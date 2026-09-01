HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ diễn viên SN 1982 chưa chồng xây biệt thự mặt tiền, vừa ăn xôi, vừa giám sát

Tùng Ninh
|

"Ra công trình giám sát các công việc cuối cùng trong khâu hoàn thiện nhà" – Lý Nhã Kỳ nói.

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ một khoảnh khắc cô đứng trước ngôi nhà đang xây dở dang của mình. Cô viết: "Ăn uống gì tầm này. Sáng nay được đầu bếp nấu cho miếng xôi đậu xanh để ra công trình giám sát các công việc cuối cùng trong khâu hoàn thiện nhà. Lên xôi nào!".

Lý Nhã Kỳ 1982 xây biệt thự mặt tiền , vừa ăn xôi vừa giám sát công trình mới - Ảnh 1.

Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp chúc mừng Lý Nhã Kỳ xây nhà mới. Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì Lý Nhã Kỳ vốn đã sở hữu quá nhiều biệt thự, nhà cửa, nay lại xây thêm nhà.

Một số người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự giỏi giang, giàu có của Lý Nhã Kỳ. Họ cho rằng, việc nữ diễn viên dùng từ "công trình" cho thấy căn nhà đang xây phải rất lớn, có thể là biệt thự hoặc một tòa building.

Nhìn từ ảnh chụp của Lý Nhã Kỳ cũng có thể thấy, công trình đang xây phải là một biệt thự lớn mới có cột trụ to đến vậy, kèm theo sân cổng hoành tráng và nằm ngay mặt tiền.

Lý Nhã Kỳ 1982 xây biệt thự mặt tiền , vừa ăn xôi vừa giám sát công trình mới - Ảnh 2.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn truyền hình và điện ảnh, nổi bật nhất là vai Diễm Kiều trong bộ phim truyền hình ăn khách Kiều nữ và đại gia.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ là một doanh nhân thành công, kinh doanh đa lĩnh vực từ thời trang cao cấp, kim cương đến bất động sản. Với gu thời trang sang trọng và đẳng cấp, cô còn là gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes.

Sự kết hợp giữa nhan sắc, tài năng và bản lĩnh kinh doanh đã giúp Lý Nhã Kỳ xây dựng hình tượng một nữ đại gia độc lập, quyền lực trong showbiz Việt. Hiện tại, cô vẫn tiếp tục tham gia các chương trình giải trí, hoạt động nghệ thuật và điều hành công việc kinh doanh cá nhân.

Mẹ đơn thân nổi tiếng nói thẳng: "Phải biết làm ra tiền"
Tags

Lý nhã kỳ

biệt thự

Bà Rịa - Vũng Tàu

doanh nhân

showbiz Việt

lý nhã kỳ nhà

sao Việt

nghệ sĩ miền nam

lý nhã kỳ tài sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại