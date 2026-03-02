Nữ diễn viên trẻ mất tích trong chuyến du lịch Trung Đông, bạn bè cầu cứu

Ngày 2/3, tờ Sohu đưa tin bạn bè của Châu Vũ Đồng gây lo lắng khi cho biết đã mất liên lạc với nữ diễn viên này trong bối cảnh tình hình chiến tranh ở khu vực Trung Đông leo thang. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Châu Vũ Đồng đã bay sang UAE du lịch. Trong 2 ngày là 24 và 26/2, nữ diễn viên đã liên tục đăng ảnh check-in, khoe hình ảnh nghỉ dưỡng sang chảnh ở UAE. Đến ngày 1/3, người đẹp Sắc xuân gửi người tình đăng ảnh du lịch ở Oman. Tuy nhiên, kể từ sau bài đăng đó, không người thân hay bạn bè nào liên lạc được với nữ diễn viên.

Trước tình hình bất ổn tại Trung Đông, việc Châu Vũ Đồng đột ngột mất tích khiến ai cũng hoang mang. Rất nhiều khán giả đã liên tục bình luận, nhắn tin cho studio của Châu Vũ Đồng để hỏi thăm tình hình của nữ diễn viên, song không nhận được phản hồi. Trên MXH, cư dân mạng cầu mong Châu Vũ Đồng vẫn an toàn, sớm tìm được chuyến bay về nước.

Châu Vũ Đồng đăng ảnh check-in kỳ nghỉ ở UAE...

... và Oman. Sau đó, cô bặt vô âm tín, khiến người thân và bạn bè vô cùng lo lắng. Ảnh: Weibo.

Ngoài Châu Vũ Đồng, tờ Sohu cho biết còn có gia đình tài tử Trần Hạo Dân - Tưởng Lệ Sa mắc kẹt ở Dubai, vợ chồng nam diễn viên Lý Mậu mắc kẹt ở UAE, nhưng họ đều đã báo tin bình an. Họ đều đang cố gắng tìm chuyến bay về nước càng sớm càng tốt.

Châu Vũ Đồng sinh năm 1994, từng được tung hô là “nàng thơ” dịu dàng, thanh lịch của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, hình tượng đẹp như tranh của nữ diễn viên sinh năm 1994 này đã sụp đổ không phanh từ năm 2024. Châu Vũ Đồng liên tục bị phê phán bất lịch sự, keo kiệt, kém duyên nhưng thích thể hiện và luôn coi bản thân là "cái rốn của vũ trụ". Những tranh cãi tiêu cực về thái độ khiến Châu Vũ Đồng trở thành sao nữ thị phi của showbiz Trung Quốc. Giữa lúc "sóng gió" liên tục kéo đến, nữ diễn viên đã gửi lời xin lỗi vì làm những người yêu mến cô thất vọng.