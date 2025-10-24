Nữ diễn viên ra mắt podcast trò chuyện với bạn trai cũ, phỏng vấn 10 người/năm để truy tìm nguyên nhân khiến mối quan hệ tan vỡ

Mặc dù ý tưởng truy tìm từng người yêu cũ trong suốt cuộc đời nghe có vẻ vừa đau khổ vừa bất khả thi, nhưng một người phụ nữ đã biến nó thành sứ mệnh của mình. Cô ấy đang tìm kiếm từng người yêu cũ của mình: Từ một buổi hẹn pizza hồi lớp 5 đến một cuộc gặp gỡ ở câu lạc bộ thoát y và tra hỏi họ về những gì đã sai, hoặc đúng, khiến cuộc tình tan vỡ.

Miriam Katz, một diễn viên và nhà văn đến từ Los Angeles, gần đây đã ra mắt podcast “ Ex Appeal ”, nơi cô phỏng vấn tất cả những người mà cô từng có mối quan hệ lãng mạn, được thúc đẩy bởi sự tò mò, sự khép lại và sự kích thích.

Trong phần mở đầu của chương trình, Katz hát, "Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng tôi vẫn còn nhiều câu hỏi", một cảm giác mà bất kỳ ai đã từng trải qua ranh giới mong manh giữa tình yêu và mất mát đều có thể đồng cảm.

“Tôi muốn kết nối lại với những người cũ để biết họ nghĩ gì về chuyện đã xảy ra, đồng thời chia sẻ góc nhìn của mình. Tôi cho rằng đây là cách tốt để xử lý quá khứ”, Katz chia sẻ riêng với tờ The Post.

Cô đặt mục tiêu phỏng vấn 10 người mỗi năm, trong suốt 10 năm tới. Danh sách bao gồm một người nghiện tình dục, một vũ công thoát y, một danh hài nổi tiếng và một người bạn trai cũ phải chiến đấu với ung thư.

Katz cho biết không cảm thấy gượng gạo khi nói chuyện với người cũ. Dù vậy, nhiều câu chuyện tương đối khó nghe.

"Tôi có thể sẽ không bao giờ nói chuyện với một số người này nữa ngoài chương trình, vì vậy tôi muốn có một cuộc trò chuyện cuối cùng - một đám tang cho mối quan hệ này", nữ diễn viên trải lòng.

Katz nói thêm: "Tôi muốn đặt câu hỏi và tìm hiểu những điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc, nhưng cũng muốn nói ra những điều mà tôi chưa từng nói trong suốt mối quan hệ, đặc biệt là vào thời điểm chia tay".

Katz gọi việc lắng nghe và nói sự thật là "một loại thuốc thực sự thú vị", và cô không ngần ngại tìm kiếm hoặc nói ra sự thật.

“Đôi khi giọng tôi thay đổi vì tôi cảm thấy không thoải mái với một số người hoặc một số chủ đề nhất định. Toàn bộ podcast có sự căng thẳng, bất định, phấn khích và một chút rùng mình rõ rệt,” cô nói.

"Tôi không thấy ngại ngùng khi nói chuyện với người yêu cũ; sự tò mò của tôi lấn át mọi sự kỳ quặc có thể có giữa chúng tôi. Chủ yếu là tôi muốn biết họ nghĩ gì đã xảy ra", Katz nói thêm.

Tuy nhiên, có những tiết lộ rất khó nghe.

“Điều khó khăn nhất là lắng nghe những khó khăn của khách mời; người nghiện tình dục khó khăn thế nào để cảm thấy gần gũi với mọi người, lắng nghe người đàn ông trong một cuộc hôn nhân mở nói về việc anh ấy cảm thấy khó khăn và sợ hãi như thế nào khi ở bên tôi, và cảm giác như anh ấy có thể mất vợ mình”.

Một số tiết lộ khiến Katz bất ngờ. Cô không ngờ người nghiện tình dục từ chối hẹn hò vì Katz hơn anh 10 tuổi và là một diễn viên.

Cô thừa nhận vẫn còn rung động với nhiều người cũ, nhưng không muốn tái hợp. Podcast này là hành trình nhìn lại, không phải quay lại.

Phần lớn khách mời có quyền giấu danh tính. Một số người từ chối tham gia, nhưng Katz vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được tất cả.

“Dù nói nhiều về tình dục, Ex Appeal không phải podcast khiêu dâm. Đây là chương trình về các mối quan hệ”, cô nhấn mạnh.

Dù chứa nhiều câu chuyện táo bạo, mục đích cuối cùng của Ex Appeal là sự rõ ràng và khép lại. Katz muốn tái kết nối, chia sẻ yêu thương, chữa lành và buông bỏ. Cuộc trao đổi trực tiếp giúp câu chuyện trở nên đầy đủ và trung thực hơn.

Một trong những cuộc trò chuyện đó với Rob - người đàn ông mắc ung thư giai đoạn 4. Cả hai đều biết đó là lần cuối cùng. Điều đó làm mối quan hệ trở nên sâu sắc, mãnh liệt hơn.

Rob qua đời năm 2023, hưởng dương 48 tuổi. Hai tập phỏng vấn anh là phần kết của mùa đầu tiên. Katz mừng khi có bản ghi âm tiếng cười, bài hát và những cuộc trò chuyện với Rob.

“Anh ấy khiến tôi biết trân trọng sự sống hơn. Cuối cùng, chúng ta đều phải ra đi, nên hãy nói ra mọi điều trước khi quá muộn”, cô nói.

Katz hy vọng khán giả sau khi xem podcast cũng trở nên dịu dàng hơn với quá khứ, khôi phục niềm tin vào tình yêu.

Trong mùa đầu tiên, Katz gặp lại nhạc sĩ kiêm danh hài Reggie Watts - người cô từng hẹn hò 15 năm trước. Họ quen nhau khi Katz phỏng vấn anh cho một tạp chí.

Watts, từng là thành viên ban nhạc trong The Late Late Show with James Corden, không ngần ngại tham gia, cho biết tin tưởng rằng tất cả dự án của bạn gái cũ đều thú vị.

Katz gọi Reggie là “chất xúc tác”, giúp cô nhận ra bản thân chưa khai thác hết tiềm năng sáng tạo. Với Watts, việc nhìn lại quá khứ giúp anh hiểu thêm về chính mình.

Trong chuyến đi đến Montreal (Canada), Katz từng đến câu lạc bộ thoát y và yêu cầu một vũ công tên Noel biểu diễn cho mình. Buổi gặp nhanh chóng trở thành một cuộc tình ngắn ngủi.

Khi Katz bị trầm cảm, Noel giúp cô ấy “tỉnh lại”. Còn với Noel, mối quan hệ của họ là trải nghiệm hiếm có và đầy hứng khởi.

Trong thời kỳ đại dịch, Katz lại hẹn hò với Chad - nhân sự trong lĩnh vực công nghệ, vừa chấm dứt 18 năm hôn nhân. Trong podcast, anh cho biết cảm thấy thoải mái, an toàn khi nói về tình dục với người cởi mở như Katz. Cô thậm chí còn phát biểu tại lễ cưới của bạn trai cũ.