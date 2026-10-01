Nữ diễn viên SN 1981 bán ốc khắp TP.HCM

Ngoài công việc diễn xuất, nữ diễn viên đã bán ốc được hơn chục năm nay

Từ Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại đến Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Ma Xó, Lê Khánh cho thấy màu sắc diễn xuất ngày càng đa dạng. Cô có thể mang đến tiếng cười bằng lối diễn duyên dáng trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, nhưng cũng đủ sức khắc họa những tổn thương âm thầm của người phụ nữ trong Chị Dâu - một người vợ có nhiều tâm tư nhưng không dễ cất lên tiếng nói của mình.

Đến Ma Xó, nữ diễn viên tiếp tục thử thách bản thân với vai bà Tánh, nhân vật mang màu sắc tâm linh và đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Sự chuyển đổi giữa những kiểu nhân vật đối lập không phải ngẫu nhiên, mà là thành quả của nhiều năm tôi luyện qua sân khấu kịch và phim truyền hình, nơi Lê Khánh có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, quan sát con người và mài giũa khả năng nhập vai.

Trước khi có giai đoạn hoạt động sôi nổi ở điện ảnh, Lê Khánh đã ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như Hướng Nghiệp, Mùi Ngò Gai, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Dù Gió Có Thổi... Đặc biệt, nhân vật Sanaly trong Mùi Ngò Gai giúp cô được đông đảo khán giả nhớ mặt nhờ nét diễn hài hước, giàu biểu cảm. Song song với phim ảnh, nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch cũng là nền tảng quan trọng giúp Lê Khánh trau dồi kỹ năng, xây dựng khả năng hóa thân linh hoạt.

Những vai diễn điện ảnh của Lê Khánh đều để lại ấn tượng cho người xem

Khả năng diễn xuất của Lê Khánh được chứng minh từ sân khấu, truyền hình cho đến điện ảnh

Bên cạnh nghệ thuật, Lê Khánh còn có một công việc kinh doanh gắn bó với mình từ năm 2011, đó là quán Ốc Khánh. Xuất phát từ sở thích ăn ốc, nữ diễn viên quyết định mở quán cùng sự hỗ trợ của người thân. Trong những ngày đầu, cô trực tiếp phục vụ khách, trò chuyện với thực khách và lắng nghe góp ý để cải thiện món ăn lẫn chất lượng dịch vụ.

Với Lê Khánh, đây không đơn thuần là một công việc bên lề mà còn là niềm vui riêng ngoài sân khấu và phim trường. Sau hơn một thập kỷ, Ốc Khánh được báo chí ghi nhận đã phát triển thành chuỗi ba chi nhánh tại TP.HCM.



Việc duy trì kinh doanh trong khi vẫn theo đuổi nghệ thuật đòi hỏi Lê Khánh phải biết sắp xếp thời gian và phân chia trách nhiệm. Tuấn Khải, chồng cô, cũng tham gia quản lý chuỗi tiệm ốc của gia đình. Nhờ vậy, hai người có thể cùng xây dựng cuộc sống gia đình mà không buộc một trong hai phải từ bỏ công việc mình yêu thích.

Lê Khánh có 15 năm bán ốc, đến nay đã có 3 chi nhánh ở TP.HCM

Trước khi trở thành vợ chồng, chuyện tình của Lê Khánh và Tuấn Khải lại có một hành trình riêng không hoàn toàn bằng phẳng. Cả hai quen nhau khi học chung tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Từ những buổi ăn uống bình dị gần trường, tình cảm dần nảy nở. Họ hẹn hò suốt 12 năm trước khi kết hôn vào cuối năm 2014.

Tuy nhiên, trong quãng thời gian yêu nhau, cả hai từng chia tay vì khác biệt trong suy nghĩ và cách sống. Khi Lê Khánh đã tự lập, có vị trí trong nghề, Tuấn Khải vẫn còn khá vô tư, ham vui. Nữ diễn viên từng cảm thấy chưa đủ tin tưởng để tiến tới hôn nhân và quyết định cắt đứt liên lạc. Sau khoảng thời gian nhìn nhận lại bản thân, Tuấn Khải thay đổi khiến cô bất ngờ khi hai người gặp lại. Cuối cùng, họ quyết định cho nhau thêm cơ hội. Câu chuyện gương vỡ lại lành này được chính Lê Khánh chia sẻ khi nhìn lại hành trình tình cảm của mình.

Lê Khánh và Tuấn Khải hẹn hò từ khi ngồi trên ghế nhà trường

Sau đám cưới, cặp đôi có hai con trai và xây dựng tổ ấm mà họ gọi vui là Gia Đình 4K. Tuấn Khải không chỉ chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà mà còn hỗ trợ vợ trong công việc diễn xuất. Khi Lê Khánh quay Ma Xó tại Long An, anh từng lái xe đưa đón cô từ TP.HCM suốt một tháng. Tuấn Khải cũng góp ý chuyên môn, giúp vợ tìm cách thể hiện nhân vật và đồng hành trong những giai đoạn cô gặp áp lực.

Dịp kỷ niệm 24 năm yêu và cưới vào năm 2026, Lê Khánh chia sẻ cô trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại. Nữ diễn viên cho biết sự thấu hiểu và đồng hành là yếu tố quan trọng giúp hai người duy trì hạnh phúc. Sau những năm tháng từng chia tay, họ học cách nhường nhịn, tháo gỡ mâu thuẫn và cùng chịu trách nhiệm với gia đình.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Lê Khánh và Tuấn Khải

Ảnh: FBNV