HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ diễn viên phim giờ vàng có chồng đại gia bị bắt bị ngân hàng đuổi về khi ra rút 155 tỷ tiền tiết kiệm

Dương Nam
|

Công chúng không thể ngờ được rằng nữ diễn viên phim giờ vàng cũng có ngày khổ sở tới mức này.

Cách đây 4 năm, chồng An Dĩ Hiên - đại gia Trần Vinh Luyện bị bắt và nhận án tù 14 năm. Kể từ đó tới nay, cuộc sống của nữ diễn viên đã thay đổi hoàn toàn, đang từ chỗ ăn sung mặc sướng chả phải làm lụng gì nay phải tự mình xoay xở, gánh vác gia đình.

Tới sáng 21/8, tờ 163 đưa tin, An Dĩ Hiên lại vừa gặp phải 1 kiếp nạn lớn. Nguồn tin cho biết dù Trần Vinh Luyện đang ngồi tù song vị đại gia này vẫn còn 1 tài khoản tiết kiệm bằng ngoại tệ ở ngân hàng Đài Bắc Phú Bang. Khoản tiền gửi này có giá trị hơn 40 triệu NDT (khoảng hơn 155 tỷ đồng) và đây được xem là “chiếc phao cứu sinh” cho An Dĩ Hiên trong bối cảnh tài chính lao đao.

Gần đây, Trần Vinh Luyện đã ủy quyền cho An Dĩ Hiên mang sổ tiết kiệm và con dấu đến quầy ngân hàng để rút tiền. Thế nhưng, phía ngân hàng đã từ chối giải quyết và yêu cầu nữ diễn viên đình đám ra về. Nguyên nhân đến từ việc Trần Vinh Luyện phạm tội rửa tiền, tiền trong tài khoản thuộc diện nghi vấn lớn có liên quan tới hành vi phạm tội. Cuối cùng, ngân hàng Đài Bắc Phú Bang dựa trên các quy định hiện hành đã ra quyết định tạm thời phong tỏa tài khoản của chồng An Dĩ Hiên.

- Ảnh 1.

An Dĩ Hiên ra quầy giao dịch rút tiền tiết kiệm nhưng rồi sững sờ sau khi bị ngân hàng từ chối giải quyết. Ảnh: 163

Trần Vinh Luyện đang ngồi tù, không thể trực tiếp đến ngân hàng để giải thích nguồn gốc dòng tiền, còn An Dĩ Hiên chỉ là người được ủy quyền nên phía ngân hàng cũng từ chối cho nữ diễn viên này rút tiền tiết kiệm.

TIN LIÊN QUAN

Không rút được tiền, Trần Vinh Luyện đang ngồi tù đã ủy quyền cho luật sư để kiện Ngân hàng Đài Bắc Phú Bang, yêu cầu phía ngân hàng trả lại tiền gửi. Trong phiên sơ thẩm, tòa án phán quyết Trần Vinh Luyện thua kiện. Không chấp nhận điều này, đại gia họ Trần đã ủy quyền luật sư làm thủ tục kháng cáo. Nhưng tới phiên phúc thẩm, tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết có lợi cho phía ngân hàng.

Tới nay, về khoản tiền gửi hơn 40 triệu NDT (hơn 155 tỷ đồng), An Dĩ Hiên chỉ có thể nhìn thấy mà không thể cầm trên tay. Ngay cả “chiếc phao cứu sinh” cũng bị lấy đi mất, nữ diễn viên giờ đây vẫn chưa thể thoát ra khỏi thảm cảnh lao đao.

- Ảnh 2.

Những tưởng An Dĩ Hiên có thể bấu víu vào cuốn sổ tiết kiệm 155 tỷ đồng của ông xã đại gia, ai dè ngân hàng đã phong tỏa tài khoản này, không cho nữ minh tinh rút tiền. Ảnh: Sohu

Còn nhớ hồi tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện và đồng bọn đã bị bắt giữ. Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng).

- Ảnh 3.

