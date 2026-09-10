Căn penthouse rộng 460 m² tại Thượng Hải từng được Cảnh Điềm mua với giá 138 triệu NDT đang được rao bán trên thị trường thứ cấp. Sau nhiều lần điều chỉnh, mức giá được truyền thông và giới môi giới bất động sản chia sẻ đã giảm đáng kể so với giá chào bán ban đầu.

Theo chia sẻ từ môi giới bất động sản cao cấp tại Trung Quốc, một căn penthouse thuộc dự án Greentown Huangpu Bay ở Thượng Hải đang được rao bán với người đứng tên là nữ diễn viên Cảnh Điềm. Căn hộ có diện tích khoảng 460 m², nằm ở tầng cao, gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách và 5 phòng tắm. Bất động sản này được giới thiệu sở hữu tầm nhìn rộng ra sông Hoàng Phố, cùng khu vực sảnh thang máy riêng.

Thông tin rao bán căn hộ của nữ diễn viên thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội (Ảnh: Baidu)

Thông tin cho biết Cảnh Điềm mua căn hộ vào năm 2020 với giá khoảng 138 triệu NDT (hơn 532 tỷ đồng). Đến cuối tháng 1/2026, bất động sản được đưa lên thị trường với giá 155 triệu NDT (khoảng hơn 598 tỷ đồng). Tuy nhiên, căn hộ không tìm được người mua phù hợp và sau khoảng 4 tháng, mức giá đã được điều chỉnh đáng kể.

Đến cuối tháng 5, giá chào bán được cho là giảm từ 155 triệu NDT (khoảng hơn 598 tỷ đồng) xuống 135 triệu NDT (khoảng 521 tỷ đồng) và xuất hiện thông tin "bán gấp". Cùng thời điểm, toàn bộ đồ đạc trong căn hộ được dọn đi.

Sang tháng 6, giá tiếp tục được điều chỉnh xuống khoảng 120 triệu NDT (hơn 463 tỷ đồng). Sau đó, một số thông tin trên thị trường cho rằng mức giá thấp nhất có thể được chấp nhận vào khoảng 95 triệu NDT (hơn 366 tỷ đồng), tức thấp hơn 60 triệu NDT so với mức giá chào bán ban đầu. Tuy nhiên, 95 triệu NDT được cho là mức giá được truyền thông và giới môi giới chia sẻ, chưa phải giá giao dịch chính thức. Trong trường hợp bất động sản thực sự được sang nhượng, giá giao dịch cuối cùng có thể khác với mức giá niêm yết.

Việc một căn hộ có giá trị hàng chục hoặc hàng trăm triệu NDT mất nhiều thời gian để tìm người mua không phải hiện tượng hiếm trên thị trường bất động sản cao cấp. Nhóm khách hàng có khả năng chi trả ngay một khoản tiền lớn như vậy tương đối hạn chế. Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, người mua cũng có xu hướng dành nhiều thời gian hơn để cân nhắc trước khi xuống tiền.

Căn hộ của Cảnh Điềm được đưa lên thị trường vào cuối tháng 1, thời điểm bất động sản cao cấp vẫn đối mặt với bài toán thanh khoản. Dù có nhiều người đến xem, thông tin được chia sẻ cho biết chưa xuất hiện giao dịch thành công.

Đến cuối tháng 5, việc căn hộ được chuyển sang trạng thái "bán gấp" và giảm giá mạnh khiến bất động sản này bắt đầu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sự việc càng được quan tâm khi diễn ra cùng thời điểm Cảnh Điềm vướng vào một tranh chấp tài sản được công khai trên mạng xã hội.

Ngày 27/8/2026, luật sư Zhang Qihuai, người đại diện cho Sun Yuchen, xác nhận đã khởi kiện Cảnh Điềm cùng cha mẹ cô liên quan đến một tranh chấp tài sản có giá trị hơn 30 triệu NDT. Vụ việc được cho là liên quan đến tài sản trước hôn nhân và được nộp tại Tòa án Nhân dân quận Yanta, thành phố Tây An. Phía nguyên đơn cũng đề nghị áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản.

Cảnh Điềm đang vướng vào nhiều thông tin gây chú ý liên quan đến đời tư và tài sản (Ảnh: Baidu)

Cùng ngày, Sun Yuchen đăng một bài viết dài trên mạng xã hội kể về mối quan hệ với Cảnh Điềm. Theo những thông tin được công bố, vụ kiện hiện chưa bước vào quá trình xét xử nội dung và chưa có phán quyết của tòa án.

Ngày 28/8, nữ diễn viên lên tiếng, khẳng định cô tin tưởng vào pháp luật. Do đó, hiện chưa có cơ sở để khẳng định việc Cảnh Điềm rao bán căn penthouse có liên quan đến tranh chấp tài sản nói trên. Những thông tin cho rằng nữ diễn viên bán nhà vì áp lực tài chính chủ yếu xuất phát từ suy đoán trên mạng và chưa được phía Cảnh Điềm xác nhận.

Bên cạnh tranh chấp này, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp từng liên quan đến Cảnh Điềm cũng được cư dân mạng chú ý. Một số dữ liệu đăng ký kinh doanh được chia sẻ cho thấy trong số 4 công ty từng có liên quan đến nữ diễn viên, 3 công ty đã hoàn tất thủ tục xóa đăng ký, trong khi một studio vẫn còn hoạt động với vốn đăng ký 50.000 NDT.

Studio của Cảnh Điềm sau đó cho biết việc bán bất động sản thuộc phạm vi điều chỉnh tài sản cá nhân. Phía này cũng cho rằng việc giá bất động sản thay đổi là hoạt động bình thường trên thị trường nhà ở cao cấp, đồng thời không đưa ra thông tin cụ thể về lý do rao bán căn hộ.

Trên thực tế, việc sở hữu một bất động sản trị giá hàng chục hoặc hàng trăm triệu NDT không đồng nghĩa với việc chủ sở hữu có sẵn lượng tiền mặt tương ứng. Bất động sản là loại tài sản có giá trị lớn nhưng thanh khoản thấp hơn nhiều so với tiền mặt. Khi thị trường trầm lắng, quá trình tìm kiếm người mua phù hợp có thể kéo dài, trong khi chủ sở hữu vẫn phải duy trì các khoản chi phí liên quan.

Với những căn hộ có giá trị đặc biệt cao, khoảng cách giữa giá kỳ vọng của người bán và mức giá mà người mua sẵn sàng chi trả có thể khá lớn. Vì vậy, việc giảm giá để tăng khả năng thanh khoản cũng có thể xuất hiện trong quá trình giao dịch.

Căn penthouse rộng 460 m² của Cảnh Điềm hiện vẫn được cho là đang được chào bán trên thị trường thứ cấp. Mức giá giao dịch cuối cùng và thời điểm bất động sản tìm được chủ mới vẫn chưa được công bố.

Nguồn: Sina, Baidu