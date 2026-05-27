Nữ diễn viên họp gia đình 9 người lấy ý kiến

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Huỳnh Ngân trong vai trò cố vấn.

Mở đầu chương trình là câu chuyện của một nữ khán giả chia sẻ về những chuyến du lịch gia đình luôn xảy ra mâu thuẫn chỉ vì chuyện ăn uống và sinh hoạt.

Chị kể rằng, mẹ mình có thói quen mang rất nhiều đồ ăn theo mỗi khi đi du lịch, liên tục nhắc mọi người ăn thế nào cho đỡ tốn tiền. Đỉnh điểm là việc mang thức ăn vào nhà vệ sinh để hâm nóng khiến cả đoàn cảm thấy khó xử.

Diễn viên Huỳnh Ngân thốt lên: "Thật sự tôi chưa từng trải qua tình huống nào như vậy nên khi nghe câu chuyện tôi rất bất ngờ, đặc biệt là việc hâm nóng thịt kho trong nhà vệ sinh khách sạn.

Gia đình tôi có đến 9 người nhưng chưa bao giờ mâu thuẫn lớn, đặc biệt khi đi du lịch. Điều quan trọng là mọi người luôn thống nhất trước với nhau về lịch trình, ăn uống và cách sinh hoạt để ai cũng cảm thấy thoải mái.

Nếu đó là mẹ mình, có lẽ tôi sẽ chọn cách làm cho mẹ vui. Vì cuối cùng điều quan trọng nhất của chuyến đi gia đình vẫn là cảm xúc của những người mình thương.

Nhưng nếu đã là người đứng ra tổ chức thì mình phải có trách nhiệm cân bằng mọi thứ. Đôi khi ăn gì cũng được, miễn mọi người vui vẻ và đồng lòng. Người làm trưởng đoàn phải biết dung hòa để không ai cảm thấy bị bỏ quên.

Bí quyết giúp gia đình tôi luôn vui vẻ khi đi chơi cùng nhau là trước mỗi chuyến đi, gia đình tôi đều họp trước để hỏi ý kiến từng người. Tôi luôn hỏi ba mẹ muốn đi đâu, thích ăn gì rồi mới lên lịch trình. Khi ai cũng được góp ý thì chuyến đi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Sự chân thành là chìa khóa của mọi mối quan hệ. Trước khi đi du lịch cùng gia đình, hãy trò chuyện thật lòng với nhau về mong muốn, khả năng tài chính và cách sinh hoạt để tránh những hiểu lầm không đáng có".

Tình huống thứ hai là về một người chị luôn đặt việc chụp hình lên hàng đầu mỗi khi đi du lịch gia đình. Theo chia sẻ của khán giả, chị gái của mình từng tuyên bố: "Đi du lịch với gia đình là không có hình đẹp".

Mỗi điểm đến, người chị đều yêu cầu cả đoàn dừng lại để chụp rất nhiều ảnh, chỉnh sửa ảnh liên tục và nếu không hài lòng sẽ im lặng, khó chịu với mọi người.

Trước tình huống này, Huỳnh Ngân chia sẻ: "Tôi hiểu tâm lý muốn có hình đẹp khi đi du lịch, nhưng với tôi gia đình vẫn là ưu tiên. Tôi thường là người chụp hình cho cả nhà nhiều hơn là chụp cho bản thân. Nếu ai đó quá áp lực chuyện hình ảnh thì có lẽ nên cân nhắc đi riêng một chuyến để thoải mái hơn.

Điều ý nghĩa nhất của du lịch gia đình là được ở cạnh nhau và tạo ra kỷ niệm. Thay vì chỉ chăm chăm giải quyết ai đúng ai sai, hãy cùng nhau tận hưởng chuyến đi".