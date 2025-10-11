"Nữ diễn viên phim giờ vàng" cắt đứt quan hệ sau khi chồng đại gia bị bắt

Năm 2022, cuộc hôn nhân hào môn của An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện sụp đổ sau khi đại gia này bị bắt và đi tù 13 năm vì đại án kinh tế. Từ 1 nữ diễn viên được săn đón, là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai với ngoại hình đẹp và xuất thân gia thế, danh tiếng của An Dĩ Hiên bị hủy hoại chỉ sau 1 đêm. Cô rơi vào cảnh bẽ bàng chưa từng thấy và buộc phải đưa ra quyết định tàn nhẫn: cắt đứt mọi liên hệ với chồng đại gia, gia đình chồng và con riêng của Trần Vinh Luyện.

Rời khỏi nhà chồng, bỏ mặc đại gia sòng bạc sống chết trong tù

Ngày 29/1/2022 (tức ngày 27 Tết Âm lịch), cả showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin Trần Vinh Luyện bị bắt. An Dĩ Hiên ngay lập tức xóa sạch ảnh gia đình trên trang cá nhân, không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của truyền thông. Đến năm 2023, sau khi Trần Vinh Luyện bị kết án 13 năm tù giam, mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký quyết định ôm 2 con nhỏ từ Macau trở về Đài Loan (Trung Quốc) sống cùng nhà ngoại.

Theo nguồn tin trong giới, từ lúc Trần Vinh Luyện bị bắt đến khi bị xét xử và ngồi tù, An Dĩ Hiên chưa 1 lần đi thăm chồng. Trên tòa, Trần Vinh Luyện nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ vợ con sâu sắc, mong được gặp mặt gia đình. Tuy nhiên, An Dĩ Hiên phớt lờ, mặc kệ ông xã sống chết và tự sinh tự diệt trong tù.

An Dĩ Hiên cắt đứt liên hệ, không thăm nom, không quan tâm đến vụ án cũng như cuộc sống trong tù của Trần Vinh Luyện

Không chỉ vậy, cô còn tuyệt tình cắt đứt liên lạc với cha chồng 90 tuổi và con gái riêng của chồng. Tờ 163 cho biết An Dĩ Hiên thực chất muốn tháo chạy khỏi Macau (Trung Quốc) ngay sau khi chồng bị bắt, nhưng bất thành. Cô bị kẹt lại, không thể rời khỏi đây vì dịch bệnh. Do đó, phải đến 1 năm sau khi gia đình xảy ra biến cố, minh tinh này mới có thể rời nhà chồng.

Một người bạn tiết lộ sau khi An Dĩ Hiên mang con về nhà ngoại, cha mẹ minh tinh cấm tuyệt con gái quay lại Macau, Trung Quốc gặp chồng. Gia đình và chính An Dĩ Hiên cũng lo lắng cô sẽ "bị giữ lại" vì các vấn đề pháp lý liên quan đến Trần Vinh Luyện. Vì sự yên ổn của bản thân và 2 con nhỏ, An Dĩ Hiên quyết định ở lại quê nhà, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng và nhà chồng.

Đến tháng 12/2024, An Dĩ Hiên được tiết lộ đã cân nhắc việc đơn phương đệ đơn ly hôn Trần Vinh Luyện. Nếu duy trì cuộc hôn nhân với người chồng tù tội, nữ diễn viên phải cùng Trần Vinh Luyện trả món nợ 1,6 tỷ NDT (hơn 5.600 tỷ đồng). An Dĩ Hiên được cho biết không muốn gánh món nợ nghìn tỷ này của chồng dù gia đình cô có đủ tài chính để chi trả.

An Dĩ Hiên muốn ly hôn người chồng tù tội Trần Vinh Luyện

Tại sao An Dĩ Hiên lại tuyệt tình với chồng đến thế?

Theo tờ Sohu, An Dĩ Hiên có xuất thân lá ngọc cành vàng, hoàn toàn không lo lắng về vấn đề kinh tế sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt. Thế nhưng, vấn đề khiến nữ diễn viên này "không chịu nổi" đó chính là áp lực dư luận và trách nhiệm với người thân đè nặng lên vai cô.

An Dĩ Hiên vốn có sức khỏe kém, mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau khi chồng bị bắt, cô vừa phải phối hợp với cơ quan điều tra, vừa phải cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Ngoài 2 con chưa đầy 5 tuổi vào thời điểm đó, nữ diễn viên còn phải chăm sóc cha chồng hơn 90 tuổi, sức khỏe yếu và con riêng của chồng. Biến cố đột ngột ập xuống khiến An Dĩ Hiên suy sụp tinh thần, rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày, cơ thể suy nhược vì bỏ ăn, suy nghĩ nhiều. Do đó, gia đình An Dĩ Hiên luôn muốn cô thoát khỏi cảnh sống khổ sở và liên tục thuyết phục nữ diễn viên rời bỏ nhà chồng.

An Dĩ Hiên mệt mỏi vì phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc gia đình nhà chồng

Cùng thời điểm, cô cũng bị nghi vấn che giấu tội phạm kinh tế, có liên quan tới các hoạt động kinh doanh phi pháp của chồng. Do tình trạng thể chất không đảm bảo và muốn bảo vệ sự bình yên của bản thân lẫn các con trước sức ép dư luận, An Dĩ Hiên đã chọn ở ẩn, không tham dự các phiên tòa xét xử chồng đại gia.

Tuy nhiên, sau đó, An Dĩ Hiên hoang mang phát hiện Trần Vinh Luyện đã chuyển 270 triệu USD (6.800 tỷ đồng) cho con gái riêng trước thời điểm CEO này bị bắt. Do không muốn liên đới đến số tài sản tẩu tán này, An Dĩ Hiên đã quyết định dứt áo ra đi, ngừng chăm lo gia đình và con riêng của chồng.

Nữ diễn viên được cho biết muốn giữ bản thân an toàn, không dính líu gì đến vụ án của Trần Vinh Luyện để ở bên chăm sóc và nuôi dạy các con. Cô hiện tại là chỗ dựa duy nhất của 2 con nhỏ. Do đó, người đẹp chấp nhận mang tiếng xấu bỏ rơi chồng lúc hoạn nạn để đảm bảo trách nhiệm làm mẹ của mình.

Nữ diễn viên tuyệt tình với chồng và nhà chồng vì muốn đảm bảo trách nhiệm làm mẹ, không muốn dính dáng đến các vụ án của Trần Vinh Luyện

