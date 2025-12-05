Nữ diễn viên Thái Lan bị bắt

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, nữ diễn viên Thái Lan Rybena Intachai, còn được gọi là Nana Rybena, 44 tuổi, đã bị các sĩ quan thuộc Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế Thái Lan (ECSD) bắt giữ vào ngày 3/12 tại nhà riêng ở trung tâm thủ đô Bangkok. Rybena phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và vi phạm "Nghị định Khẩn cấp về Cho vay Tiền" của nước này, cụ thể là liên quan đến một chương trình kêu gọi đầu tư lừa đảo. Hành động bắt giữ của cảnh sát Thái Lan được tiến hành sau nhiều khiếu nại từ các nạn nhân từng tham gia dự án đầu tư của Rybena.

Luật sư Saiyud Pengbunchu của Rybena cho biết vào ngày 1/12 rằng, ông đã khuyên Rybena tự nguyện ra đầu thú tại Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) để chứng minh sự sẵn sàng tham gia vào quá trình tố tụng và giải quyết mọi hiểu lầm. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan đã trì hoãn việc tiếp nhận đầu thú của cô; và một ngày sau đó, họ đã ban hành lệnh bắt giữ. Rybena đã bị bắt vào sáng ngày 3/12.

Luật sư Saiyud bày tỏ lo ngại về sự lãng phí nhân lực khi cử 10 sĩ quan đi bắt Rybena, giải thích rằng cô đã tự nguyện đầu thú trước khi lệnh bắt giữ được ban hành.

Rybena Intachai, còn được gọi là Nana Rybena - một người dẫn chương trình truyền hình, DJ, diễn viên và tay đua xe, người sau này đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm tiệm cắt tóc, quần áo trẻ em, tổ chức hòa nhạc và sự kiện. Nguồn: The Nation

Chi tiết về kế hoạch lừa đảo

Theo The Nation, vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra chi tiết của ECSD. Kết quả điều tra cho thấy Rybena đã lừa đảo bằng cách dụ dỗ nhiều cá nhân góp vốn đầu tư vào một số dự án kinh doanh. Những dự án này bao gồm:

Một doanh nghiệp kêu gọi cá nhân góp vốn, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng 4-7%

Giao dịch chứng khoán với những nhân vật nổi bật trong ngành

Đầu tư vào cổ phiếu kinh doanh bóng rổ, nhà hàng nước ngoài và các doanh nghiệp khác

Đầu tư vào quỹ doanh nghiệp gia đình

Rybena đã lợi dụng danh tiếng của bản thân và sự tin tưởng của bạn bè và các bậc phụ huynh đối với mình để thuyết phục họ đầu tư. Ban đầu, một số nạn nhân đã nhận được tiền lãi như đã hứa, nhưng đến tháng 2/2025, các khoản thanh toán đã ngừng lại. Rybena khẳng định chính quyền đã đóng băng tài khoản của cô, ngăn cản cô thực hiện các khoản thanh toán.

Khi bị thẩm vấn, Rybena khai rằng đã phát hành séc để hoàn trả các khoản đầu tư và cổ tức, nhưng những tấm séc này đã bị ngân hàng từ chối do không đủ tiền trong tài khoản. Tổng thiệt hại của các nạn nhân trong vụ lừa đảo này ước tính lên tới hơn 190 triệu baht (tương đương 157 tỷ VNĐ).

Nữ diễn viên Thái Lan Nana Rybena bị bắt vì cáo buộc lừa đảo liên quan đến một chương trình kêu gọi đầu tư, có 17 nạn nhân, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 190 triệu baht. Nguồn: The Nation

Cuộc điều tra cũng phát hiện Rybena đã làm giả chứng từ chuyển khoản ngân hàng và các tài liệu khác để chuyển nhượng cổ phần liên quan đến hoạt động kinh doanh tiệm làm tóc của mình, sử dụng tiền nhận được từ các nhà đầu tư để trả lãi cho các nhà đầu tư khác, qua đó vận hành một mô hình Ponzi điển hình (vay của người sau trả cho người trước). Đây rõ ràng là hành vi vi phạm "Nghị định Khẩn cấp về Cho vay Tiền" của Thái Lan, cụ thể là dụ dỗ người tham gia góp vốn đầu tư.

Rybena đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình, khẳng định cô không có ý định lừa đảo. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo The Nation, trong vụ bắt giữ Rybena, cảnh sát Thái Lan cũng tịch thu tài sản trị giá hơn 10 triệu baht, bao gồm điện thoại di động, tác phẩm nghệ thuật, túi xách hàng hiệu, trang sức và xe hơi. Trong số các tang vật bị tịch thu có một ví cứng lưu trữ tiền kỹ thuật số.

Rybena khai rằng chiếc ví thuộc về chồng cô, Prinya "Way Thaitanium" Intachai - một rapper người Mỹ gốc Thái, và các nhà chức trách Thái Lan đã xác nhận họ đang liên lạc với anh này. Prinya vẫn đang ở Thái Lan và sẽ bị triệu tập để thẩm vấn vào tuần tới.