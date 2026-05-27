Nữ diễn viên sống trong biệt thự hàng trăm m2 ở trung tâm TP.HCM

Tùng Ninh
|

"Tôi đã quá mệt mỏi ở ngoài kia rồi", Xuân Lan nói.

Mới đây, chương trình Happynest TV đã tới thăm nhà siêu mẫu - diễn viên Xuân Lan. Ai cũng bất ngờ khi chứng kiến nơi ở của nữ siêu mẫu. Đây là một căn biệt thự rộng lớn nằm trong khu nhà giàu tại trung TP.HCM, có diện tích lên đến hàng trăm mét vuông.

- Ảnh 1.

Xuân Lan tại biệt thự riêng

Xuân Lan chia sẻ: "Đây là không gian rất dễ thương cho tổ ấm của tôi. Tôi đặt tên ngôi nhà này là Ngôi Nhà Hoa Hồng vì phía trước sân có rất nhiều hoa hồng.

Tôi đi làm việc bên ngoài, dù rất nhiều áp lực, mệt mỏi nhưng khi về nhà, chỉ cần vừa bước tới cửa tôi đã thấy dễ chịu vì có nhiều mảng xanh cây cối, hoa lá. Đó là tình yêu của tôi với thiên nhiên, cây cỏ.

Không gian sống này là nơi để tôi gác lại mọi áp lực bên ngoài mỗi khi bước vào. Tôi đang làm công việc của một người sáng tạo về nghệ thuật. Tôi đào tạo người mẫu, diễn viên, sản xuất show thời trang, làm nhà sản xuất phim. Có rất nhiều áp lực trong công việc của tôi nên khi về tới nhà này, tôi muốn thả lỏng tất cả.

Khi tôi chọn thiết kế này, không gian mở rất nhiều để ngồi ở bất cứ góc nào trong nhà cũng chill được. Nó là không gian thân thiện, ấm áp và gần gũi, không bị gò bó, bí bách. Tôi đã quá mệt mỏi ở ngoài kia rồi thì về nhà phải được tận hưởng không gian sống. Tôi trổ nhiều cửa để lấy được ánh sáng tự nhiên bên ngoài, hướng ra thiên nhiên.

- Ảnh 2.

Ở tầng nào tôi cũng để đến 3 mặt cửa sổ và chọn những màu sắc cây cối tự nhiên. Trước sân nhà tôi dù ở mùa nào cũng có hoa cúc vàng nở rộ.

Tôi thiết kế khu vườn kiểu Nhật với sỏi trắng rải khắp để mỗi tối vợ chồng tôi có thể ra đó ngồi uống trà, ngửi hương hoa, ngắm cá bơi đủ màu. Đó là không gian khiến chúng tôi thấy yên bình, được thả lỏng sau mọi áp lực của cuộc sống.

Tôi không để phòng khách quá rộng vì gia đình tôi chỉ có 3 người, nên tôi muốn dồn nhiều tình thương hơn. Phòng khách là không gian gia đình tôi ngồi xem ti vi buổi tối, nghe nhạc hoặc bàn luận về nhiều vấn đề. Tôi thì thích xem phim bộ còn ông xã tôi thích xem bóng đá".

