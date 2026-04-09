Nhan sắc của Hoa hậu Việt mệnh danh "thần tiên tỷ tỷ" thay đổi ra sao?

Đặng Thu Thảo (sinh năm 1991) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Thời điểm đăng quang, cô là sinh viên Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ). Sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo hình thể 83-60-90, Đặng Thu Thảo gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng và thanh tao. Cô được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "thần tiên tỷ tỷ".

Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Đặng Trung Tín sau 3 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở một khách sạn sang trọng tại TP.HCM. Từ đây, Đặng Thu Thảo được xem là "Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở thành dâu hào môn".

Sau khi lập gia đình, nàng hậu chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con. Năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng, sau đó lần lượt chào đón con thứ hai vào năm 2020 và con thứ ba năm 2024.

Hiện Đặng Thu Thảo cùng chồng con sống trong căn biệt thự bề thế nằm ở trung tâm TP.HCM. Suốt 9 năm hôn nhân, Đặng Thu Thảo và Trung Tín vẫn giữ hạnh phúc mặn nồng.

Bên cạnh chăm lo gia đình, Đặng Thu Thảo hỗ trợ ông xã trong công việc, quảng bá những dự án mới của chồng. Cô còn có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng, được mẹ chồng yêu thương như con ruột.

Mặc dù làm dâu gia đình hào môn, Đặng Thu Thảo vẫn giữ lối sống giản dị, không phô trương. Rời xa showbiz, nàng hậu vẫn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Nhan sắc mặn mà, đằm thắm và toát lên khí chất của người phụ nữ hạnh phúc của cô luôn thu hút khán giả.