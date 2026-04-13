Á hậu Việt Nam gây sốt khi nhận học bổng tiến sĩ, hiện giờ ra sao?

Phạm Ngọc Phương Anh (sinh năm 1998) được biết đến khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Không giống nhiều người đẹp khác, cô nhanh chóng tạo dựng hình ảnh trí thức khi sở hữu thành tích học tập ấn tượng cùng khả năng nói lưu loát cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Phạm Ngọc Phương Anh đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020

Cô sở hữu thành tích học tập ấn tượng cùng khả năng nói lưu loát cả tiếng Anh và tiếng Pháp

Phương Anh tiếp tục gây sốt khi nhận học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ Quản trị tại Đại học RMIT. Học bổng trị giá 163.440 AUD (tương đương gần 3 tỷ đồng) cho 4 năm học toàn thời gian. Đây là học bổng cạnh tranh cấp trường dành cho ứng viên xuất sắc, được xét chọn bởi RMIT Úc và RMIT Việt Nam dựa trên thành tích học thuật, chất lượng đề xuất nghiên cứu, kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu. Danh hiệu Á hậu kết hợp với thành tích học thuật xuất sắc giúp Phương Anh được ví như hình mẫu "Á hậu học giỏi" hiếm có trong showbiz Việt.

Phương Anh tiếp tục gây sốt khi nhận học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ

Hiện tại, Phương Anh vẫn duy trì sự cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật và định hướng học tập. Nàng Á hậu nghỉ việc tại VTV để tập trung làm giảng viên tại Đại học RMIT.

Nàng Á hậu nghỉ việc tại VTV để tập trung làm giảng viên tại Đại học RMIT

Cô cũng tích cực tham gia các sự kiện, đảm nhận vai trò MC song ngữ và xuất hiện trong nhiều chương trình mang tính học thuật, giáo dục. Hình ảnh một Á hậu thanh lịch, tri thức giúp Phương Anh giữ được thiện cảm trong mắt công chúng.

Cô xuất hiện trong nhiều chương trình mang tính học thuật, giáo dục

Về đời tư, Á hậu Phương Anh kết hôn với chồng là Tiến sĩ Hồ Đắc Đức. Cả hai có cuộc sống hôn nhân viên mãn, tôn trọng sự độc lập tài chính và hỗ trợ nhau trong công việc.

Á hậu Phương Anh kết hôn với chồng là Tiến sĩ Hồ Đắc Đức

Nàng Á hậu người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân với năng lượng tích cực

Bên cạnh đó, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân với năng lượng tích cực. Dù không quá ồn ào, Phương Anh vẫn nhận được sự chú ý nhờ thần thái nhẹ nhàng và phong cách chỉn chu mỗi lần xuất hiện.