Trần Vinh Luyện bị bắt ngay trước thềm giao thừa năm 2022 và bị tuyên án tù 14 năm. Ảnh: Sina

Vụ bê bối phạm pháp nghiêm trọng của ông xã Trần Vinh Luyện khiến An Dĩ Hiên bị công chúng gièm pha tẩy chay, giới giải trí ghẻ lạnh. Biến cố lớn khiến cô tái phát bệnh tim, suy sụp tinh thần. Sau đó, An Dĩ Hiên chủ động rút khỏi ngành giải trí, sống kín tiếng và luôn phải che giấu danh tính mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng. Từ 1 minh tinh hạng A được săn đón, An Dĩ Hiên rơi vào cảnh sống chui lủi, trở thành “góa phụ giả”, phải đơn độc gánh vác gia đình.

Theo nguồn tin trong showbiz, An Dĩ Hiên đang 1 mình nuôi nấng con trai học tiểu học và con gái 5 tuổi tại nhà riêng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Do toàn bộ tài sản của chồng đều bị tịch thu và đóng băng, bản thân lại thất nghiệp, An Dĩ Hiên chỉ có thể lay lắt nuôi 2 con nhỏ bằng tiền tiết kiệm trước khi cưới của mình.

Do kinh tế eo hẹp, An Dĩ Hiên không dám thuê người giúp việc, bảo mẫu. Sau khi mất chỗ dựa là chồng đại gia, nữ diễn viên phải học làm mọi thứ để chăm lo cho cuộc sống của các con. Từ 1 người vốn không biết nấu ăn, giờ đây cô đã có thể tự tay vào bếp nấu nhiều món cơm nhà đơn giản cho các con. Hiện tại, An Dĩ Hiên xem 2 con là nguồn năng lượng tinh thần của mình. Các chị em thân thiết trong showbiz như A-Lin, Hạ Vu Kiều, Đới Ái Linh... cũng thường xuyên qua lại thăm nom, động viên An Dĩ Hiên.

- Ảnh 4.

An Dĩ Hiên quá khổ sở sau khi chồng đại gia bị bắt. Ảnh: 163

Theo lời người bạn thân, An Dĩ Hiên không hề bỏ mặc Trần Vinh Luyện sống chết không lo trong tù hay đòi ly hôn với anh hậu sóng gió như lời đồn trên mạng. Thực tế, tháng nào An Dĩ Hiên cũng vượt hàng trăm cây số, ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ sang Macau (Trung Quốc) để vào tù thăm nuôi chồng, đến nhà chăm sóc bố chồng đã hơn 90 tuổi và bị bệnh nặng.

- Ảnh 5.

Minh tinh họ An không ly hôn chồng. Tháng nào cô cũng sang Macau (Trung Quốc) thăm nom cha chồng hơn 90 tuổi và vào tù thăm nuôi Trần Vinh Luyện. Ảnh: Sina

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng được mệnh danh là “công chúa showbiz” nhờ vẻ đẹp quyến rũ, tài năng diễn xuất và sự nghiệp lẫy lừng. Cô bước chân vào showbiz năm 2000, là gương mặt được khán giả yêu mến qua loạt phim kinh điển giờ vàng ở Trung Quốc như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây Du Ký, Đấu Ngư, Độc Cô Thiên Hạ, Đấu Ngư...

An Dĩ Hiên kết hôn với tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện năm 2017. Với khối tài sản 1 tỷ USD (25,4 nghìn tỷ đồng), Trần Vinh Luyện cung phụng An Dĩ Hiên như bà hoàng. Nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để khoe sự giàu có và hạnh phúc của mình. Thế nhưng, kể từ sau khi chồng ngồi tù, An Dĩ Hiên đã rơi vào tình cảnh chật vật tài chính cho đến nay.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

An Dĩ Hiên điêu đứng vì bê bối phạm pháp nghiêm trọng của chồng. Ảnh: Sina

Loạt ảnh gợi cảm của Mai Phương Thúy gây xôn xao
Tags

An Dĩ Hiên

mỹ nhân phim giờ vàng

chồng đại gia

bị bắt

sao hoa ngữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại