"Nữ diễn viên phim giờ vàng" bị cắt vai gấp khi chồng ngồi tù

Park Han Byul sinh năm 1984, từng là một trong những hot girl được giới trẻ Hàn Quốc yêu mến. Với gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng nổi lên như một biểu tượng sắc đẹp. Thuộc công ty quản lý YG Entertainment danh tiếng, Park Han Byul chinh phục khán giả qua các vai diễn trong các bộ phim truyền hình giờ vàng của các đài lớn như MBC và SBS. Cô từng hẹn hò với nam ca sĩ Se7en, tạo nên cặp đôi hot nhất showbiz lúc bấy giờ, trước khi chia tay và kết hôn với doanh nhân Yoo In Suk vào năm 2017.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng như cổ tích khi Yoo In Suk - một ông trùm kinh doanh giàu có - mang đến cho Park Han Byul cuộc sống xa hoa. Họ đón con trai đầu lòng vào năm 2018, và nữ diễn viên tạm dừng sự nghiệp để tập trung vào gia đình. Thế nhưng, hạnh phúc mong manh ấy nhanh chóng tan vỡ khi scandal Burning Sun bùng nổ vào đầu năm 2019. Đây là một trong những bê bối lớn nhất lịch sử làng giải trí Hàn Quốc, liên quan đến cáo buộc mại dâm, lạm dụng tình dục, hối lộ và chia sẻ video đen tại hộp đêm Burning Sun do Seungri (cựu thành viên BIGBANG) làm chủ.

Yoo In Suk bị phanh phui là một trong những "đầu não" đằng sau đường dây, với vai trò môi giới mại dâm cho các ngôi sao và quan chức. Người đàn ông này bị bắt giữ, sau đó thừa nhận toàn bộ tội danh bao gồm môi giới mại dâm, biển thủ tiền bạc và hối lộ cảnh sát. Bản án cuối cùng là 1 năm 8 tháng tù giam cộng 3 năm quản chế. Scandal này không chỉ kéo theo Seungri và nhiều nghệ sĩ khác mà còn làm rung chuyển cả xã hội Hàn Quốc, dẫn đến các cuộc biểu tình lớn đòi công lý.

Chồng Park Han Byul đi tù...

... do dính líu đến bê bối Burning Sun của Seungri

Thời điểm chồng bị bắt, Park Han Byul đang ở đỉnh cao sự nghiệp trở lại với vai Yoon Ma Ri trong bộ phim giờ vàng Love in Sadness (Yêu Trong Đau Thương) của đài MBC. Bộ phim kể về một người phụ nữ chịu đựng sự bạo hành từ người chồng giàu có, và irony thay, vai diễn của cô dường như "tiên tri" cho chính cuộc đời thực. Park Han Byul đầu tư tâm huyết vào dự án, hy vọng đây sẽ là bước ngoặt giúp cô khẳng định vị thế diễn viên sau thời gian nghỉ ngơi làm mẹ.

Tuy nhiên, ngay khi tin tức về chồng lan truyền, dư luận liền quay lưng với Park Han Byul. Khán giả trên các diễn đàn như Naver và Twitter (nay là X) dậy sóng, cáo buộc Park Han Byul "biết mà dung túng" cho hành vi phạm pháp của chồng. Dù cô một mực phủ nhận và khẳng định không liên quan, làn sóng tẩy chay vẫn ập đến. Nhiều người hâm mộ cũ bình luận gay gắt: "Cô ấy không xứng đáng với màn ảnh nữa!" hay "Cắt vai ngay để tránh làm ô uế bộ phim!".

Park Han Byul bị khán gia yêu cầu cắt vai trong phim Love In Sadness

Áp lực từ công chúng nhanh chóng lan đến ê-kíp sản xuất. Đài MBC và nhà sản xuất nhận được hàng loạt yêu cầu từ khán giả đòi loại Park Han Byul khỏi vai diễn. Họ lâm vào thế khó khi phim mới chỉ đi được 16 trên 40 tập. Việc cắt vai nữ chính của Park Han Byul sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mạch phim và các vai diễn khác.

Ban đầu, ekip quyết định giữ nguyên thời lượng của Park Han Byul để hoàn thành bộ phim. Tuy nhiên sau đó, chính công ty quản lý của cô đã đề nghị phía nhà đài MBC giảm thiểu thời lượng diễn xuất. Cuối cùng, Park Han Byul phải cắt bỏ nhiều cảnh quay, giảm thời lượng xuất hiện trong phim Sự việc này không chỉ làm gián đoạn lịch phát sóng mà còn gây thiệt hại lớn về tài chính cho dự án. Công ty quản lý của Park Han Byul cũng thông báo tạm dừng mọi hoạt động của cô để "tránh ảnh hưởng tiêu cực". Những dự án tiếp theo đang trong vòng thảo luận cũng bị hủy bỏ. Từ một ngôi sao sáng giá, cô trở thành "người bị ruồng bỏ" trong mắt dư luận.

Chính công ty quản lý của cô đã đề nghị phía nhà đài MBC giảm thiểu thời lượng diễn xuất

Sau scandal, Park Han Byul chọn cách im lặng và rút lui khỏi làng giải trí. Cô chuyển cùng con trai nhỏ đến đảo Jeju, mở một quán cà phê nhỏ để tự nuôi sống bản thân. Cuộc sống tưởng chừng bình yên nhưng thực tế là địa ngục: bị paparazzi theo dõi, nhận những cuộc gọi quấy rối, và mỗi lần mở TV hay lướt mạng xã hội đều thấy tên mình bị lôi ra mổ xẻ. "Tôi không thể ngủ được, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình", cô từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi. Việc kinh doanh cũng rất khó khăn và có thời điểm nữ diễn viên phải chịu cảnh thua lỗ nặng nề.

Gần đây, vào tháng 4/2025, Park Han Byul bất ngờ trở lại truyền hình qua chương trình Dad and I của TV Chosun sau hơn 6 năm vắng bóng. Trước ống kính, nữ diễn viên 41 tuổi không kìm được nước mắt khi kể về những ngày tháng tăm tối: "Tôi từng nghĩ về việc ly hôn, nhưng vì con trai, tôi chọn tha thứ. Mẹ chồng tôi cũng khóc và khuyên tôi rời bỏ anh ấy, nhưng tôi không thể". Mỹ nhân sinh năm 1984 thừa nhận sự nghiệp đã "chết yểu", và dù cố gắng trở lại, cánh cửa showbiz hay các dự án lớn vẫn đóng chặt vì "dớp scandal" của chồng cô.

Dù không trực tiếp phạm tội, cô phải gánh chịu hậu quả từ lựa chọn tình yêu. Hiện tại, nữ diễn viên đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống trên đảo Jeju, xa rời ánh hào quang xưa cũ. Không còn là ngôi sao đình đám, nhưng Park Han Byul vẫn cố gắng sống tốt từng ngày. "Cuộc sống là quá trình học cách cân bằng sau những biến cố. Tôi đã trưởng thành hơn nhờ điều này" - cô mạnh mẽ khẳng định.