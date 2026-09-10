Nữ diễn viên hạng A ly hôn chồng bác sĩ: Mắc 2 căn bệnh cùng lúc, cứ uống thuốc vào là nôn thốc nôn tháo

Tình cảnh của nữ diễn viên đình đám sau khi bị chồng bác sĩ “đá” đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám Hàn Quốc Lee Ji Hyun (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) có đường tình duyên vô cùng lận đận, từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Đáng chú ý, ở cuộc hôn nhân thứ 2, Lee Ji Hyun đã bị 1 bác sĩ “đá” sau 3 năm cưới.

Tới sáng 10/9, tờ TVReport đưa tin, Lee Ji Hyun vừa xuất hiện trên kênh YouTube Make Us New và trải lòng về những góc khuất cùng nỗi đau tột cùng mà cô phải trải qua sau 2 lần ly hôn, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Ở phần đầu video, nữ nghệ sĩ họ Lee hé lộ về những góc khuất trong cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên: “Tôi nên duyên với người chồng đầu tiên sau 1 buổi gặp mặt. Sau đó tôi, có thai con gái đầu lòng trước hôn nhân nên mới phải vội làm đám cưới. Ít lâu sau, đứa con thứ 2 của chúng tôi chào đời. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi với người chồng đầu tiên lại không kéo dài được lâu. Hồi ấy chúng tôi hẹn hò chưa được bao lâu cũng chưa hiểu rõ về nhau mà lại kết hôn gấp gáp nên mọi chuyện mới thành ra như vậy”.

Lee Ji Hyun khẳng định mình đã mất rất nhiều thời gian mới có thể đi đến quyết định ly hôn người chồng đầu tiên, nguyên nhân đến từ việc cô cảm thấy lo lắng cho các con. Trước ống kính, nữ minh tinh đình đám tâm sự: “Tôi đã trăn trở trong thời gian dài và khóc rất nhiều vì sợ nếu chẳng may mình đưa ra quyết định sai lầm thì các con có thể sẽ phải sống khổ sở. Cho đến 1 ngày, tôi nghĩ mình thực sự phải đưa ra quyết định cuối cùng. Và rồi tôi cũng ký giấy ly hôn. Lúc mới ly dị, tôi cứ tưởng mình sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Thực sự mọi chuyện diễn ra rất khó khăn”.

Màn xuất hiện mới đây của Lee Ji Hyun đã gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Naver

Trong video mới đây, Lee Ji Hyun cũng nghẹn ngào nhắc đến cuộc hôn nhân thứ 2 không êm đẹp: “Chúng tôi tìm hiểu nhau khoảng 1 năm. Dù đã đăng ký kết hôn nhưng tôi và anh ấy vẫn chưa về sống chung dù chỉ 1 ngày. Lý do là vì tôi và anh ấy không thể giải quyết các vấn đề liên quan đến con riêng của 2 bên”. Giải thích về lý do vội vã đăng ký kết hôn dù chưa từng dọn về sống chung với người chồng thứ 2, Lee Ji Hyun cho hay: “Đàn ông thường là như vậy. Đàn ông nghĩ nếu không làm thế thì có nghĩa là đàng gái không yêu họ. Đàn ông họ vốn thích chiếm hữu mà, đúng không?”.

Trải qua 2 lần ly hôn, Lee Ji Hyun cho biết cô đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp tới mức tưởng chừng như cuộc đời sụp đổ: “Tôi cứ có cảm giác như mình đã ở đáy vực vào khoảng thời gian hậu ly hôn. Lúc đó thực sự không thấy được nổi tia sáng hy vọng nào luôn ấy. Sau khi ly hôn, tôi bị rối loạn hoảng sợ và bệnh lao cùng 1 lúc. Tôi phải uống thuốc khoảng 6-7 tháng, mỗi lần uống thuốc vào là lại bị nôn mửa, cảm giác như không còn chút sức lực nào. Có những ngày cơ thể tôi bị tê liệt, đau đớn đến mức từng nghĩ rằng thà chết đi cho xong”.

Lee Ji Hyun lâm thảm cảnh hậu ly hôn. Ảnh: Nate

Nữ nghệ sĩ họ Lee từng là gương mặt chói sáng trên bầu trời nghệ thuật xứ kim chi. Cô đã cùng nhóm Jewelry gặt hái được vô số thành tích đáng ngưỡng mộ trong các hoạt động âm nhạc. Ngoài tỏa sáng trên các sân khấu ca hát, Lee Ji Hyun còn ghi dấu ấn cho riêng mình qua nhiều vai diễn đáng chú ý ở hàng loạt bộ phim như A Good Day to Love, Tomorrow Victory,...

Đáng tiếc từ nhiều năm trước, cô đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp và dần trở nên thất thế giữa chốn Kbiz vốn cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt. Hiện tại, nữ nghệ sĩ đã chuyển sang công việc thợ làm tóc và 1 mình nuôi 2 con hậu ly hôn với tư cách mẹ đơn thân.

Xuất hiện trên chương trình Kim Joo Ha’s Day & Night (kênh MBN) phát sóng hồi đầu năm nay, Lee Ji Hyun giải thích lý do cô chọn công việc thợ làm tóc: “Tôi thấy nghề làm tóc là công việc mà AI không thể thay thế được trong tương lai”. Đồng thời, nữ nghệ sĩ chia sẻ về cảm nghĩ của bản thân sau khi chuyển sang làm công việc mới: “Tôi từng nghĩ nghề làm tóc không quá khó khăn, nhưng đó là 1 nhận định sai lầm. Tôi đã tốn hết 50 triệu won (907 triệu đồng) trong suốt 2 năm để lấy được chứng chỉ hành nghề”.

Lee Ji Hyun hiện đã chuyển sang làm thợ tóc sau khi thất thế ở Kbiz. Ảnh: Nate

Còn nhớ hồi năm 2013, Lee Ji Hyun làm đám cưới với ông xã ngoài ngành nhưng đã ly hôn sau đó 3 năm. Cặp đôi có với nhau 2 con gồm 1 trai, 1 gái trong thời gian chung sống. Tới tháng 9 năm 2017, cô tái hôn với bác sĩ nhãn khoa song cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 3 năm.