Nữ diễn viên phim giờ vàng VTV: Qua 2 lần sinh nở, tuổi 42 nhan sắc vẫn đẹp như nắng chiếu qua tim

Hồng Diễm sinh năm 1983, là một người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Người đẹp từng là người mẫu của chương trình hot trên VTV "Hãy chọn giá đúng". Cô được mệnh danh là nữ thần phim giờ vàng VTV và được khán giả Việt đặc biệt yêu mến nhờ vẻ đẹp dịu dàng cùng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám như: Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng, Cả Một Đời Ân Oán, Cầu Vồng Tình Yêu, Trạm Cứu Hộ Trái Tim...

Tạo hình của Hồng Diễm trong phim mới. Ảnh: FBNV.

Hồng Diễm mới đây đã trở thành "khách mời" trên Facebook của diễn viên Hà Việt Dũng bằng một hình ảnh. Nam diễn viên phim Độc đạo viết: "Gặp lại bạn thân của vợ cũ" nhưng không chia sẻ gì thêm về vai diễn cũng như bộ phim hai người đang tham gia vì đây là bí mật của đoàn làm phim. Về phía Hồng Diễm khi được khán giả quan tâm, cô cũng không tiết lộ gì.

Trước đó, Hồng Diễm từng đóng vai bạn thân của vợ Hà Việt Dũng do Thu Quỳnh đóng trong Hành trình công lý.

Trong khi Hà Việt Dũng hào hứng chia sẻ về việc tái hợp Hồng Diễm thì nữ chính Hướng dương ngược nắng vẫn giấu kín thông tin về lần trở lại này của mình. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1983 xác nhận việc cắt tóc để vào phim mới nhưng không tiết lộ cụ thể về vai diễn cũng như tên phim.

Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để fan của nữ diễn viên chờ đợi màn tái xuất của Hồng Diễm. Từ tạo hình được hé lộ cho thấy sự lột xác trẻ trung của Hồng Diễm ở tuổi 42 cũng như đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau đúng 1 năm vắng bóng kể từ khi phát sóng tập cuối Trạm cứu hộ trái tim tháng 7 năm ngoái.

Ở ngoài đời, Hồng Diễm đã bước sang tuổi 42 và là mẹ của hai con. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, thanh lịch cùng phong thái dịu dàng đậm chất Á Đông.

Đặc biệt, gu thời trang tinh tế, sang trọng nhưng vẫn gần gũi của Hồng Diễm luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều chị em, nhất là hội U40-U45. Cùng "soi" lại tủ đồ của nữ thần phim giờ vàng VTV, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy vô vàn ý tưởng để bước vào con đường mặc đẹp!

Trên trang cá nhân, Hồng Diễm chỉ khoe những hình ảnh đi biển thật xinh đẹp của mình. Dù ở tuổi 42 nhưng Hồng Diễm vẫn trẻ đẹp như mới ngoài đôi mươi.

Sở hữu vóc dáng cân đôi nên Hồng Diễm tự tin khoe vẻ sexy chỉ bằng chiếc đầm voan cut out vừa đủ. Hay ở chiếc đầm ren, mỹ nhân "Hoa hồng trên ngực trái" cũng khoe vẻ gợi cảm ngọt ngào.

Trong một khoảnh khắc đời thực, Hồng Diễm lại năng động với bộ trang phục thể thao gọn gàng cùng giày sneaker. Lúc cô lại mềm mại dịu dàng với chiếc đầm vai thô nữ tính.

Ở tuổi trung niên nhưng Hồng Diễm không hề "lão hóa" mà thậm chí còn "hack tuổi" căng tràn sức sống khi diện chiếc áo hở vai thon gợi cảm.

Mới đây nhất Hồng Diễm xuất hiện trong họp báo ra mắt phim mới khiến khán giả được phen sốc visual. Mái tóc ngắn được tạo kiểu giúp khuôn mặt Hồng Diễm sáng bừng, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Đặc biệt chiếc váy Hồng Diễm diện đã giúp cô ghi trọn điểm thanh lịch.