô sớm ổn định tinh thần và trở lại công việc sau thời gian trải qua biến cố.

Hình ảnh diễn viên Tú Tri với mái tóc ngắn củn khiến khán giả bất ngờ

Trước khi để lộ diện mạo mới, suốt nửa năm qua Tú Tri khá hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội. Cô chỉ thỉnh thoảng đăng tải những dòng trạng thái ngắn gọn, không chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân. Dù chưa lên tiếng về lý do cho sự thay đổi lần này, hình ảnh xuống tóc của Tú Tri khiến nhiều người bàn tán. Trước những lời hỏi thăm và động viên của khán giả, Tú Tri trả lời nhẹ nhàng và cảm ơn tình cảm của mọi người.

Diện mạo của Tú Tri trước khi xuống tóc

Tú Tri được công chúng biết đến qua danh hiệu Á quân Solo Cùng Bolero 2018 và sau đó là Quán quân Gương mặt điện ảnh 2022. Ở mảng phim ảnh, cô góp mặt trong nhiều dự án như Lật Mặt 6, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Một Nửa Hoàn Hảo… và nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Ít ai biết rằng bên cạnh ngoại hình mảnh mai, Tú Tri lại là người có nền tảng võ thuật vững vàng. Cô từng giành 7 huy chương vàng Giải trẻ các câu lạc bộ Taekwondo và thêm một huy chương vàng Giải trẻ các câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2017.

Tú Tri nổi tiếng qua các cuộc thi ca hát, sau đó ghi ấn tượng nhờ các vai diễn từ web drama đến điện ảnh

Về đời tư, Tú Tri từng có mối tình với đạo diễn YunBin. Cả hai gặp gỡ qua một lần casting phim vào năm 2018. Bất chấp định kiến xã hội, cả hai đã đến với nhau và quyết định tổ chức lễ cưới vào năm 2019. Chuyện tình của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. Đến đầu tháng 10/2023, YunBin bất ngờ thông báo đã chia tay với diễn viên Tú Tri sau gần 4 năm chung sống.

YunBin chia sẻ: "Bin với Tri đang xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cả hai đã chọn cách dừng lại. Bin khẳng định giữa Bin và Tri không hề có sự xuất hiện của người thứ 3, không có phản bội hay lừa dối gì nhau cả. Việc có tiếp tục đi cùng nhau nữa hay không còn lệ thuộc vào duyên số. Bin tin và hiểu mọi người đã dành rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ của 2 đứa. Và mong dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tệ như thế nào cũng sẽ nhận được sự cảm thông từ các bạn. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn tất cả".

Diễn viên Tú Tri sau đó cũng đã chia sẻ lại bài đăng này, nhắn gửi đến người hâm mộ: "Không phải là mình không muốn lên tiếng mà là không biết phải lên tiếng như thế nào trong thời gian nhạy cảm này. Mong là mọi người có thể hiểu cho Bin Tri. Xin lỗi và cảm ơn mọi người".

Tú Tri từng tổ chức đám cưới với đạo diễn chuyển giới YunBin

Thời điểm đó, MXH đã xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng cả hai đã "đường ai nấy đi" vì người thứ 3. Dù YunBin lẫn Tú Tri đều khẳng định tin đồn này không đúng sự thật, một bộ phận cư dân mạng vẫn thi nhau "tấn công" MXH của nữ diễn viên Lật Mặt 6 mỗi khi cô đăng ảnh mới. Trước nhiều bình luận tiêu cực, Tú Tri đã đáp trả cực gắt: "Chuyện có nói không, chuyện không nói có… người làm trời nhìn. Thế thôi!".