Nữ diễn viên tấu hài đỉnh nhất Hộ Linh Tráng Sĩ: Ngoại hình toát mùi giàu sang, cứ xuất hiện là hút triệu view

Ở đâu ra nữ diễn viên duyên dáng hết phần thiên hạ thế này?

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh hiện đang là một trong những cái tên thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Bên cạnh dàn diễn viên chính kỳ cựu và thực lực, bộ phim còn gây ấn tượng bởi quy mô hoành tráng khi quy tụ hàng trăm diễn viên phụ lẫn quần chúng tham gia vào các đại cảnh. Có không ít gương mặt tên tuổi, nổi tiếng cũng đồng ý xuất hiện chớp nhoáng nhưng vẫn đủ sức để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người xem. Trong số đó, phải kể đến Tiêu Thố - người đảm nhận vai nữ chủ quán và đang được khán giả phong là "cây hài" duyên dáng nhất tác phẩm.

Vào vai một nữ chủ quán nơi thôn dã, Tiêu Thố xuất hiện với bộ trang phục vải thô giản dị cùng chiếc khăn phong quấn tóc đúng chuẩn một người phụ nữ lam lũ thời xưa. Thế nhưng, tạo hình có phần khắc khổ, thô mộc này lại hoàn toàn đối lập với gương mặt xéo sắc của cô, nên chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để gây cười cho khán giả. Có lẽ vì gánh nhiệm vụ "giải trí" cho mạch phim nên Tiêu Thố mang đến những miếng hài tỉnh bơ, đúng nghĩa chỉ cần đứng im hay "thở thôi cũng thấy hài".

Sự duyên dáng này khiến người xem có cảm giác cô đang "diễn như không diễn". Nhiều netizen sau khi xem phim cho rằng Tiêu Thố đã mang hẳn tính cách thật ngoài đời vào nhân vật - một sự "gia trưởng" rất tự nhiên, đanh đá nhưng lại đáng yêu và không hề gây khó chịu. Điều này thực chất không quá bất ngờ bởi ngoài đời, cô vốn là một TikToker có tiếng sở hữu lượng người theo dõi khủng. Tiêu Thố chuyên làm các nội dung content hài hước về đời sống, gia đình và những màn "bắt nạt" chồng đầy xéo sắc nhưng hài hước. Nhờ nét diễn hoạt ngôn, video của Tiêu Thố luôn viral trên MXH với lượt xem lên đến hàng triệu view.

Không có tính cách những "thở cũng gây cười", netizen đã "soi" ra Tiêu Thố có chiếc cổ 3 ngấn. Theo quan niệm dân gian, phụ nữ sở hữu cổ cao 3 ngấn thường có số mệnh phú quý, sung túc. Họ dễ gặp may mắn, có quý nhân phù trợ và đạt nhiều thuận lợi trong công việc. Cùng với gương mặt đầy đặn, có duyên, nói nữ diễn viên này toát ra mùi sang giàu cũng chẳng sai.

Dù thể hiện một vai diễn vô cùng mượt mà trên màn ảnh, Tiêu Thố chia sẻ cô cũng đã phải đối mặt với không ít áp lực khi tham gia dự án. “Điện ảnh khác rất nhiều so với những gì tôi từng làm trước đây. Có những cảnh tưởng như rất đơn giản nhưng khi bước vào set quay mới nhận ra để diễn cho tự nhiên không hề dễ”, Tiêu Thố chia sẻ. Khác với việc tự quay và làm clip ngắn trên TikTok, Tiêu Thố cho biết bản thân đã phải học cách tiết chế động tác, kiểm soát cơ mặt tốt hơn để nhân vật không bị quá lố trước màn ảnh rộng.

Cô cũng bày tỏ sự biết ơn khi nhận được nhiều sự hướng dẫn, chỉ dạy tận tình từ đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình để hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn nhất. Đây chính là vai diễn điện ảnh đầu tay, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Tiêu Thố xuất hiện và thử sức ở một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp như màn ảnh rộng.

Về bộ phim, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh xoay quanh hành trình của nhóm 7 tráng sĩ hộ tống 99 cỗ quan tài của Đinh Tiên Hoàng nhằm bảo vệ nơi an táng bí mật và giữ gìn long mạch Đại Cồ Việt. Phim quy tụ dàn diễn viên như Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Lê Vũ Long, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh và Nguyễn Thúy Hiền. Sau khi ra mắt vào cuối tháng 8/2026, trước những phản hồi của khán giả, ê-kíp đã cùng đạo diễn cùng Hàm Trần tái cấu trúc, cắt giảm 20 phút còn 135 phút để tăng nhịp độ và tính kịch tính. Bản dựng mới này đã chính thức ra mắt khán giả toàn quốc từ ngày 30/08/2026.