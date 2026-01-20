Nữ diễn viên hài vướng loạt bê bối có khả năng phải ngồi tù

Trong thời gian gần đây, loạt lùm xùm liên quan tới nữ diễn viên hài hạng A Hàn Quốc Park Na Rae đã gây xôn xao cộng đồng mạng châu Á. Cô hiện đối mặt với 7 vụ kiện bao gồm quỵt lương, bạo hành nhân viên, thực hiện thủ thuật y tế trái phép, có hành vi nhạy cảm ở trong ô tô...

Trong diễn biến mới nhất vào chiều 19/1, luật sư nổi tiếng Jang Hyun Oh từ văn phòng luật SK đã đưa ra những nhận định sắc bén về mức án mà Park Na Rae có thể phải đối mặt. Trên kênh YouTube cá nhân, luật sư Jang vừa đi sâu phân tích những vụ kiện của nữ ngôi sao họ Park và đưa ra mức điểm dựa theo trang điểm 100 cho từng vụ việc. Theo lời Jang Hyun Oh, điểm số từ 80 đổ lên tương đương với việc Park Na Rae có thể phải đối mặt với án tù.

1 luật sư nổi tiếng vừa "mổ xẻ" vụ ồn ào của Park Na Rae và đưa ra dự đoán về khả năng nữ ngôi sao có phải ngồi tù hay không. Ảnh: Naver

Đối với ồn ào nợ lương, luật sư Jang đưa ra mức điểm số 50/100. Vị luật sư nổi tiếng nhận định, trong trường hợp Park Na Rae bị kết tội nợ lương nhân viên, cô có thể nhận án phạt hình sự nếu thanh tra lao động vào cuộc và can thiệp.

Về cáo buộc tham ô liên quan tới Park Na Rae, Jang Hyun Oh cho hay: "Tất nhiên là còn phải phụ thuộc vào số tiền cô ấy tham ô. Nhưng dựa trên tình hình hiện tại, tôi đưa ra mức điểm khoảng 70 cho cáo buộc tham ô liên quan tới Park Na Rae. Tôi cũng phải nói thêm rằng các trường hợp phải ngồi tù vì hành động tương tự là khá hiếm".

Được biết, trước đó nữ nghệ sĩ đã bị tố cài bạn trai và mẹ vào công ty để biển thủ công quỹ. Theo đó, Park Na Rae bị cáo buộc thêm tên bạn trai cũ làm nhân viên chính thức của công ty và trả lương hàng tháng dù anh này không hề làm việc. Mẹ của nữ ngôi sao họ Park - người được ghi tên là đại diện của công ty, cũng được đăng ký giả mạo là nhân viên chính thức dù thực tế không làm việc.

Đối với cáo buộc Park Na Rae sử dụng thuốc bất hợp pháp, luật sư Jang nhận định: "Việc cô ấy sử dụng thuốc trái phép lần đầu không đồng nghĩa với việc chỉ phải nhận bản án treo. Với cáo buộc này, số điểm 80 cộng hay trừ còn phụ thuộc vào cách Park Na Rae đưa ra phản hồi". Điều này cho thấy nữ diễn viên có thể phải đối diện với án tù nếu bị kết tội sử dụng thuốc trái phép.

Park Na Rae hiện đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng. Ảnh: Koreaboo

Còn trong vụ lùm xùm Park Na Rae gây thương tích đặc biệt cho quản lý, Jang Hyun Oh đưa ra số điểm 75. Luật sư cho biết thêm việc nữ nghệ sĩ có đạt được thỏa thuận với quản lý hay không được xem là biến số then chốt: "Nếu cô ấy đạt được thỏa thuận thì tình hình sẽ khả quan hơn, còn nếu không, rủi ro sẽ tăng lên".

Cuối cùng, đối với cáo buộc Park Na Rae thực hiện hành vi nhạy cảm với 1 người đàn ông bên trong ô tô, luật sư Jang đưa ra điểm số 30 - tương đương với mức phạt hành chính. Theo lời vị luật sư nổi tiếng, kể cả có được xác định là đã thực hiện hành vi nhạy cảm trong xe thì nữ diễn viên cũng ít có khả năng bị xử phạt hình sự: "Hầu hết các hành vi nhạy cảm trong trường hợp này rất khó có khả năng bị xếp loại thành hành vi phạm tội".

Luật sư Jang cũng lưu ý rằng nếu Park Na Rae bị kết tội trong nhiều cáo buộc thì mức án sau cùng dành cho nữ diễn viên sẽ được tính theo nguyên tắc tổng hợp hình phạt. Vị luật sư nổi tiếng đi tới kết luận: "Không loại trừ khả năng Park Na Rae phải ngồi tù sau loạt bê bối mới đây".

Ở cuối video, Jang Hyun Oh đưa ra lời khuyên cho phía Park Na Rae: "Nhìn vào tình hình thực tế, cơ hội để cô ấy và phía bên kia thỏa thuận hoặc hòa giải đang ngày càng xa vời trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang với những lời đấu tố từ cả 2 bên. Xét đến những rủi ro trong tương lai, hướng xử lý hiện tại của phía Park Na Rae là không ổn. Vì tương lai của chính mình, nữ nghệ sĩ nên nhanh chóng giải quyết những vụ kiện mà có thể dàn xếp bằng việc thỏa thuận giữa 2 bên, đồng thời đón nhận những lời tư vấn cặn kẽ từ phía luật sư nhằm tránh kết quả tồi tệ nhất".

Park Na Rae đứng trước nguy cơ phải rời khỏi Kbiz vĩnh viễn sau loạt bê bối đời tư. Ảnh: Koreaboo

Được biết trong suốt hơn 1 tháng qua, Park Na Rae đã phải đương đầu với giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Cô hiện đối mặt hàng loạt vụ kiện bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, nợ lương, quấy rối nhân viên ở nơi làm việc, tham ô.

Giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", Dispatch vào cuộc tung bằng chứng Park Na Rae lạm quyền, lấy thuốc tránh thai dưới tên quản lý. Ngoài ra, nữ hoàng làng hài Kbiz còn vướng cáo buộc thực hiện các thủ thuật y tế bất hợp pháp từ 1 người hành nghề y không có giấy phép, được biết đến với biệt danh "bà dì tiêm chích".

Park Na Rae sinh năm 1985, là một nữ diễn viên hài và MC hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và Amazing Saturday của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Tuy nhiên, đến nay nữ hoàng làng hài đang đứng trước nguy cơ mất trắng sự nghiệp sau hàng loạt bê bối chấn động.