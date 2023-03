Nữ diễn viên lấn sân làm ca sĩ: Từng bị tố đạo nhái Kpop, nay trở thành "đả nữ" có tiếng và hạnh phúc bên chồng trẻ!

Có lẽ ít người biết, Ngô Thanh Vân bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình bằng ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2000. Sau khi thử sức với vai trò vũ công, hát đôi cũng như thành viên Tứ Ca Ngẫu Nhiên, năm 2003, Ngô Thanh Vân chính thức phát hành album đầu tay NTV Virus - Thế Giới Trò Chơi với sự trợ giúp từ nhạc sĩ Quốc Bảo. Hai MV tặng kèm trong album này lần đầu tiên có sử dụng hiệu ứng chuyên nghiệp đặc biệt và được ghi nhận là đắt nhất trong số các MV tại Việt Nam lúc bấy giờ.

Thế Giới Trò Chơi MV - Ngô Thanh Vân

Bìa album đầu tay của Ngô Thanh Vân

Thừa thắng xông lên, người đẹp tiếp tục phát hành album thứ 2 Bí Ẩn Vầng Trăng với ca khúc chủ đề là phiên bản lời Việt của Dara Dara (Lee Jung Hyun). Tuy nhiên, điều đáng nói là phần hình ảnh cũng như MV Bí Ẩn Vầng Trăng được cho rằng đã "vay mượn" quá đà từ phiên bản gốc của Lee Jung Hyun.

Dara Dara MV - Lee Jung Hyun

Bí Ẩn Vầng Trăng MV - Ngô Thanh Vân

Ca khúc chủ đề của Ngô Thanh Vân được cho là vay mượn từ Lee Jung Hyun



Sau sự cố kể trên, Ngô Thanh tiếp tục phát hành thêm 2 album trước khi dừng hẳn sự nghiệp ca hát của mình cùng Nước Mắt Thiên Thần (2008).

Nước Mắt Thiên Thần MV - Ngô Thanh Vân

Album cuối cùng của Ngô Thanh Vân

Biết được thế mạnh của mình ở đâu, Ngô Thanh Vân quyết định tập trung cho sự nghiệp điện ảnh và gặt hái được nhiều thành công vang dội với danh xưng "đả nữ". Bên cạnh các bộ phim có tiếng trong nước, cô còn "lấn sân" sang Hollywood với The Old Guard, Star Wars: The Last Jedi, Ngọa Hổ Tàng Long... Cô cũng là người cầm trịch cho nhiều dự án có tiếng như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Thanh Sói... Hiện tại, cuộc sống của người đẹp sinh năm 1979 đang vô cùng viên mãn bên ông xã Huy Trần .



"Đả nữ" Ngô Thanh Vân trong các bộ phim làm nên tên tuổi

Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên ông xã Huy Trần