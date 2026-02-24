Nữ diễn viên vạn người ghét lội ngược dòng ngoạn mục, được 650.000 người nhớ mặt chỉ sau 1 đêm

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, Vương Sở Nhiên đã đánh dấu cú lội ngược dòng ngoạn mục, từ cái tên bị ghét từ phim ra đời trở thành mỹ nhân vạn người mê của làng giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt, sau khi xuất hiện trong chương trình Xuân Vãn - gala cuối năm của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), người đẹp họ Vương đã thu về hơn 650.000 lượt theo dõi chỉ sau 1 đêm, được dân tình khen nức nở với nhan sắc phong thần.
Nhớ trước kia, Vương Sở Nhiên từng bị tẩy chay toàn mạng xã hội vì vai diễn gây "tụt huyết áp" trong phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Vì hình tượng nhân vật nữ chính đầy bất ổn, Vương Sở Nhiên bị khán giả ghét lây, nhận vô số chỉ trích trên MXH, khiến nữ diễn viên phải ra mặt xin lỗi.
Bên cạnh đó, Vương Sở Nhiên còn vướng phải ồn ào đời tư chấn động. Tin đồn cô có thái độ chảnh chọe, hống hách, thường xuyên trợn trắng mắt với nhân viên công tác và mắng người qua đường là "phù thủy", làm dấy lên làn sóng phẫn nộ. Ngoài ra, Vương Sở Nhiên còn bị cho là "ké fame" đàn chị khi marketing hình tượng "tiểu Lưu Diệc Phi".
Trước áp lực dư luận, Vương Sở Nhiên lựa chọn im lặng và tìm cách trở lại lợi hại hơn xưa. Bước sang năm 2026, người đẹp họ Vương gây bão với hình tượng "yêu phi" trong bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa. Thành công của tác phẩm này khiến cô lấy lại được thiện cảm từ khán giả.
Đồng thời, với màn hóa thân thành nàng Vương Chiêu Quân (1 trong "Tứ đại mỹ nhân" Trung Quốc) trên sân khấu Xuân Vãn, Vương Sở Nhiên đã hớp hồn biết bao người, lên thẳng top tìm kiếm với nhan sắc, thần thái đỉnh cao.
Nhờ vậy, số người theo dõi Vương Sở Nhiên rên MXH tăng vọt chỉ sau 1 đêm, lên mức 7,66 triệu. Có thể nói Vương Sở Nhiên đã "mở bát" năm Bính Ngọ cực thành công, được dự đoán sẽ vươn lên top đầu trong dàn mỹ nhân thế hệ sau 1995, trở thành đối thủ đáng gờm của Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân.
Nguồn: QQ