Nữ diễn viên rời showbiz, lấy chồng CEO tập đoàn nghìn tỷ giờ sống ra sao?

Phanh Lee tên thật là Lê Phương Anh (sinh năm 1990), là gương mặt diễn viên VFC quen thuộc với khán giả thông qua những bộ phim như Ghét thì yêu thôi, Trái tim có nắng,...Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ thông báo kết hôn với một CEO tập đoàn nghìn tỷ và rút lui khỏi làng giải trí vào tháng 6/2020.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên gần như không còn xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật, mà tập trung lo cho gia đình nhỏ. Trên trang cá nhân, Phanh Lee thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng và các con, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Phanh Lee vẫn duy trì sức hút nhờ nhan sắc ngày càng sắc sảo và cuộc sống sang trọng. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống sang trọng, những chuyến nghỉ dưỡng cao cấp tại khu resort 5 sao đắt đỏ.

Dù trải qua hai lần sinh nở, Phanh Lee vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Thậm chí, cô còn được khen ngợi trẻ trung hơn so với thời còn đóng phim. Gu thời trang của cô cũng có sự thay đổi rõ rệt, chuyển sang phong cách thanh lịch và tinh tế, phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Cuộc sống của Phanh Lee được nhận xét là khá kín tiếng. Cô hạn chế chia sẻ về công việc của chồng cũng như đời sống xa hoa, thay vào đó tập trung vào nuôi dạy con cái. Hiện tại, Phanh Lee vẫn giữ được quan tâm của khán giả dù không còn xuất hiện tại các dự án phim ảnh hay sự kiện.