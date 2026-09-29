Nữ diễn viên nổi tiếng bị công khai đòi nợ 259 tỷ đồng

Công ty giải trí Đông Dương Hải Lạc mới đây công khai yêu cầu nữ diễn viên thanh toán khoản tiền 67 triệu NDT (~259 tỷ đồng).

Theo truyền thông Trung Quốc, Phạm Băng Băng bất ngờ bị gọi tên sau tranh chấp liên quan đến dự án Thắng thiên hạ, sau đổi tên thành Ba Thanh truyện. Công ty giải trí Đông Dương Hải Lạc thông tin rằng, Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Vô Tích Ái Mỹ Thần (công ty của Phạm Băng Băng) phải hoàn trả tiền đầu tư, lợi nhuận cùng các khoản phạt do vi phạm hợp đồng. Khoản tiền này lên tới 67 triệu NDT.

Dù vụ việc đã bước vào giai đoạn thi hành án khoảng 5 năm, Hải Lạc cho biết đến nay vẫn chưa nhận được khoản tiền nào. Công ty này cũng cho rằng Ái Mỹ Thần sau đó tiến hành thủ tục phá sản, thanh lý với lý do không còn khả năng thanh toán, khiến việc thu hồi tiền gặp khó khăn.

Tranh chấp xoay quanh dự án "Thắng thiên hạ"

Thắng thiên hạ có sự tham gia của Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường, hoàn tất ghi hình từ năm 2017 nhưng đến nay chưa thể phát sóng sau những tranh cãi liên quan đến hai diễn viên chính.

Theo phía Hải Lạc, trong giai đoạn 2018-2020, Ái Mỹ Thần từng phát sinh nhiều giao dịch tài chính với các đơn vị có liên quan đến Phạm Băng Băng. Doanh nghiệp này yêu cầu nữ diễn viên cùng em trai Phạm Thừa Thừa giải thích về một số dòng tiền được đề cập.

Hải Lạc đồng thời đặt câu hỏi về những thay đổi trong cơ cấu cổ phần của Ái Mỹ Thần trong thời gian xảy ra tranh chấp. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Phạm Băng Băng ban đầu sở hữu 51% cổ phần, còn mẹ cô nắm 49%. Sau đó, cơ cấu cổ đông của công ty có sự thay đổi.

Trước những thông tin trên, Phạm Băng Băng, Châu Hải Quốc và Công ty Ái Mỹ Thần đã thông qua luật sư đưa ra tuyên bố. Phía này nhấn mạnh trách nhiệm giữa doanh nghiệp và cá nhân cần được phân định theo quy định pháp luật Trung Quốc. Nếu muốn yêu cầu một cá nhân chịu trách nhiệm liên đới, việc này cần được thực hiện thông qua thủ tục tố tụng.

Phía Phạm Băng Băng cũng cho biết sẽ xử lý theo pháp luật đối với những hành vi mà họ cho là phát tán thông tin sai lệch hoặc thuê người tạo dư luận ác ý.

Sau đó, Hải Lạc bác bỏ quan điểm cho rằng công ty đang sử dụng dư luận nhằm gây sức ép lên quá trình tư pháp. Doanh nghiệp khẳng định những thông tin được công khai dựa trên báo cáo kiểm toán và giao dịch ngân hàng, với mục đích yêu cầu thanh toán khoản tiền mà công ty cho rằng mình có quyền nhận.

Hiện tranh chấp tập trung vào trách nhiệm giữa pháp nhân và cá nhân, phạm vi cũng như hiệu lực thi hành phán quyết và những giao dịch tài chính được các bên đề cập. Các cáo buộc về dòng tiền và trách nhiệm cá nhân hiện vẫn là quan điểm của các bên trong vụ việc, cần được đối chiếu với hồ sơ tố tụng và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp

Giữa những thông tin liên quan đến vụ tranh chấp, Phạm Băng Băng đón nhận tin vui trong sự nghiệp. Nữ diễn viên tiếp tục được trao một giải thưởng diễn xuất nhờ bộ phim Malaysia Mẹ đất (Mother Bhumi). Tác phẩm tham gia tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Bangkok 2026 và Phạm Băng Băng được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc.

Người đẹp sinh năm 1981 chia sẻ điện ảnh là hành trình tạo nên những giấc mơ và cô đã tận hưởng hành trình ấy gần 30 năm. Phạm Băng Băng cũng kỳ vọng tiếp tục tìm kiếm những vai diễn mới để làm phong phú thêm con đường điện ảnh của mình.

Chuyến đi Bangkok của đoàn phim lần này gặp một số trở ngại vì mưa lớn và tình trạng ngập tại nhiều nơi. Theo đạo diễn Trương Cát An, một số khu vực tại sân bay bị ngập khiến hành lý của đoàn chưa thể nhận ngay. Ê-kíp phải tạm thời mua mỹ phẩm tại địa phương để sử dụng. Trang phục dự kiến dành cho Phạm Băng Băng tại lễ bế mạc cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố. Tuy nhiên, bộ đồ cuối cùng đã kịp được chuyển đến địa điểm tổ chức vào phút chót.

Đáng chú ý, tại sự kiện "The First Sparkle on Siam" ở Bangkok (Thái Lan) và Liên hoan phim Viễn Đông 2026 ở Udine (Italy), nữ diễn viên chọn thiết kế kính kết cầu kỳ kèm theo kết cấu lạ mắt của một nhà thiết kế nổi tiếng tại Việt Nam, thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 cao cấp "Cành Vàng Lá Ngọc". Cô cũng diện thiết kế trong bộ sưu tập này trên bìa Dust Trung Quốc số tháng 9.