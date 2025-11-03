Nữ diễn viên N. bất ngờ bị cắt sóng, gỡ phim và xóa bỏ mọi thông tin trên Internet

Ngày 3/11, tờ Sohu đưa tin cư dân mạng Trung Quốc xôn xao khi phát hiện nữ diễn viên Tống Y Nhân đã bị cắt sóng, loại bỏ hình ảnh khỏi show truyền hình My Little Girl không rõ nguyên nhân. Không chỉ vậy, thông tin của Tống Y Nhân cũng bị xóa bỏ khỏi Douban - trang web về dữ liệu phim ảnh lớn nhất Trung Quốc. Bộ phim Unmet Clouds, Unmet You của Tống Y Nhân cũng dừng chiếu, biến mất khỏi mọi nền tảng xem phim tại xứ tỷ dân chỉ sau 2 ngày lên sóng. Theo tìm hiểu của tờ 163, Tống Y Nhân đã bị cơ quan quản lý văn hóa liệt vào danh sách nghệ sĩ rủi ro cao và cũng đã bị "phong sát ngầm" trong Cbiz.

Lý do Tống Y Nhân đột ngột bị cấm sóng được cho là có liên quan đến việc cô bị cáo buộc dính líu đến vụ ngã lầu tử vong bất thường của nam diễn viên Vu Mông Lung vào tháng 9. Vu Mông Lung qua đời sau khi tham dự tiệc rượu được tổ chức ở nhà riêng của 1 người bạn. Theo các nguồn tin, có 17 người góp mặt trong tiệc rượu định mệnh kéo dài từ 20h15 tối 10/9 đến 2h40 sáng 11/9. Đội chuyên án đã triệu tập 8 nghệ sĩ để điều tra. Một trong số đó được cho biết là nữ diễn viên Tống Y Nhân. Theo người tố cáo, Tống Y Nhân nằm trong số những kẻ chủ mưu hại chết Vu Mông Lung. Nữ diễn viên bị tố đã bắt tay với biên kịch Cực Quang Quang, đạo diễn Trình Thanh Tùng và diễn viên Phạm Thế Kỹ làm Vu Mông Lung bất tỉnh để 1 ông lớn showbiz thực hiện hành vi xấu xa. Đây cũng là nguồn cơn dẫn đến vụ rơi lầu tử vong của Vu Mông Lung.

Tống Y Nhân bị cắt sóng, xóa thông tin trên nền tảng Douban

Thời gian qua, Tống Y Nhân bị tố cáo là người hãm hại Vu Mông Lung, gây ra cái chết thảm cho nam diễn viên khi chưa đầy 40 tuổi

Tống Y Nhân quen đạo diễn Trình Thanh Tùng - người cũng được cho là dính líu đến cái chết của Vu Mông Lung - từ năm 13 tuổi. Căn hộ mà Tống Y Nhân ở cũng thuộc chung cư xảy ra vụ ngã lầu tử vong của nam diễn viên. Ngoài ra, nữ diễn viên 32 tuổi này chơi rất thân với biên kịch Cực Quang Quang. Cả 2 không chỉ là hàng xóm, mà còn tụ tập trong vô số các bữa tiệc riêng tư, thậm chí từng du lịch nước ngoài. Nhà của Cực Quang Quang được cho là hiện trường vụ ngã lầu của Vu Mông Lung. Sau khi bị netizen chất vấn, Tống Y Nhân đã xóa bỏ rất nhiều hình ảnh cho thấy cô có mối liên hệ với đạo diễn Trình Thanh Tùng và biên kịch Cực Quang Quang. Cô cũng vội vàng rời Trung Quốc sang Nhật Bản.

Tống Y Nhân quen biết đạo diễn Trình Thanh Tùng từ năm 13 tuổi (ảnh trên). Cô cũng chơi thân với Cực Quang Quang - ngôi nhà của biên kịch này đang được cho là hiện trường xảy ra vụ Vu Mông Lung rơi lầu tử vong

Nơi Tống Y Nhân ở cũng chính là nơi Vu Mông Lung tử vong

Tống Y Nhân sinh năm 1993, từng được xem là "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến qua các phim Thời Gian Dạy Anh Cách Yêu Em, Tân Bộ Bộ Kinh Tâm, Cô Gái Nhìn Thấy Mùi Hương, Tương Dạ 2, Em Là Người Đẹp Nhất Thế Gian, Cố Gắng Lên Thiếu Niên... Tống Y Nhân sở hữu dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thánh thiện trong sáng. Tuy nhiên, người tố cáo cho biết nữ diễn viên này lòng dạ không hề đơn giản, "ngây thơ vô tội" như vẻ bề ngoài của cô. Tống Y Nhân được cho là vào showbiz đóng phim nhờ luồn cúi, đi cửa sau và thực hiện "quy tắc ngầm" với các ông lớn.

Trước những cáo buộc liên quan đến cái chết của Vu Mông Lung và đi cửa sau để thăng tiến, Tống Y Nhân phủ nhận. Cô khẳng định những thông tin như “giới thiệu đại gia”, “kéo người đi hầu rượu”, “trốn ra nước ngoài” hay “kẻ giết người” đều không đúng sự thật. Theo Tống Y Nhân, việc bị bôi nhọ khiến cô suy sụp, nghẹt thở vì công việc và cuộc sống đều bị xáo trộn. Nữ diễn viên khẳng định bản thân không có mặt ở hiện trường vào thời điểm Vu Mông Lung qua đời.

Tuy nhiên, với động thái "phong sát" Tống Y Nhân của cơ quan quản lý văn hóa, cư dân mạng cho rằng nếu là người ngay thẳng và thực sự không dính líu đến vụ việc Vu Mông Lung qua đời, nữ diễn viên sẽ không bị cắt sóng và xóa sổ trên Internet như hiện tại.

Tống Y Nhân được cho biết không phải là người đơn giản

Nguồn: Sina, 163