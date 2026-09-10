Hình ảnh NSND Tự Long lang thang ở sân bay lúc rạng sáng

"Anh đúng là lang thang thật. Nay số chó chứ không phải trâu", NSND Tự Long chia sẻ.

Trên trang cá nhân, MC Thành Trung chia sẻ khoảnh khắc sau một hành trình cùng những người anh em thân thiết. Anh viết: "Anh em tôi ai cũng đã an toàn và ngon giấc, mỗi anh tôi - người NSND đang lang thang ở sân bay. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm được, để chứng minh món quà lớn nhất của cuộc đời này là tình yêu vô điều kiện.

Chia sẻ của MC Thành Trung

Chúng tôi hay mỗi chúng tôi sẽ hết hot vì đó là quy luật, nhưng chúng tôi hay mỗi chúng tôi vẫn sẽ bên cạnh nhau đó là lựa chọn! Chúng tôi vẫn sẽ ở đây cùng các bạn, nhiều năm nữa, cho đến khi không ai còn nhớ tới chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn nhây như ngày hôm nay".

Lời nhắn của Thành Trung cho thấy tình cảm gắn bó giữa các thành viên sau hành trình của Anh trai vượt ngàn chông gai. Đáng chú ý, người được nhắc đến trong câu chuyện là NSND Tự Long.

Dưới phần bình luận, Tự Long hài hước đáp lại: "Anh đúng là lang thang thật. Nay số chó chứ không phải trâu". Nam nghệ sĩ đồng thời đăng kèm hình ảnh bản thân vẫn đang ở sân bay lúc rạng sáng để chờ chuyến bay về Hà Nội. Cách tương tác dí dỏm của hai nghệ sĩ cho thấy sự thân thiết, thoải mái giữa những người từng cùng nhau trải qua nhiều sân khấu và hoạt động.

NSND Tự Long đăng ảnh anh đang ở sân bay lúc rạng sáng

Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1, mối quan hệ giữa các anh tài không chỉ dừng lại ở những tiết mục trên sân khấu. Họ tiếp tục gặp gỡ, biểu diễn và đồng hành trong nhiều sự kiện. Tự Long cũng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của chương trình, đặc biệt với những màn kết hợp mang màu sắc văn hóa truyền thống.

Ở tuổi ngoài 50, Tự Long vẫn duy trì cường độ làm việc đáng nể. Cuối năm 2024, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội sau 10 năm giữ chức Phó Giám đốc. Với vai trò mới, nam nghệ sĩ cho biết muốn cùng tập thể nhà hát bảo tồn nghệ thuật chèo, đồng thời tìm hướng đổi mới để đưa sân khấu truyền thống đến gần công chúng hơn.

Bên cạnh công việc quản lý và hoạt động sân khấu, Tự Long vẫn xuất hiện đều đặn trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện và những hoạt động liên quan đến Anh trai vượt ngàn chông gai.