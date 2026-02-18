Nữ diễn viên ra 1 nguyên tắc đêm giao thừa

Mới đây, tại chương trình Gala nhạc Việt, diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã chia sẻ về một nguyên tắc cô đặt ra cho gia đình. Cô nói: "Nguyên tắc riêng của gia đình tôi là không nhận show vào ngày giao thừa. Đợt trước tôi hay diễn giao thừa lắm.

Lâm Vỹ Dạ

Nhưng có một năm, tôi diễn xong đêm giao thừa đi về nhà thì bị kẹt xe, không về nhà được. Tôi về tới nhà đã hơn 1 giờ sáng.

Tôi nhìn thấy cảnh chồng mình phải một mình cúng giao thừa rồi mấy đứa con nhỏ xíu không ai trông cứ chạy lon ton theo ba. Tự nhiên tôi chạnh lòng vô cùng. Tôi thấy, thời khắc giao thừa là lúc cả gia đình nên đoàn viên với nhau.

Các con tôi cũng đã quen dần với việc là con của nghệ sĩ và vào dịp lễ Tết thì ba mẹ chúng phải đi biểu diễn phục vụ khán giả. Vì thế nên các con tôi không hề buồn vì điều đó mà cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Các con tôi vui vì vào ngày lễ Tết cha mẹ có cơ hội đi làm, mang niềm vui tiếng cười đến cho mọi người".

Thời gian gần đây, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với thân hình mảnh mai. Cô chia sẻ: "Động lực đầu tiên để tôi giảm cân là sức khỏe vì khi cân nặng quá khổ thì dẫn đến giảm sút sức khỏe.

Sau khi giảm cân có đà, tôi có cơ hội tập trung hơn cho ngoại hình, nhan sắc. Trộm vía là sau khi trở lại với ngoại hình mới, tươm tất, chỉn chu hơn tôi được khán giả đón nhận nồng nhiệt mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Tôi hi vọng sẽ giữ được cân nặng, ngoại hình như thế này và nhận được nhiều sản phẩm, dự án phù hợp với tôi".

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là cặp đôi nghệ sĩ có sự gắn kết bền chặt từ sân khấu đến đời thực. Dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, cả hai đã cùng nhau nỗ lực xây dựng sự nghiệp vững chắc và tổ ấm hạnh phúc với hai cậu con trai. Lối sống của họ khá giản dị, không phô trương hào nhoáng, tạo được thiện cảm tự nhiên trong lòng công chúng.

Trên sóng truyền hình, cặp đôi thường xuyên tương tác bằng sự hài hước và thực tế, phản ánh rõ nét hình ảnh một gia đình Việt hiện đại. Dù không tránh khỏi những thăng trầm nghề nghiệp, sự thấu hiểu và sẻ chia chính là sợi dây giúp họ giữ lửa hôn nhân suốt hơn một thập kỷ.