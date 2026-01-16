Nữ diễn viên giàu bậc nhất miền Bắc: 40 tuổi cực xinh đẹp, sở hữu chuỗi siêu thị, thích chơi kim cương

Hôn nhân viên mãn, gọi chồng là "sugar daddy"

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985 trong một gia đình doanh nhân tại Hà Nội. Dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng cô lại rất có duyên với phim ảnh.

Lã Thanh Huyền từng theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Vì sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút, nên ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã ghi dấu ấn qua một vài phim.

Năm 2006, Lã Thanh Huyền tham gia cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" mùa đầu tiên và giành ngôi vị quán quân. Từ đây, tên tuổi của nữ diễn viên được nhiều người biết đến hơn và mở ra nhiều cơ hội để cô được góp mặt ở những phim ăn khách như: Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời, Linh lan trắng, Tết không chỉ có hoa đào, Những chàng rể họ Lê, Zippo, mù tạt và em, Tình yêu và tham vọng, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ...

Diễn viên Lã Thanh Huyền

Năm 2011, Lã Thanh Huyền kết hôn với mối tình lâu năm. Chồng cô là doanh nhân Hoàng Trần Anh hơn vợ 12 tuổi. Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn lớn nhất nhì Hà Nội thời điểm đó. Sau kết hôn, Lã Thanh Huyền vẫn tham gia nghệ thuật dù tần suất không nhiều như trước.

Ở tuổi ngoài 40, Lã Thanh Huyền đang có tất cả mọi thứ: Cuộc sống nhung lụa giàu sang, con cái khỏe mạnh và một người chồng yêu thương vợ hết mực. Nữ diễn viên thường xuyên đăng ảnh sang chảnh trên Facebook. Ở tuổi U40, Lã Thanh Huyền sở hữu vóc dáng bốc lửa, gương mặt trẻ đẹp.

Cô thường xuyên đăng cả ảnh hạnh phúc bên chồng con với những chú thích như: "Thời gian tuyệt vời nhất là thời gian hạnh phúc bên gia đình"; "Cuộc sống hạnh phúc"; "Vì chúng ta bên nhau nên cảnh vật nào cũng trở nên tươi đẹp, món ăn nào cũng ngon miệng và kỷ niệm nào cũng đầy ắp tiếng cười"...

Một điều khiến nhiều chú ý trên Facebook của nữ diễn viên viên là cô thường hài hước gọi chồng là "sugar daddy". Nữ diễn viên có nhiều status viết như: "Nghỉ lễ cũng sugar daddy"; "Flex (khoe) sugar daddy bao nuôi 17 năm qua"... Dưới những status này, bạn bè Lã Thanh Huyền đều chúc mừng hạnh phúc của cô.

Lã Thanh Huyền có hôn nhân viên mãn bên ông xã hơn 12 tuổi.

Chồng nữ diễn viên cũng là doanh nhân.

"Đại gia kim cương", bà chủ chuỗi siêu thị

Lã Thanh Huyền còn được mệnh danh là "đại gia kim cương" Vbiz hay "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc". Cô hiện đang làm chủ công ty riêng, điều hành chuỗi siêu thị chuyên cung cấp thực phẩm sạch.

Nữ diễn viên sở hữu bộ sưu tập kim cương lên đến hàng trăm tỷ. Trong sự kiện ra mắt phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" tại Hà Nội hồi năm 2022, cô đeo đồng hồ tiền tỷ và hai chiếc nhẫn kim cương lớn. Lã Thanh Huyền tiết lộ 1 chiếc nhẫn giá 3,5 tỷ, chiếc còn lại giá 7 tỷ đồng.

Hiện tại, gia đình Lã Thanh Huyền hiện đang sống trong căn biệt thự tọa lạc trên khu đất đắt đỏ tại Hà Nội. Ở thời điểm năm 2020, biệt thự có giá khoảng 50 tỷ, cộng thêm nội thất mua từ châu Âu có giá khoảng 10 tỷ đồng, tổng cộng nữ Lã Thanh Huyền phải chi 60 tỷ đồng để hoàn thiện không gian sống của mình.

Lã Thanh Huyền đeo kim cương 10 tỷ đi dự sự kiện.

Cô hiện đang điều hành công ty sở hữu chuỗi siêu thị.

Biệt thự ở Hà Nội của vợ chồng nữ diễn viên đang sống có giá trị lên đến 60 tỷ đồng.

Trong nhà sở hữu nội thất xa hoa, sang trọn không thua kém khách sạn 5 sao.

Nhìn từ bên ngoài, cơ ngơi của người đẹp phim "Zippo, mù tạt và em" vô cùng bề thế, lộng lẫy. Diện tích bên trong rộng 450m2, không gian vườn rộng 150m2.

Ở sân vườn, Lã Thanh Huyền thiết kế đường đi bằng đá, xây dựng hồ cá Koi và trồng nhiều loài cây, hoa rực rỡ, gần gũi với thiên nhiên. Biệt thự còn có hồ bơi cực rộng để cả nhà thư giãn và bơi lội rèn luyện sức khỏe.

Bước vào trong, không gian được bài trí không thua gì khách sạn sang trọng. Nữ diễn viên lựa chọn nội thất xa hoa được nhập khẩu từ các nước Đức, Ý, Bồ Đào Nha...

Ngoài căn biệt thự ở Hà Nội, năm 2024, Lã Thanh Huyền còn tậu thêm một cơ ngơi khác ở Phan Thiết. Không chỉ vậy, cô còn được biết đến là một "yêu nữ hàng hiệu" đích thực khi sở hữu nhiều túi hiệu đắt đỏ từ các thương hiệu xa xỉ. Trong đó, đáng chú ý nhất là bộ sưu tập kim cương với giá trị hơn 100 tỷ đồng của người đẹp.

Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ, Lã Thanh Huyền vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng hạnh phúc viên mãn.