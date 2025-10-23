"Cô gái cấy lúa" quê Thanh Hóa vừa cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ là ai?

Câu hỏi 1/5 Câu 1. Mỹ nhân đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam vào năm 2020 là ai? A Hoa hậu Kỳ Duyên Sai B Hoa hậu Đỗ Thị Hà Đúng C Hoa hậu Tiểu Vy Sai D Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Sai Xem đáp án

Đáp án đúng: B. Hoa hậu Đỗ Thị Hà Giải thích: Đỗ Thị Hà chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam vào năm 2020 tại TP.HCM. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm đó đã tạo ra nhiều dấu ấn, và chiến thắng của Đỗ Thị Hà được xem là sự tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, tri thức nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương của người con gái Việt. Thời điểm đăng quang, cô gái sinh năm 2001 này đang là sinh viên ngành Luật Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự kiện này đã mở ra một hành trình mới đầy bận rộn với các hoạt động xã hội, thiện nguyện, và đại diện nhan sắc Việt tham gia các đấu trường quốc tế. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, kinh doanh và theo đuổi con đường học vấn. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 2/5 Câu 2. Biệt danh "Hoa hậu cấy lúa" của Đỗ Thị Hà xuất phát từ đâu? A Cô tham gia chiến dịch quảng bá nông sản Việt. Sai B Cô là thủ khoa đầu vào ngành Nông nghiệp. Sai C Những bức ảnh cô đi cấy lúa, lấm lem bùn đất tại quê nhà được chia sẻ. Đúng D Cô đóng vai chính trong một bộ phim về đề tài nông thôn. Sai « Quay lại Xem đáp án

Đáp án đúng: C. Những bức ảnh cô đi cấy lúa, lấm lem bùn đất tại quê nhà được chia sẻ. Giải thích: "Hoa hậu cấy lúa" là biệt danh mà truyền thông và cư dân mạng ưu ái dành tặng cho Đỗ Thị Hà. Nó xuất phát từ những bức ảnh đời thường được chia sẻ sau khi cô đăng quang, ghi lại khoảnh khắc Đỗ Thị Hà không ngại lấm lem bùn đất, xắn quần đi cấy lúa giúp bố mẹ tại quê nhà Hậu Lộc, Thanh Hóa. Gia đình làm nông, Đỗ Thị Hà từng đi cấy lúa phụ mẹ. Trong bối cảnh nhiều người đẹp được biết đến với cuộc sống xa hoa, hình ảnh một hoa hậu đương nhiệm với đôi tay dính bùn, gương mặt mộc mạc, giản dị làm công việc đồng áng đã tạo nên một sức hút đặc biệt. Sự chân phương, mộc mạc và không giấu giếm xuất thân nông nghiệp của mình đã giúp Đỗ Thị Hà chiếm trọn thiện cảm của công chúng. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 3/5 Câu 3. Chồng mới cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai? A Nguyễn Viết Sơn Sai B Trần Văn Hùng Sai C Lê Minh Trung Sai D Nguyễn Viết Vương Đúng « Quay lại Xem đáp án

Đáp án đúng: D. Nguyễn Viết Vương Giải thích: Chồng mới cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Anh sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi, và có quê nhà tại Quảng Trị. Nguyễn Viết Vương được biết đến là một doanh nhân thành đạt, từng giữ chức vụ Tổng giám đốc của Tập đoàn Sơn Hải trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024. Đây là thời điểm tập đoàn này có sự phát triển và mở rộng quy mô lớn, với việc tăng vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Vai trò của anh trong tập đoàn này cho thấy năng lực quản lý và vị thế kinh doanh đáng kể. Mặc dù cả hai đã hẹn hò trong vài năm trước khi tiến tới hôn nhân, họ luôn giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện công khai cùng nhau. « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 4/5 Câu 4: Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân diễn ra ở đâu? A Khu resort FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa. Sai B Khu đô thị Nam Cầu Dài, Đồng Hới, Quảng Trị. Đúng C Khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Sai D Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên. Sai « Quay lại Xem đáp án

Đáp án đúng: B. Khu đô thị Nam Cầu Dài, Đồng Hới, Quảng Trị. Giải thích: Lễ đưa dâu tại quê nhà Thanh Hóa của Hoa hậu Đỗ Thị Hà hoàn thành lúc 7h30 sáng 22/10. Sau lễ, đoàn nhà trai cùng chú rể Viết Vương - cô dâu Đỗ Thị Hà lên đường về Quảng Trị. Không gian tổ chức tiệc cưới của Đỗ Thị Hà và Viết Vương được dựng tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, có hướng nhìn đẹp ra sông Nhật Lệ. Nhìn từ xa, rạp cưới mái vòm nổi bật với tone màu trắng chủ đạo, diện tích hàng nghìn m2, sức chứa hàng nghìn người. Không gian lễ cưới lấy ý tưởng "khu vườn châu Âu" với hai tông màu trắng, xanh chủ đạo. Các loại hoa được trang trí tại tiệc cưới gồm hoa hồng, cúc, hoa ly, tu-líp, cẩm tú cầu, hoa lan... « Quay lại Xem tiếp »

Câu hỏi 5/5 Câu 5. Sau khi kết hôn, quan điểm về sự nghiệp và hôn nhân của Đỗ Thị Hà là gì? A Cô vẫn muốn duy trì sự nghiệp riêng bên cạnh việc hoàn thành vai trò người vợ. Đúng B Cô sẽ chuyển sang hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng. Sai C Cô sẽ rút lui khỏi showbiz và tập trung hoàn toàn vào gia đình. Sai D Cô chỉ tập trung vào việc học Thạc sĩ và gác lại mọi hoạt động khác. Sai « Quay lại Xem đáp án