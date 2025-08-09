Nữ diễn viên gây sốc khi thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ thất bại

Theo đưa tin từ China Times, nữ diễn viên Candy, một gương mặt nổi tiếng trong làng phim người lớn tại Đài Loan (Trung Quốc), mới đây đã gây xôn xao khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình và thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Đáng chú ý, cô cho biết lần đầu phẫu thuật đã thất bại và phải tốn kém chi phí, thời gian để sửa chữa lại.

Sở hữu chiều cao 1,77 m cùng đôi chân dài 1,15 m, Candy đã tham gia hơn 100 bộ phim trong 4 năm hoạt động và có lượng người hâm mộ lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài gợi cảm đó, cô từng có thời gian dài tự ti vì vòng một nhỏ, phẳng lì.

Nữ diễn viên Candy từng có thời gian dài tự ti vì vòng một nhỏ, phẳng lì.

"Lần đầu nâng ngực, tôi hoàn toàn không tìm hiểu trước, không so sánh giữa các cơ sở hay tra cứu thông tin trên mạng. Bác sĩ tôi gặp cũng không đưa ra lời khuyên chuyên môn, mà trực tiếp tiến hành phẫu thuật luôn", nữ diễn viên kể lại.

Chỉ một tháng sau, một bên ngực của Candy bị lệch và thảm hại thấy rõ. Để có tiền chỉnh sửa, cô làm việc chăm chỉ suốt một năm. Khi tiến hành phẫu thuật lần hai, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân thất bại là do ngực phải của cô bị lõm – hậu quả từ việc từng bị viêm phổi và nằm viện thời nhỏ.

Tính cả hai lần phẫu thuật, Candy đã chi khoảng 620.000 Đài tệ (gần 21.000 USD). Cô cho biết: "Lần đầu tôi tốn 220.000 Đài tệ, cả tiền vay. Lần thứ hai mới thật sự khắc phục được".