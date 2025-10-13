"Nữ diễn viên phim giờ vàng" được chồng đại gia thưởng nóng bao nhiêu khi sinh con?

Trong làng giải trí Hoa ngữ, An Dĩ Hiên không chỉ được biết đến với vai trò "nữ thần phim giờ vàng" qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng. Cô còn nổi tiếng có cuộc hôn nhân cổ tích với tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện. Đặc biệt, khoảnh khắc nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng năm 2018 đã trở thành câu chuyện truyền kỳ, khi ông chồng đại gia không ngần ngại chi ra khoản "thưởng nóng" khổng lồ lên đến ngàn tỷ đồng, khẳng định vị thế "vượng phu ích tử" của người vợ xinh đẹp.

Quá trình mang thai không hề dễ dàng với nữ diễn viên, cô từng gặp nguy hiểm và phải nằm viện theo dõi sát sao. Viềm vui nhân đôi khi cậu bé chào đời khỏe mạnh. Theo các nguồn tin từ Sina và iFeng, để tri ân vợ vì đã "vất vả mang thai và sinh nở", Trần Vinh Luyện lập tức bỏ ra 7,7 triệu USD (1.800 tỷ đồng) để mua ngay 4 căn siêu biệt thự cao cấp tại khu vực đắc địa của Macau (Trung Quốc) tặng vợ.

Những bất động sản này không chỉ là món quà vật chất mà còn tượng trưng cho sự bảo vệ lâu dài cho vợ con, với vị trí gần biển, tiện ích sang trọng và giá trị tăng trưởng cao. An Dĩ Hiên từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm ơn anh, người chồng tuyệt vời nhất, vì đã luôn ở bên em suốt những tháng ngày khó khăn". Khoản thưởng khổng lồ này không chỉ khẳng định tình yêu của Trần Vinh Luyện mà còn khiến công chúng trầm trồ không ngớt.

An Dĩ Hiên nhận thưởng nóng 4 căn biệt thự khi sinh quý tử đầu lòng

Chỉ 2 năm sau, năm 2020, An Dĩ Hiên tiếp tục sinh con gái thứ hai, hoàn thiện gia đình hạnh phúc với hai thiên thần nhỏ "đủ nếp đủ tẻ". Nữ diễn viên được chồng đại gia tặng nhẫn kim cương 10 cara và cổ phần trị giá 1.344 tỷ NDT (hơn 4.600 tỷ đồng).

Trong sinh nhật của An Dĩ Hiên, chồng đại gia tặng cô vòng cổ kim cương giá 13,57 triệu NDT (44,8 tỷ đồng). Trần Vinh Luyện còn tặng vợ 1 con nai đúc đồng có giá lên tới hơn 20 triệu Đài tệ (15,8 tỷ đồng). Ông xã cũng thuê hẳn chuyên cơ cho cả gia đình về Macau (Trung Quốc) thăm ông bà nội. Trước khi kết hôn, người đẹp này cũng khiến công chúng phải ghen tị khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương giá 20 triệu NDT (71 tỷ đồng).

Khi sinh con gái thứ 2, An Dĩ Hiên được chồng tặng nhẫn kim cương và cổ phần

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chồng cô bị bắt vào đêm giao thừa 2022. Theo cáo trạng, Trần Vinh Luyện bị buộc tội với tổng cộng 83 tội danh, trong đó có kinh doanh sòng bạc trái phép, dẫn đến lợi nhuận bất hợp pháp lên đến 15 tỷ HKD (khoảng 1,9 tỷ USD). Vụ bắt giữ này không chỉ chấn động showbiz mà còn làm rung chuyển ngành cá cược Macau (Trung Quốc), khi Tak Chun Group - công ty của Trần Vinh Luyện - bị phong tỏa toàn bộ tài sản.

Phiên tòa xét xử Trần Vinh Luyện kéo dài hơn một năm, với hàng loạt bằng chứng được đưa ra, bao gồm các giao dịch tài chính bất hợp pháp và mối liên hệ với các tổ chức tội phạm. Đến tháng 4/2023, tòa án Macau (Trung Quôc) tuyên án Trần Vinh Luyện 13 năm tù giam, kèm theo khoản phạt khổng lồ lên đến 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng) cùng với năm đồng phạm. Án tù này không chỉ kết thúc sự nghiệp của Trần Vinh Luyện mà còn dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của Tak Chun Group, với các khoản nợ chồng chất từ đối tác và chủ nợ.

Chồng An Dĩ Hiên nhận án tù 13 năm

An Dĩ Hiên bị triệu tập để lấy lời khai nhưng không bị truy tố, vì không có bằng chứng cho thấy cô tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp của chồng. Tuy nhiên cô vẫn phải chịu nhiều áp lực từ chủ nợ. Các bất động sản chung của vợ chồng bị phong tỏa, buộc An Dĩ Hiên phải bán tháo một số tài sản cá nhân để trang trải cuộc sống. Gia đình chồng từ chối hỗ trợ cô, thậm chí cắt đứt liên lạc, để lại An Dĩ Hiên một mình đối mặt với hậu quả.

Nhà ngoại đã dang tay hỗ trợ An Dĩ Hiên nuôi con. Về tài chính, hiện nữ diễn viên đã dần ổn định, với thu nhập từ cho thuê bất động sản (khoảng 4 tỷ đồng/tháng) và một số hợp đồng quảng cáo nhỏ lẻ. Dù vậy, An Dĩ Hiên vẫn hiếm khi xuất hiện công khai và tránh mọi câu hỏi về chồng. Cô tập trung nuôi dạy 2 con, luôn ngụy trang kín mít mỗi khi ra đường. Một số bạn bè thân thiết tiết lộ cô đang cân nhắc trở lại showbiz với vai trò sản xuất hoặc diễn viên phụ, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể.

Có thông tin cho rằng trong suốt 3 năm qua, An Dĩ Hiên chưa từng đến thăm chồng trong tù. Nhiều người chỉ trích cô vô tình, nghi vợ chồng họ đã ly hôn. Nhưng số khác lại thông cảm, cho rằng An Dĩ Hiên giữ khoảng cách là để bảo vệ chính mình và các con khỏi áp lực truyền thông.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" nhờ vẻ đẹp quyến rũ, tài năng diễn xuất và sự nghiệp lẫy lừng. Cô bước chân vào showbiz năm 2000, là gương mặt được khán giả yêu mến qua loạt phim kinh điển giờ vàng ở Trung Quốc như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ...

An Dĩ Hiên kín tiếng nuôi con