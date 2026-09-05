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Nữ diễn viên quê Trà Vinh bị phản đối khi tái hôn với chàng trai kém 7 tuổi, nay sống như "công chúa" trong nhà phố khang trang

Hạ Anh
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Cặp đôi này từng trải qua không ít sóng gió trước khi quyết định về chung nhà.

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Lê Phương quê Trà Vinh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt suốt nhiều năm qua, đặc biệt ở lĩnh vực phim truyền hình. Nữ diễn viên ghi dấu với loạt vai diễn giàu cảm xúc, thường gắn với hình ảnh những người phụ nữ trải qua nhiều biến cố, có nội tâm phức tạp trong Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Giông tố cuộc đời...

Trước khi tìm được bến đỗ hiện tại, đường tình duyên của Lê Phương từng trải qua không ít trắc trở. Khi đến với Trung Kiên, người kém cô 7 tuổi, nữ diễn viên thậm chí không nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Thời điểm mới công khai mối quan hệ, mẹ Lê Phương lo con gái vừa trải qua đổ vỡ, lại lựa chọn một người đàn ông kém tuổi nên có thể tiếp tục chịu tổn thương. Bà từng phản đối gay gắt, thậm chí kiên quyết không gặp Trung Kiên.

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Lê Phương từng bị gia đình phản đối khi quyết định tái hôn với Trung Kiên

Gia đình Trung Kiên cũng có những băn khoăn riêng. Anh còn trẻ, chưa từng lập gia đình, trong khi Lê Phương đã qua một lần đò và có con riêng. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, cả hai kiên trì chứng minh tình cảm dành cho nhau. Theo thời gian, những lo lắng ban đầu dần được hóa giải. Đến nay, mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự chấp thuận và ủng hộ từ hai bên gia đình.

Nói về người bạn đời kém tuổi, Lê Phương từng dành nhiều lời đặc biệt: "Trung Kiên là người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác hoàn toàn tin tưởng và được bảo vệ. Trung Kiên cũng là người đầu tiên tôi có thể chia sẻ tất cả những vui buồn, ước mơ, dự định của mình cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể cùng Trung Kiên bàn bạc những kế hoạch của tương lai, lên những dự án mới và cùng đặt mục tiêu để thực hiện. Với người phụ nữ như tôi, hạnh phúc đôi khi chỉ cần đơn giản có vậy".

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Cặp đôi dần dần dùng tình cảm để chứng minh với gia đình, Lê Phương nay rất được lòng ba mẹ chồng

Sau khi sinh con thứ 2, Lê Phương từng có khoảng thời gian đối mặt với nhiều áp lực về cả tinh thần lẫn thể chất. Nữ diễn viên từng chạm mốc 80kg, sau đó tích cực tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống để lấy lại vóc dáng.

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Nữ diễn viên từng trải qua giai đoạn áp lực vì tăng cân hậu sinh con

Không chỉ đồng hành cùng vợ, Trung Kiên còn dành nhiều tình cảm cho Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương. Anh giữ cách dạy con vừa nghiêm khắc vừa ân cần, Cà Pháo cũng ngày càng thân thiết với bố dượng và gọi anh là “ba”. Lê Phương từng tiết lộ, khi con trai lớn hơn, cậu bé thậm chí ít tâm sự với mẹ mà thường tìm đến Trung Kiên để trò chuyện và xin lời khuyên.

Hiện tại, Lê Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và góp mặt trong các dự án phim truyền hình như Bóng Ma Hạnh Phúc, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay... Bên cạnh sự nghiệp, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên Trung Kiên.

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Lê Phương và Trung Kiên nay có mái ấm viên mãn, hạnh phúc

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Lê Phương được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng

Sau 10 năm cùng nhau vun vén, đầu năm 2026, cả hai dọn về căn nhà phố khang trang là thành quả từ nhiều năm tích góp. Từ những ngày từng vấp phải sự phản đối, Lê Phương và Trung Kiên giờ đây đã có một tổ ấm bình yên, cùng nhau chăm sóc các con và tận hưởng cuộc sống.

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Đầu năm nay, cặp đôi đã tậu căn nhà phố sau nhiều năm ở chung cư

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Lê Phương được chồng yêu thương như công chúa, sự nghiệp ngày càng thăng hoa

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Tags

Lê Phương

Trung Kiên

Trà Vinh

phim truyền hình

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