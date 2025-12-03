Nữ diễn viên Lập Phạm qua đời 5 năm không ai biết

Ngày 3/12, China News đưa tin những ngày qua, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao thông tin nữ diễn viên Đổng Lập Phạm đã qua đời từ 5 năm trước. Chủ đề này nhanh chóng leo top tìm kiếm nóng trên Weibo. Bà được cho là mất vào ngày 8/12/2020.

Nữ diễn viên Đổng Lập Phạm qua đời ở tuổi 56.

Sau đó, truyền thông phát hiện khi bộ phim Dream Forest công chiếu vào năm 2023, cái tên Đổng Lập Phạm được đóng khung trắng đặc biệt ở phần thông tin diễn viên và ê-kíp cuối phim. Tuy nhiên, không ai chú ý vào thời điểm đó.

Nhân viên nghĩa trang ở Thẩm Dương xác nhận với phóng viên sao nữ gạo cội thực sự được an táng tại đó.

Theo ETToday , nguyên nhân qua đời là bệnh tật. Vì gia đình muốn riêng tư, tang lễ không được tổ chức công khai, dẫn đến tin tức bà Đổng qua đời không ai hay.

Sự ra đi của Đổng Lập Phạm khiến nhiều cư dân mạng tiếc nuối. Khán giả bình luận: “Thật đáng tiếc”, “Bảo sao lâu rồi không thấy tác phẩm của cô ấy”, “Mong cô ấy được an nghỉ”…

Một số người không tin đó là sự thật, cho rằng đây là tin giả. Có người thậm chí tag tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên, kèm theo yêu cầu chính chủ “đích thân lên tiếng đính chính”.

Đổng Lập Phạm sinh ngày 5/3/1964 tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trình độ học vấn chỉ dừng ở cấp 2.

Giấc mơ lớn nhất của bà Đổng là ca hát. Trước khi bước chân vào ngành giải trí, bà vừa đi làm thêm vừa khổ luyện thanh nhạc. Trong một lần biểu diễn nghiệp dư, bà được phát hiện. Từ đó, bà theo đoàn nghệ thuật ca vũ Thẩm Dương và đoàn ballet Liêu Ninh đi lưu diễn khắp nơi.

Năm 1990, bà trở thành một phần của showbiz Hoa ngữ nhờ hợp tác với danh hài Triệu Bản Sơn trong bộ phim Hiện thế hoạt bảo . 4 năm sau, bà Đổng tham gia bộ phim Phải sống của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Năm 2000, bà góp mặt bộ phim hài Thời gian hạnh phúc , cũng do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Năm 2007, Đổng Lập Phạm hóa thân vào vai “bà béo” trong bộ phim hài Xe đua điên cuồng do Ninh Hạo đạo diễn, Hoàng Bột đóng chính. Nhờ vai diễn này, bà được đông đảo khán giả biết đến.

Truyền thông từng ca ngợi bà là “diễn viên phụ vàng” của điện ảnh Hoa ngữ. Báo chí Trung Quốc viết: "Đổng Lập Phạm tạo nên vô số vai kinh điển trên màn ảnh. Dù là ‘người đàn bà béo’ trong Thời gian hạnh phúc , ‘bà béo’ trong Xe đua điên cuồng hay ‘bà chủ nhà’ trong Hoàng kim đại kiếp án , thân hình đẫy đà cùng khí chất mạnh mẽ của bà ấy thật khó quên".

Trong bộ phim Đợi em yêu anh , Đổng Lập Phạm thủ vai phú bà Triệu Tĩnh. Phân cảnh bà đút canh cho gã "đào mỏ", cùng câu thoại kinh điển “Ngũ Châu, nếu không có sức khỏe tốt, liệu anh còn sống để nói chuyện với em không?”, từng gây bão mạng vào năm 2015.

Ấn tượng của Đổng Lập Phạm với khán giả là chuyên đóng những vai phú bà có ngoại hình to lớn, cùng tính cách mạnh mẽ, thậm chí là chua ngoa, ghê gớm.