HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Á hậu Việt Nam gây sốt khi nhận học bổng tiến sĩ, hiện giờ ra sao?

Vân Anh |

Cuộc sống và hành trình hiện tại của Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng, sau khi xuất sắc giành học bổng tiến sĩ.

Phạm Ngọc Phương Anh (sinh năm 1998) được biết đến khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Không giống nhiều người đẹp khác, cô nhanh chóng tạo dựng hình ảnh trí thức khi sở hữu thành tích học tập ấn tượng cùng khả năng nói lưu loát cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Phạm Ngọc Phương Anh đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020

Cô sở hữu thành tích học tập ấn tượng cùng khả năng nói lưu loát cả tiếng Anh và tiếng Pháp

Phương Anh tiếp tục gây sốt khi nhận học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ Quản trị tại Đại học RMIT. Học bổng trị giá 163.440 AUD (tương đương gần 3 tỷ đồng) cho 4 năm học toàn thời gian. Đây là học bổng cạnh tranh cấp trường dành cho ứng viên xuất sắc, được xét chọn bởi RMIT Úc và RMIT Việt Nam dựa trên thành tích học thuật, chất lượng đề xuất nghiên cứu, kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu. Danh hiệu Á hậu kết hợp với thành tích học thuật xuất sắc giúp Phương Anh được ví như hình mẫu "Á hậu học giỏi" hiếm có trong showbiz Việt.

Hiện tại, Phương Anh vẫn duy trì sự cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật và định hướng học tập. Nàng Á hậu nghỉ việc tại VTV để tập trung làm giảng viên tại Đại học RMIT.

Nàng Á hậu nghỉ việc tại VTV để tập trung làm giảng viên tại Đại học RMIT

Cô cũng tích cực tham gia các sự kiện, đảm nhận vai trò MC song ngữ và xuất hiện trong nhiều chương trình mang tính học thuật, giáo dục. Hình ảnh một Á hậu thanh lịch, tri thức giúp Phương Anh giữ được thiện cảm trong mắt công chúng.

Cô xuất hiện trong nhiều chương trình mang tính học thuật, giáo dục

Về đời tư, Á hậu Phương Anh kết hôn với chồng là Tiến sĩ Hồ Đắc Đức. Cả hai có cuộc sống hôn nhân viên mãn, tôn trọng sự độc lập tài chính và hỗ trợ nhau trong công việc.

Á hậu Phương Anh kết hôn với chồng là Tiến sĩ Hồ Đắc Đức

Nàng Á hậu người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân với năng lượng tích cực

Bên cạnh đó, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân với năng lượng tích cực. Dù không quá ồn ào, Phương Anh vẫn nhận được sự chú ý nhờ thần thái nhẹ nhàng và phong cách chỉn chu mỗi lần xuất hiện.

Tags

sao Việt

showbiz

Á hậu

Phạm Ngọc Phương Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại