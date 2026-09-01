Nữ diễn viên SN 1982 chưa chồng xây biệt thự mặt tiền, vừa ăn xôi, vừa giám sát

"Ra công trình giám sát các công việc cuối cùng trong khâu hoàn thiện nhà" – Lý Nhã Kỳ nói.

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ một khoảnh khắc cô đứng trước ngôi nhà đang xây dở dang của mình. Cô viết: "Ăn uống gì tầm này. Sáng nay được đầu bếp nấu cho miếng xôi đậu xanh để ra công trình giám sát các công việc cuối cùng trong khâu hoàn thiện nhà. Lên xôi nào!".

Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp chúc mừng Lý Nhã Kỳ xây nhà mới. Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì Lý Nhã Kỳ vốn đã sở hữu quá nhiều biệt thự, nhà cửa, nay lại xây thêm nhà.

Một số người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự giỏi giang, giàu có của Lý Nhã Kỳ. Họ cho rằng, việc nữ diễn viên dùng từ "công trình" cho thấy căn nhà đang xây phải rất lớn, có thể là biệt thự hoặc một tòa building.

Nhìn từ ảnh chụp của Lý Nhã Kỳ cũng có thể thấy, công trình đang xây phải là một biệt thự lớn mới có cột trụ to đến vậy, kèm theo sân cổng hoành tráng và nằm ngay mặt tiền.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn truyền hình và điện ảnh, nổi bật nhất là vai Diễm Kiều trong bộ phim truyền hình ăn khách Kiều nữ và đại gia.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ là một doanh nhân thành công, kinh doanh đa lĩnh vực từ thời trang cao cấp, kim cương đến bất động sản. Với gu thời trang sang trọng và đẳng cấp, cô còn là gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes.

Sự kết hợp giữa nhan sắc, tài năng và bản lĩnh kinh doanh đã giúp Lý Nhã Kỳ xây dựng hình tượng một nữ đại gia độc lập, quyền lực trong showbiz Việt. Hiện tại, cô vẫn tiếp tục tham gia các chương trình giải trí, hoạt động nghệ thuật và điều hành công việc kinh doanh cá nhân.